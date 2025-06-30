  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

30/06/2025

中國經濟 | FOCUS | 匯率保衛戰告一段落，下半年「防通縮」優先級升

#貨幣政策 #匯率 #中國人民銀行 #人民幣 #通縮 #PMI #製造業 #汽車行業 #比亞迪 #吉利 #小米 #房地產 #關稅
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　人民幣中間價錄近8個月高之際，央媽貨幣政策委員會二季度例會就匯率的取態，罕有刪除三個「堅決」。匯率維穩壓力減輕，規模以上工業企業增收卻減利、PMI出廠價格指數連續13個月萎縮、新能源「車王」比亞迪明日（1日）起取消「一口價」促銷……齊匯聚成央媽的最新關注－－物價持續低位運行。

 

社會信心提振，人幣功不可沒

 

　　2025年上半年收官，欲一窺中國下半年政策路徑，人民銀行貨幣政策委員會季度例會的字裏行間前瞻指引不容忽視。

 

　　今次最新例會對國內經濟形勢的最新判斷，從一季度的「經濟運行總體平穩、穩中有進」，更改為「經濟呈現向好態勢，社會信心持續提振」；對房地產的語調同顯樂觀，從一季度的「推動房地產止跌回穩」，更改為「持續鞏固房地產市場穩定態勢」。

 

中國經濟| FOCUS | 匯率保衛戰告一段落，下半年「防通縮」優先級升

 

　　信心提振、地產趨穩，最大玄機或數人民幣匯率轉強。離岸價兌美元從4月8日最低7.42，一度升穿7.16關；中間價周一（30日）報7.1586，創去年11月以來新高。高盛、大摩、瑞銀、花旗等大行紛紛預測人民幣兌美元年底見7.1-7.15，德銀甚至押注明年底上望6.7。

 

刪三個「堅決」，防無序競爭

 

　　預期由貶到升，最新例會刪除了過去兩個季度都有提及的三個「堅決」，即「堅決對擾亂市場秩序行為進行處置」、「堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現」、「堅決防範匯率超調風險」，僅保留「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，清晰傳遞監管樂見人幣下半年看高一線的訊號。

 

　　不過，例會新增「物價持續低位運行」提法，而兩項關鍵數據足顯其嚴峻性：一是規模以上工業企業首5月營收增2.7%，惟利潤總額跌1.1%；二是製造業PMI出廠價格指數連續13個月低於榮枯線，6月報46.2，反映需求不足的企業佔比仍在擴大。

 

中國經濟| FOCUS | 匯率保衛戰告一段落，下半年「防通縮」優先級升

規模以上工業企業首5月營收增2.7%，惟利潤總額跌1.1%，顯示「物價持續低位運行」嚴峻。

 

　　面對物價低迷這一灰犀牛，央媽較早時發表的專欄文章就提及三大思路，從管高價轉向管低價，從支持規模擴張轉向高品質發展，從防獨佔轉向防無序競爭。而首5月營收增7.1%、惟利潤倒跌11.9%的汽車製造業，或已成政策轉向的急先鋒。

 

汽車業或成政策轉向的急先鋒

 

　　繼兩大行業龍頭比亞迪、吉利分別放緩生產及產能擴張，以及不再建設新汽車工廠後，最新則是比亞迪將從7月1日起採用新購車政策，意味早前「一口價」促銷將退出。小米雷軍亦表態稱，堅決執行反內捲、堅決反價格戰。

 

中國經濟| FOCUS | 匯率保衛戰告一段落，下半年「防通縮」優先級升

首5月利潤倒跌11.9%的汽車製造業，或已成政策轉向的急先鋒。

 

　　而如同2024年一季度例會，提及「一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求」後，今次提出，做好「兩重（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）、兩新（推動大規模設備更新和消費品以舊換新）」重點領域的融資需求，暗示下半年增量政策方向。

 

　　簡而言之，因應關稅戰2.0的匯率保衛戰告一段落，樓市對經濟的拖累逐步收窄，下半年「防通縮」的優先級躍升。

　 

撰文:金子安

 

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#貨幣政策 #匯率 #中國人民銀行 #人民幣 #通縮 #PMI #製造業 #汽車行業 #比亞迪 #吉利 #小米 #房地產 #關稅
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布中止美加貿易談判，威脅加徵新關稅

30/06/2025 09:17

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk