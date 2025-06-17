  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

17/06/2025

伊朗 | FOCUS | 哈梅內伊一生「核」求，軍工股勢掀新狂歡

#核計劃 #以色列 #中東 #韓華航空航天 #萊茵金屬 #三菱重工 #美國 #核武 #伊朗 #川普
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　一生「核」求，或許是86歲哈梅內伊此刻最後的籌碼。然而，種種跡象顯示，以色列協同美國對伊朗核計劃的終極行動－－摧毀群山深處的福爾多（Fordow）地下核設施，恐正在倒計時中。倘若華盛頓真的直接介入中東，軍工股勢掀新一輪狂歡。

 

摧毀福爾多為以色列終極目標

 

　　從首席核專家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）2020年11月遭暗殺，到上周五（13日）逾10名核子頂尖科學家遭「斬首」，伊朗的核武計劃多年來令內塔尼亞胡欲除之而後快，眼下已到斬盡殺絕的生死一刻。

 

伊朗 | FOCUS | 哈梅內伊一生「核」求，軍工股勢掀新狂歡

一生「核」求，或許是86歲哈梅內伊此刻最後的籌碼。(AP)

 

　　以色列駐美大使明言，「必須以摧毀福爾多為終極目標」；特朗普提前從G7峰會離場回國，並於Truth Social平台發文稱「所有人都應立即撤離德黑蘭（伊朗首都）！」；五角大樓向中東部署更多軍力……種種跡象顯示，以色列或已成功說服美國加入攻擊陣營。

 

　　值得一提的是，2022年上映的荷里活大片「Top Gun: Maverick（壯志凌雲：獨行俠）」，即是以美軍飛行員摧毀某國峽谷深處的地下核設施為背景，而此假想敵顯然指向伊朗。

 

侵侵2018退出伊核協議埋惡果

 

　　更耐人尋味的，X平台上認證為「白宮官方快速反應帳號」的Rapid Response 47，最新連發逾十條特朗普於不同場合，強調「伊朗不能擁有核武」的視頻，或暗示其已首肯為以色列提供徹底摧毀福爾多的軍備（例如重型轟炸機），甚至美軍直接介入行動。

 

伊朗 | FOCUS | 哈梅內伊一生「核」求，軍工股勢掀新狂歡

伊朗的核武計劃多年來令内塔尼亞胡欲除之而後快，圖為其2012年在聯合國展示擔憂。(AP)

 

　　事實上，伊朗核問題急轉直下，跟特朗普、哈梅內伊都脫不了干係。2015年7月，伊朗與美、英、法、德/歐盟、中、俄簽署《聯合全面行動計劃（JCPOA）》，同意拆除大部分核基礎設施、限制鈾濃縮度、接受國際原子能總署全面檢查等，被視作奧巴馬任期的重要成就之一。

 

　　不過，特朗普2018年宣布退出，對伊朗重新祭出制裁，理由之一是，該協議僅是延緩伊朗擁有核武的時間（日落條款關於鈾濃縮等的限制將在2025年起逐步到期）。而哈梅內伊視核武為政權救命稻草，據國際原子能總署報告，其暗地提煉的濃縮鈾已足夠製造9枚核武。

 

韓國、歐洲、日本軍工股大漲

 

　　因此，伊朗加速初級核武研發，以色列徹底扼殺其核計劃，已成眼下雙方爭分奪秒的時間競賽，而無論結果指向哪一方勝出，都將為眼下火熱的軍工股（非石油股）行情再注強心針。

 

　　環顧全球表現最標青的軍工股，當屬韓國的韓華航空航天（Hanwha Aerospace），年初至今飆升201%，過去5年累升高達31倍。歐洲也不遑多讓，德國萊茵金屬（坦克火炮）、法國Exosens（夜視系統）、英國Babcock （核潛艇）、瑞典Saab（飛機）、英國BAE（飛機飛彈），年初至今股價分別上漲190%、121%、110%、96%、71%。此外，日本的IHI（航空發動機）、三菱重工（軍車軍機）年初至今股價亦分別上漲71%、61%。

 

伊朗 | FOCUS | 哈梅內伊一生「核」求，軍工股勢掀新狂歡

韓國的韓華航空航天（Hanwha Aerospace），股價年初至今飆升201%。

 

　　無論中東局勢惡化，抑或戲劇性平息，地緣不穩定性及核威脅陰影之下，軍工巨頭源源不斷的訂單從全球軍費開支（斯德哥爾摩國際和平研究所SIPRI數據）2024年創下冷戰後最大升幅（增9.4%至2.7萬億美元）即可見一斑。當俄羅斯、以色列先後以「先發制人」開啟潘多拉盒子，和平是愈來愈遠，還是愈來愈近？

撰文:金子安

 

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#核計劃 #以色列 #中東 #韓華航空航天 #萊茵金屬 #三菱重工 #美國 #核武 #伊朗 #川普
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

生死時刻：伊朗被滲透過後的絕地反擊

20/06/2025 09:02

大國博弈

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

18/06/2025 15:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk