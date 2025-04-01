  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

01/04/2025

FOCUS｜駡戰下的冷思考，人形機器人決勝變現

#商業化 #字樹科技 #優必選 #人形機器人 #DeepSeek #共享單車ofo #具身智能 #金沙江創投 #朱嘯虎
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　以「反共識」著稱的金沙江創投主管合夥人朱嘯虎，2017年趁共享單車ofo一地雞毛前精準套現，成功立下「風險厭惡型」人設，最新將矛頭對準眼下最熱門的賽道－－人形機器人，質疑「商業化在哪裏？」引發業界集體「怒懟（反擊）」。回顧蘋果、特斯拉、DeepSeek引領的行業顛覆式創新，技術突破和泡沫爆破亦步亦趨，遍地開花的「具身智能」概念公司未來同將千淘萬漉始見真金。

 

「風險厭惡型」朱嘯虎自製噱頭

 

　　蛇年春晚上扭秧歌的人形機器人，令宇樹科技一夜爆火；繼而有進階至跳「斧頭幫」舞的眾擎人形機器人，會踩單車/玩滑板的靈犀人形機器人；而在比亞迪的長沙工廠/極氪的寧波工廠，優必選旗下的工業人形機器人，亦靈活地搬動箱子上上落落；更有在雪地上如履平地、每小時狂奔12公里的「天工」人形機器人……

 

【FOCUS】駡戰下的冷思考，人形機器人決勝變現

優必選的人形機器人在浙江寧波的極氪智慧工廠進行實務訓練。(AP)

 

　　然而，種種這些在朱嘯虎看來，都屬於商業路徑不清晰，「誰會花十幾萬買一個機器人去幹這些活？」不同於當年向ofo至少投資數千萬元（人民幣．下同），然後逃頂走人，他最新聲稱的「批量退出人形機器人公司」，所涉投資據報僅得400萬元，與其說是「看淡行業」，倒更像製造噱頭。

 

成本高企，認知物理世界成挑戰

 

　　一眾業界將朱的言論斥為「雜音」，又搬出他去年3月對中國大模型公司從「我們一看就知道，這個肯定沒戲」，到今年2月「我肯定會投啊！我肯定會投！」的變臉，認為不必過度解讀。雙方隔空開火背後，無法回避的現實仍是－－人人都知具身智能將改變世界，但沒人知道怎樣才能賺錢。

 

　　看看有「機器人第一股」之稱的優必選，去年虧損11.6億元，預計本季發布的的全尺寸科研教育人形機器人「天工行者」，標榜業界最低的售價仍達29.9萬元。而春晚同款的宇樹Unitree H1人形機器人，早前在京東的售價高達65萬元（已下架）。

 

【FOCUS】駡戰下的冷思考，人形機器人決勝變現

春晚同款的宇樹Unitree H1人形機器人，早前在京東的售價高達65萬元。(AP)

 

　　換言之，在目前看來最可能實現應用的工業場景領域，機器人雖已能執行標準化任務，但適應複雜環境、手部精細動作、認知物理世界等仍遠不及人類，更遑論高昂的研發（AI泛化）、訓練（千億級工業動作樣本）、製造（傳感器、減速器等）成本。

 

確保活下去為眼前最重要的功課

 

　　技術、成本、場景對於人形機器人大規模商業化應用缺一不可，如同在智能手機變革中淘汰的諾基亞、黑莓，在共享單車惡鬥中破產的ofo，乃至眼下隨時難敵白熱化競爭的電動車弱勢車企，對未來技術突破、商業變現的樂觀憧憬固然可嘉，但在「木頭姐（Cathie Wood）」預言人形機器人潛在市場高達24萬億美元實現前，如何確保活下去才是眼前最重要的功課。

 

　　最新消息就指，2015年成立、擁有2000項專利申請的獨角獸企業達閥機器人，深陷資金鏈危機長期欠薪，總部人去樓空。而深圳、廣州、上海、北京、杭州的機器人相關企業總計約20萬家，設想到2027年還會剩下多少？

 

撰文:金子安

 

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#商業化 #字樹科技 #優必選 #人形機器人 #DeepSeek #共享單車ofo #具身智能 #金沙江創投 #朱嘯虎
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

全世界都不就著他，小特寶可要生氣了

01/04/2025 14:23

大國博弈

高息定存 | 滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘

31/03/2025 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk