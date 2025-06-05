  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

05/06/2025

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

#無人機戰爭 #烏克蘭 #俄羅斯 #無人機 #九天 #大疆創新 #Skydio #稀土永磁體 #供應鏈 #空中航母
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　烏克蘭周日（1日）以117駕無人機深入偷襲俄羅斯腹地，印證北京早在2019年發表國防白皮書，所提及的「武器裝備遠程精准化、無人化」趨勢。事件勢加快特朗普關於中國無人機禁令的新行政命令出台，但恐隨時弄巧成拙，進一步擴大中美無人機及相關產業的差距。

 

「空中航母」九天首飛在即

 

　　農業、物流、救災、航拍、巡檢、乃至石窟修復、節慶表演……五花八門的應用場景，帶動中國無人機產業方興未艾，僅低空經濟市場規模今年就料突破1萬億人幣。民用之外，紅海（胡塞VS美軍）、印巴、俄烏等戰場上無人機屢建奇功，倍增預計本月底首飛的中國自研「九天」無人機的吸睛度。

 

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

「空中無人機航母」九天預計本月底前首飛。

 

　　被稱為「空中無人機航母」的九天，最高飛行高度可達1.5萬米，其「異構蜂巢任務艙」可搭載上百枚巡飛彈或小型無人機，意味有能力對7000公里以外的目標進行縱深打擊。此外，烏克蘭以民用集裝箱、預製屋將無人機提前運至俄羅斯境內，亦令華盛頓驚覺美國的脆弱，尤其是每月成千上萬來自中國的貨櫃，會否同存「特洛伊木馬」風險。

 

侵侵或醞釀新行政命令封殺

 

　　面對此不對稱風險，白宮正醞釀新的行政命令反擊，包括繼2018年禁止軍方採購和使用中國製無人機後，擬全面限制中國製新型無人機在美國的銷售和使用；推動聯邦政府加大對本土無人機產業的投資等。

 

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

烏克蘭周日（1日）以117駕無人機深入偷襲俄羅斯腹地。

 

　　鑑於中國公司佔據美國無人機市場至少75%份額，倘若禁令真的實施，恐對美國農業、急救、建築等眾多產業產生連鎖反應。大疆創新（DAJ）全球政策負責人Adam Welsh較早時就指，公司無人機支持了全美近50萬個就業機會及1160億美元的經濟活動。

 

　　以亞馬遜網站上的無人機為例，大部分都來自大疆、道通智能（Autel）、博坦（Potensic）等中國公司，其中大疆無人機的售價低至199美元起。因應可能出台的禁令，大疆5月中發布「迄今為止最強大的消費級無人機」Mavic 4 Pro無人機，已在歐洲、澳洲、加拿大等地同步發售，唯獨未有登陸美國。

 

掌電池、稀土永磁體供應鏈

 

　　特朗普潛在的行政命令能否復興無人機產業？早在4月，中國商務部即已將Skydio、BRINC、Kratos 、Rapid Flight等多間美國無人機公司，列入「不可靠實體清單」，禁止其從事與中國有關的進出口活動、在華新增投資。其中，Skydio作為美國最大的無人機製造商，去年10月就已遭中國制裁並切斷電池供應，而需依賴庫存並尋找替代供應。

 

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

無人機發動機的核心部件稀土永磁體，大部分產能來自中國。(AP)

 

　　除了電池，無人機發動機的核心部件稀土永磁體，大部分產能亦來自中國。以第三代稀土永磁材料NdFeB（釹鐵硼永磁體）為例，今年中國的產能超過20萬噸，而美國僅約5000噸。受惠稀土的戰略地位，NdFeB龍頭金力永磁（06680）四連升創新高，新勢力龍磁科技（深：300835）半日同拉升12%。

撰文:金子安

 

《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#無人機戰爭 #烏克蘭 #俄羅斯 #無人機 #九天 #大疆創新 #Skydio #稀土永磁體 #供應鏈 #空中航母
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

05/06/2025 14:05

大國博弈

關稅戰 | 白宮稱特朗普於周二簽署行政命令，上調鋼鋁稅至50...

04/06/2025 10:12

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk