聯儲議息 | FOCUS | 鮑公拒複製「先發制人」減息，藏三重考量平衡術

當歐洲央行、英倫銀行、人民銀行齊齊快步減息，2019年首輪貿易戰時祭出「保險式減息（insurance cut）」的鮑威爾，周四（本港時間）12次提及「觀望（wait and see）」，為連續第三次按兵不動解畫。鮑公拒複製6年前的「先發制人」減息劇本，實則有三重考量平衡術。

貿戰1.0早出手VS 2.0泰然觀之

FOMC最新議息一致同意維持聯邦基金利率4.25%至4.5%不變，會後聲明新增「判斷失業和通脹上升的風險已經增加」表述，敲響滯脹警鐘。4月被特朗普諷為「Mr. Too Late」的鮑威爾，於記者會放鷹指，「有些情況下今年減息是合適的，有些情況下則不合適，我們不知而已」，或暗示今年減息隨時一次起、兩次止。

鮑威爾於記者會放鷹指，「有些情況下今年減息是合適的，有些情況下則不合適，我們不知而已。」(AP)

回想2019年中美首輪貿易戰時，聯儲7月啟動2008年以來首次減息，以此「中期調整」策略，應對經濟可能的減速。今時今日，美國4.2%的失業率高於當時3.7%的近半世紀最低，首季GDP收縮0.3%亦遠遜當時第二季的2.3%。

換言之，2019年樂意一早出手為關稅戰1.0「買保險」的鮑威爾，2025年面對近在眼前的關稅戰2.0逆風卻泰然觀之，何解？

滯脹重臨風險增，免落侵侵口實

玄機即是要平衡三重困局：一，通脹螺旋；二，失業上升；三，聯儲獨立性。最具挑戰的首推通脹，關稅戰陰雲密布之下，美國4月消費者信心連續第四個月下降，未來12個月通脹預期達6.5%的1981年以來最高水平。鮑威爾就指，通脹已連續4年超出目標水平，且面臨上行壓力。

美國人對未來12個月通脹預期達6.5%的1981年以來最高水平。(AP)

其次是高關稅、貿易壁壘、衰退陰影恐令企業加快裁員應對，近日包括通用汽車、UPS、雪佛龍、迪士尼等紛紛曝出裁員或計劃裁員。高盛預計，美國年底失業率將升至4.7%的2021年9月以來最高。

一旦通脹、失業率同時上升，疊加增長疲軟，將意味滯脹重臨（鮑威爾已暗示此風險），而減息對解決滯脹的效用有限。因此，與其為特朗普送上「Major loser（大失敗者）」的口實，不如以靜待變。

捍衛聯儲信譽，防債息再次飆升

更重要的是，聯儲削減聯邦基金利率（實為銀行間隔夜拆借無擔保貸款利率）易，控制國債、信用卡、房貸等市場利率難。一旦市場認為聯儲屈服於特朗普壓力，失去獨立性（意味失去捍衛價格穩定的能力），債息恐再上演4月中時的飆升。

2007年次貸危機初期，時任聯儲主席伯南克低估金融體系脆弱性。(AP)

簡而言之，鮑威爾的wait and see策略與其說是利率決策，不如說是捍衛聯儲信譽的守衛戰。但其過度依賴「硬數據」來見步行步，以及後視鏡式觀察關稅影響浮現，卻可能陷入「慢一步，遲大到」的被動，2007年時面對次貸危機而反應遲緩的伯南克即是前車之鑑。

撰文:金子安