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28/03/2025

HKTVmall | FOCUS | 京東強攻 VS 魔童反擊，暗戰文化認同

#HKTVmall #王維基 #零售業 #01137 #京東
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　　美團（03690）旗下Keeta完勝「袋鼠（Deliveroo）」的戲碼剛剛劇終，以「拼勁」著稱的大強子（劉強東）和以「善戰」成名的魔童（王維基），領銜的京東（09618）大戰HKTVmall（01137）的花生，才剛剛開始。雙方在社交媒體的攻防，更顯示今次短兵相接的本質－－鬥平鬥優只是戰術，文化認同才是戰略。

 

京東四處挑機，傳承大強子拼勁

 

　　去年力拔內地三大電商營收頭籌的京東（1.15萬億　VS 阿里9817億　VS 拼多多3938.1億），去年底開始以「188元免運費」試水拓展香港市場後，近日以「撩交打」方式叫陣本地電商一哥HKTVmall乃至豐澤、百老匯等老牌連鎖電器商，愈來愈趨白熱化。

 

　　繼在旺角街頭豎起「兩層樓嘅電器舖，唔賣得貴點夠交租？」，矛頭直指一樓之隔的豐澤，周四（27日）晚再在社交平台以「恭喜毛利率超過25%，利潤豐厚！」明嘲暗諷剛剛公布去年全年業績的HKTVmall，可謂精準抽水。

 

HKTVmall | FOCUS | 京東強攻 VS 魔童反擊，暗戰文化認同

京東港澳在社交平台以「恭喜毛利率超過25%，利潤豐厚！」明嘲暗諷剛剛公布全年業績的HKTVmall。

 

　　無論是「188元免運費」還是「買貴就賠」，乃至「電器30日內包退」、「180日內有壞換新」、「包安裝」，無不貫徹大強子的經營哲學－－拼搏，而京東港澳業務標榜「長期投資不設上限」的底氣，來自集團坐擁的逾1083億元人幣（截至去年底）現金。

 

主打「街市即日餸」+唯快不破

 

　　相比之下，HKTVmall去年業績盈轉虧蝕6670萬元，而現金儲備54.2億港元，明眼人都知絕不能一味鬥平、鬥燒錢。

 

　　魔童優勢何在？首先當推151.9萬名獨立客戶，其中包括13.6萬名「街市即日餸」獨立客戶，按年增速高達109%；其次是八小時極速配送服務覆蓋25.9萬款商品（下一步擬提升至三小時），較現時京東港澳配送快至「今日落單，明日到貨」的效率，更勝一籌。

 

HKTVmall | FOCUS | 京東強攻 VS 魔童反擊，暗戰文化認同

HKTVmall擁有13.6萬名「街市即日餸」獨立客戶，按年增速高達109%。

 

　　過往屢屢憑創意致勝的魔童更反將京東一軍，宣布推出簡體中文版APP，並擬今年內將跟對手「同價」的內地熱門產品擴展至10萬款，誓要加深「速度」的護城河。

 

二強相爭，傳統零售業「躺槍」

 

　　不過，若綜觀魔童與京東港澳近日在社交媒體的隔空過招，都離不開力爭文化認同。從京東巨幅廣告、社交媒體全數使用類似「邊個平啲」、「點夠交租」的廣東話文案，淡化內地企業標籤；到魔童質疑京東香港app八九成似HKTVmall app，令其反思近年的網絡騙案，強調「質量無保證，扮平都無用」，實為喚醒港人對「行貨/山寨」的偏好。

 

　　此外，質疑京東「買完貴咗又要去追返，香港消費者無咁得閒」，又宣布下月起移除所有訂單的免費自取門檻，亦都呼應港人注重效率的習慣。

 

　　雙方未來見招拆招的結果，或是一個主攻大家電、一個聚焦日用品，高危的反倒是價格優勢淪陷的實體家電連鎖店，客戶遭持續蠶食的超市巨頭、街市小店、藥妝連鎖等。

 

　　無論如何，花生遍地的京東挑機HKTVmall的好戲，將是價格廝殺、文化認同、零售生態的全方位博弈。誰將是最大得益者，誰又將是最大輸家？

撰文:金子安

 

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