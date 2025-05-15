騰訊 | FOCUS | All in AI，「不要騰，只要信」重臨？

「不要騰，只要信」，當All in AI的騰訊（00700）揭盅一季報，曾經流行的市場耳語似乎又再重臨。儘管資本開支按年飆升91%，但經調整純利、毛利率同大幅攀升，印證其「AI投入將產生長期、可觀的增量回報」所言非虛。隨著旗下全業務線「加速AI化迭代」，騰訊的代理式AI（AI Agent）超級入口宏圖，充滿無限想像空間。

AI投入產生實質性貢獻

當「元寶」成為有問必答的微信好友，數字人「吉莉」提供《和平精英》攻略參數，混元大模型每秒生成數十條個性化廣告文案，視頻號/小程序/朋友圈精準推送廣告……騰訊重金投入的AI可謂功不可沒，首季275億元資本開支中，230億元用於AI相關業務發展。

數字人「吉莉」等AI應用，實質提升遊戲參與度。

按首季收入1800億元計，資本開支佔比15%，惟隨著AI實質提升廣告精準度/用戶時長、遊戲參與度，增值服務（主要為遊戲）營收按年增速錄9個季度最高，錄逾921億元，營銷服務（廣告）營收亦按年增20%，錄逾318億元。

強強聯手拓個性化應用

除了以AI驅動增值、營銷、金融科技及企業服務三大核心業務，騰訊並志在拓展更多場景，最終打造基於微信生態的代理式AI。

騰訊志在拓展更多場景，最終打造基於微信生態的代理式AI。

據報以秘密形式申請赴港上市的自動駕駛初創公司小馬智行，4月就與騰訊簽署戰略合作協議，雙方將通過雲服務、智能座艙等技術合作，拓展Robotaxi（無人的士）。此外，騰訊參投的大模型獨角獸智譜，3月發布具備深度研究和操作能力的代理式AI「沉思（AutoGLM）」，可以發微信、點外賣、訂車票、按讚朋友圈等。皆暗示騰訊擬通過普及更多個性化的AI應用，創造更長遠價值。

謀AI代理「超級入口」

AI Agent宏圖何時實現？坐擁逾14億微信/Wechat活躍用戶，《王者榮耀》/《和平精英》等長青遊戲，依靠雙模型（自研混元大模型+接入DeepSeek）協同發展的騰訊，早已搶佔商業變現閉環優勢，未來前景可謂想像空間無限。

AI Agent時代的「超級入口」霸主誰屬？拭目以待。

最大的啟示或是，當市場糾結科技巨頭「巨額資本開支如何變現」之時，騰訊以一季報給出答案：AI並非成本黑洞，而是未來解決更多具體問題、探索更成功商業模式的催化劑。AI Agent時代的「超級入口」霸主誰屬？拭目以待。

撰文:金子安