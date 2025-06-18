  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

18/06/2025

陸家嘴論壇 | FOCUS | 央媽亮劍美元霸權，數字人幣跨境突圍

#人行 #陸家嘴論壇 #央媽 #國際貨幣體系 #數字貨幣 #跨境支付 #人民幣 #潘功勝 #SDR
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　金融界年度盛事「陸家嘴論壇」周三（18日）於上海揭幕，央媽領銜祭出8項重磅金融開放政策，以及《滬港國際金融中心協同發展行動方案》簽署，齊指向通過金融基礎設施升級和深化聯通，建立覆蓋交易、定價、結算、創新的主權貨幣體系，提升人民幣全球影響力。

 

冀少數強勢主權貨幣良性競爭

 

　　有官方財金巨頭背書的陸家嘴論壇，歷來是觀察內地金融政策風向的重要窗口。從2019年的科創板借論壇當天正式開板，到2024年中證監宣布「科創板8條」；從2012年中保監坦承「養老金缺口確實非常大」，到2021年銀保監警示「一些地方房地產泡沫化嚴重」……訊號作用不容忽視。

 

　　放在美元指數（DXY）年初至今跌9%的大背景下，今年的焦點無疑在全球金融治理。人民銀行行長潘功勝出席論壇時呼籲，國際貨幣體系形成「少數強勢主權貨幣的良性競爭和激勵約束機制」。

 

陸家嘴論壇 | FOCUS | 央媽亮劍美元霸權，數字人幣跨境突圍

人行行長潘功勝出席陸家嘴論壇時呼籲，國際貨幣體系形成「少數強勢主權貨幣的良性競爭和激勵約束機制」。(人行網站)

 

　　他並明言，「推動SDR成為國際主導貨幣，增加常態化發行」、「推動全球跨境支付體系朝著更有效率、安全、包容、多元的方向發展」、「國際金融組織需要動態反映成員國在全球經濟中的相對地位」。

 

支付體系促國際貨幣體系變革

 

　　有此「亮劍」式開宗明義，就不難理解央媽8項政策，以及同日簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》的邏輯。

 

　　其中最引人注目的是，設立數字人民幣國際運營中心，加上滬港將合作開拓數字人民幣跨境支付的新應用場景，都旨在通過支付體系的數字化演進，突破SWIFT的地緣、效率、成本限制，加速國際貨幣體系的變革。

 

陸家嘴論壇 | FOCUS | 央媽亮劍美元霸權，數字人幣跨境突圍

滬港將合作開拓數字人民幣跨境支付的新應用場景。(AP)

 

　　具體而言，無論是用於貿易結算（潘功勝稱，人民幣已成全球第三大支付貨幣），還是用於大宗商品計價、離岸金融交易/財富管理、企業海外供應鏈資金融通，乃至區塊鏈創新業務（例如穩定幣），數字人民幣都被寄予挑戰美元獨霸的厚望。

 

人幣外匯期貨境內交易快啟航

 

　　此外，央媽並宣布會同中證監推進人民幣外匯期貨交易，可謂匯率風險管理機制的重大突破。一直以來，國內民眾、企業規避人民幣匯率風險的方式，無外乎購買美元資產（例如境外保單）、重新定價/提前收款、利用遠期/期權/掉期等場外衍生品等。

 

　　不過，相比芝商所、港交所、新加坡交易所等均提供人民幣期貨相關產品，境內市場的人民幣期貨，至今只聞樓梯響。而在上海盡快推出人民幣匯率期貨，無疑有助增強在岸定價權，利好人民幣的投資、避險屬性，更靈活應對關稅戰等地緣風險。

 

陸家嘴論壇 | FOCUS | 央媽亮劍美元霸權，數字人幣跨境突圍

在上海盡快推出人民幣匯率期貨，無疑有助增強在岸定價權，利好人民幣的投資、避險屬性。

 

　　回想2018年3月，全球首隻以人民幣計價的原油期貨產品在上海掛牌，盡管或仍難以與布倫特和紐約抗衡，但事實上「石油美元」的主導權顯然已非牢不可破。

撰文:金子安

 

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#人行 #陸家嘴論壇 #央媽 #國際貨幣體系 #數字貨幣 #跨境支付 #人民幣 #潘功勝 #SDR
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

生死時刻：伊朗被滲透過後的絕地反擊

20/06/2025 09:02

大國博弈

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

18/06/2025 15:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk