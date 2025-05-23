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23/05/2025

侵侵減稅 | FOCUS | 「大漂亮法案」闖關，穩定幣乘「赤」而上

#財政赤字 #醫療支出 #稅制改革 #減稅 #特朗普 #食品券 #比特幣 #美國國債 #穩定幣 #學生貸款改革 #USDT #大漂亮法案 #美國 #美債 #加密貨幣
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　　經過特朗普的「國會代理人」、議長約翰遜逾20小時協調，長達千頁的「大漂亮法案（稅改法案）」周五（本港時間23日凌晨）終於在眾議院以1票優勢成功闖關。法案預計令美國債務未來十年膨脹3.8萬億美元，引發義憤填膺的「債市警察」用脚投票狂拋美債。「全球最安全資產」光環日漸失色，或間接助長穩定幣成下一個風口。

 

參院角力將啟，冀獨立日前簽署

 

　　去年選戰時大肆宣揚「減稅」政績的特朗普，2017年一手炮製的《減稅與就業法案(TCJA)》將於今年底到期。為了將相關減稅永久化，取悅目標選民（包括打壓異己），以備戰明年中期選舉，被其稱為「大漂亮（big, beautiful）」的稅改法案，注定成為特朗普第二任期的標誌之一。

 

侵侵減稅 | FOCUS | 「大漂亮法案」闖關，穩定幣乘「赤」而上

議長約翰遜唯特朗普馬首是瞻，力主稅改法案在衆議院闖關成功。(AP)

 

　　只准成功、不許失敗的「最高指示」之下，各方經過數輪討價還價，終以215：214（2名共和黨保守派議員倒戈）在眾議院驚險過關，下一步將提交參議院，期望在7月4日美國獨立日前送交特朗普簽署。

 

永久減個稅，民主黨斥削支可恥

 

　　何解民主黨議員全數反對？看看法案的具體內容，被斥為「可恥」的包括，未來十年擬分別削減近7000億美元、　2670億美元的醫療補助、食品援助支出，並就領取資格設立門檻（例如每月工作最低時間）。同時，改革學生貸款計劃，以削減3300億美元預算；取消購買電動車最高7500美元稅收抵免。

 

侵侵減稅 | FOCUS | 「大漂亮法案」闖關，穩定幣乘「赤」而上

民主黨斥責大幅削減醫療補助、食品援助支出「可恥」。(AP)

 

 　　以上大幅減支旨在對沖減稅導致的稅收收入減少，跟2017年減稅1.0相比，「大漂亮法案」將原本年底到期的個人所得稅率下調永久化，例如現行37%（最高稅率）、24%、12%稅率，毋須恢復至39.6%、28%、15%。同時，新增小費/加班費免稅（利好勞工），永久上調遺產稅免稅額度（利好富人），上調收入不逾50萬美元人士的SALT（State and Local Taxes ，州和地方稅）扣除上限至4萬美元（利好中產）。

 

　　此外，擬為國防部注入1500億美元新資金，包括250億美元用於「金穹」導彈防禦系統；為邊境隔離墻提供465億美元，及為移民驅逐出境計劃提供更多資金等。

 

美債示警，穩定幣前景左右逢源

 

　　特朗普的如意算盤是，通過該法案在短期增加收入、刺激支出、推動增長，但債市早已看穿此「假削開支，實增赤字」的把戲，拋售潮令30年期美債殖利率一度高見5.15%的20年最高，10年期亦一度企上4.6%。一旦市場共識持續發酵，長債隨時面臨2022年「卓慧思式拋售」風險。美債會否陷入「你貪他的利息，他圖你的本金」的龐氏騙局般爆煲，或言之尚早，但微妙情勢之下，間接助長穩定幣成下一個風口。

 

侵侵減稅 | FOCUS | 「大漂亮法案」闖關，穩定幣乘「赤」而上

全球最大的穩定幣發行商Tether最新在Tron network增發20億枚USDT。(AP)

 

　　第一個例證是，伴隨比特幣價格再刷紀錄新高，全球最大的穩定幣發行商Tether最新在波場網路（Tron network，區塊鏈平台）增發20億枚USDT，顯示市場對穩定幣以及用穩定幣交易比特幣的需求增加。

 

　　第二個例證是，美國參議院本周掃清了「GENIUS Act（穩定幣創新指導與建立法案）」的程序障礙，擬賦予USDT等穩定幣正式認可，而摩通、花旗、美銀等巨頭正探索合作發行穩定幣。由於每一枚穩定幣都須以美元現金、美債等作1：1儲備，例如Tether首季持有的美債超過1200億美元，理論上愈多穩定幣發行，就愈多對美元/美債的需求。若按美國財政部借貸諮詢委員會（TBAC）預測，穩定幣市場規模2028年將達2萬億美元（現為2200億），或意味美債新增救援奇兵。

撰文:金子安

 

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