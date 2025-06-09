通縮 | FOCUS | CPI窄幅波動藏兩異值，平價貴價顯平行時空

五一、端午的出遊熱潮，推動5月賓館住宿和旅遊價格按月漲4.6%和0.8%，仍未能推升居民消費價格指數（CPI）轉正；車企價格戰、口水戰升級的大背景下，最新工業生產者出廠價格（PPI）刷新2023年7月以來新低。二者剪刀差再次擴大，折射終端消費需求疲軟，但無礙特定領域各有捧場客。

交通通信 VS 其他用品及服務

國家統計局周一（9日）公布，5月份，CPI按年降0.1%，連續4個月告負。總體CPI圍繞零值窄幅上落，但兩大分項卻表現迥異。其中，「交通通信」類按年跌幅，從1月的-0.6%拾級而下至-4.3%；「其他用品及服務」類按年升幅，則從1月的5.4%節節擴大至7.3%。

「交通通信」類價格按年跌幅，從1月的-0.6%拾級而下至-4.3%。

「交通通信」的背後端倪，自然離不開近期由新能源「車王」比亞迪（01211）領銜的汽車價格戰，據不完全統計，僅5月最後一周，內地開啟減價促銷的車型即多達逾70 款。至於「其他用品及服務」，最大推手即是黃金。內地金店足金飾品報價從1月的800元（人民幣．下同）出頭，到3月中突破900元，最新再突破千元大關。

同月，PPI錄按年跌3.3%，連跌32個月，跟CPI的剪刀差自去年底一度收窄後，再次擴大至3.2個百分點，意味企業盈利承壓，恐被逼降價去庫存。吉利（00175）董事長李書福周六（7日）出席論壇，再次公開警告汽車業「嚴重產能過程」，明言不再建新廠。

鬥平闖出天地，貴價不乏日光

物價下行壓力持續，惟鬥平亦能闖出一番天地。茶飲界「拼多多」蜜雪冰城（02097）3月上市以來，股價已升逾180%，同走平價路線的「零食很忙」母公司鳴鳴很忙亦有意登陸香港，而內地折扣超市好特賣（HotMaxx）南下入港擴張，分店數短期內已逾十家。

通縮壓力山大，加價、貴價卻未必無出路。從售價動輒數百上千的Labubu，到均價18.9萬元/平米的上海黃浦豪宅「壹號院」，每每上演「日光」。

均價18.9萬元/平米的上海黃浦豪宅「壹號院」上演日光。

以上種種，折射消費市道的價值重構－－普羅大眾追求性價比法則、特定人群為悅己慷慨埋單、高淨值一族加速配置硬資產。把握不同需求的「紅利」，對目標消費者精準供給，或是通縮陰影下的求存之道。

撰文：金子安