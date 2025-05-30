關稅戰 | FOCUS | 關稅大棒死而復生，驢象司法戰不利美元

當民主黨下屆總統參選大熱、加州州長紐森，以「天上下起玉米餅雨(It’s raining tacos)」，嘲諷特朗普的雙重挫敗——「TACO（特朗普總是退縮）交易」風靡華爾街，以及「對等關稅」遭貿易法庭裁定違法，惟短短一日之後，「關稅王」再獲上訴法院暫開綠燈。

「TACO」風靡，藍州興訟

自1月20日宣誓就任，「二進宮」的特朗普借南部邊境緊急狀態、國家能源緊急狀態、國家經濟緊急狀態，令行政部門進入為所欲為之境，其中尤以4月2日引用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)，跳過國會對全球祭出的「對等關稅」，最為超然。

不過，眼見特朗普搞作不斷，種種有悖常識的混亂決策均被MAGA團隊包裝為勝利和偉大，民主黨焉能不伺機反擊？就在美股收復「解放日」以來全部失地之際，「TACO(Trump always chickens out)」一詞突被華爾街奉為獲利聖經，並成功令特朗普火冒三丈。

「TACO(Trump always chickens out)」一詞突被華爾街奉為獲利聖經，並成功令特朗普火冒三丈。(AP)

緊接著，以俄勒岡、加州為首的12個藍州的總檢察長，及5間受關稅影響的小企業，向位於紐約的美國國際貿易法院興訟。後者周三（28日）裁定，IEEPA並未賦予總統無限的權力，因此撤銷據此徵收的有爭議的關稅（包括對等關稅、芬太尼稅）。

「緊急權力」失制衡損信任

裁決遭白宮副幕僚長米勒斥為「司法政變」，並火速向位於華盛頓的聯邦巡迴上訴法院上訴並獲暫緩執行令，意味對等關稅死而復生。

鑑於上訴法院指示原告方與華府分別在下月5日與9日前作出答覆，雙方最後會否要求最高法院介入尚未可知，但白宮貿易顧問納瓦羅已放風稱，倘若無法通過IEEPA實施關稅，仍可引用1974年《貿易法》232和301條款、1930年《關稅法》338條款，例如338條款允許總統對被認定歧視美國的國家徵收高達50%的關稅。

白宮貿易顧問納瓦羅放風稱，倘若無法通過IEEPA實施關稅，仍可引用別的條款。(AP)

司法戰首個回合最終未能折斷關稅大棒，但卻在司法挑戰行政權力過度擴張的攻防中，暴露驢象兩黨繼移民、稅收、氣候、覺醒主義等議題之後的更激烈對立，以及美國治理體系更深層的裂痕。最致命的是，當特朗普無遠弗屆的「緊急權力」失去制衡，法治基石、憲政秩序、商業規則等均無從談起，無論是貿易談判還是美元前景，恐都將承受更多信任受損的風險。

撰文：金子安