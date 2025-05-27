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27/05/2025

美團 | FOCUS | 高薪騎手VS內捲困局，規範「零工經濟」啟幕

#零工經濟 #市場監管總局 #人民日報 #美團 #中央政治局 #勞動者分配 #就業 #算法 #FOCUS #03690 #滬港通
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　　「穩就業」獲中央政治局置於頭號「四穩」之際，各互聯網平台的就業「蓄水池」作用，從美團(03690)首季騎手收入按季大升可見一斑。而市場監管總局近日就規範平台收費徵求意見，緊接《人民日報》放風「反內捲該出手時就出手」，顯示官方擬重構平台－商家－勞動者的利益分配鏈，確保「零工經濟」更好發揮社會功能。

 

騎手商家難敵流量和算法

 

　　外賣、電商、網約車⋯⋯中國「零工經濟（靈活就業）」的規模，官方口徑早已突破2億人（阿里研究院預測，2036年達4億人）；其薪資水平、社會保障、金融信用，任何細枝末節乘以大體量，都足以掀起巨浪。

 

美團 | FOCUS | 高薪騎手VS內捲困局，規範「零工經濟」啟幕

 騎手「高薪」背後，可能是騎手長時間、高強度接單，生活質素未因收入增加而顯著改善。(AP)

 

　　據美團最新披露，一季度，北上廣深等一線城市高頻騎手收入按季升約12%，最高可達12593元（人民幣．下同），全國高頻騎士月均收入介乎7230元至10100元。同期，美團配送服務收入及佣金收入按年雙雙增逾兩成，分別錄240.51億元、257.23億元。

 

　　「高薪」背後，可能是騎手長時間、高強度接單，生活質素未因收入增加而顯著改善；而持續井噴的佣金收入，可能折射擔心「無平台，無流量」的商家，被逼硬食高佣金的現實。簡而言之，無論騎手還是商家，面對擁有強大流量和算法的平台，都處於弱勢。

 

最終提高全社會資源配置效率

 

　　鑑於頭部平台一方面肩負推動「零工經濟」穩就業的重任，另一方面卻因定價壟斷、算法至上、無效內捲，加劇系統的不穩定性，官方介入引導各平台從爭奪存量到轉向創造增量，最終實現最高層所言的提高全社會資源配置效率，才是未來發揮促創新、擴消費、穩就業作用的關鍵。

 

美團 | FOCUS | 高薪騎手VS內捲困局，規範「零工經濟」啟幕

 官方介入引導各平台從爭奪存量到轉向創造增量，最終實現最高層所言的提高全社會資源配置效率。(AP)

 

　　從《網絡交易平台收費行為合規指南（徵求意見稿）》看，政策旨在重構平台－商家－勞動者的利益分配鏈。包括破除平台算法黑箱，如要求「平台應在首頁顯著位置，向平台內經營者或其他收費對象持續公示平台收費項目、規則、標準等」；禁止不合理收費，例如「轉嫁應由平台本身承擔的費用/價格歧視」等。

 

　　市監總局和《人民日報》的動作，料僅是官方面對「零工經濟」迅速擴張，將其納入就業和消費的調節閥，進行分類監管、規範的開端。

 

撰文：金子安

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