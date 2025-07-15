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15/07/2025

中國經濟 | FOCUS | GDP「穩中向好」藏暗湧，棚改2.0強刺激落空

#國家統計局 #社會消費 #零售額 #房地產 #可支配收入 #中央城市工作會議 #萬科
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　　出口超預期，信貸超預期，最新則是GDP超預期－－二季度錄按年增5.2%（預期：5.1%），暫跑贏「5%左右」全年目標。難怪繼央行報告提及「社會信心持續提振」後，國統局亦定論「穩中向好」。惟房地產開發/銷售、汽車產能利用率、居民收入等分項數據，仍指向「國內有效需求不足」異常頑固。

 

最終消費貢獻率遠低平均值


　
　　國家統計局周二（15日）公布，中國上半年GDP按年增5.3%；最終消費支出貢獻逾半（52%），超過貨物和服務淨出口的31.2%，以及資本形成總額的16.8%，榮膺經濟增長主動力。

 

中國經濟 | FOCUS | GDP「穩中向好」藏暗湧，棚改2.0強刺激落空

國家統計局周二（15日）公布，中國上半年GDP按年增5.3%。(AP)


　
　　不過，對比2013-2019年，最終消費貢獻率平均60%左右，2023年（疫情防控全面解除）更高達82.5%，可見「家電國補」之外，做強國內大循環仍大有空間。

 

　　6月社會消費品零售數據亦提供佐證，總額按年增4.8%（預期：5.4%），其中受惠補貼的家電類零售額按年續飆升32.4%，汽車類增4.6%跑輸整體增幅，上半年累計更僅增0.8%。與之對應的是，汽車業二季度產能利用率跌至71.3%，較2018年同期81.4%大幅下跌，恐暗示低效產能面臨的出清壓力山大。

 

樓市量價續跌，累財產收入

 

　　有效需求不足更顯著的體現則是房地產。上半年開發投資增速、新建商品房銷售負增長節節擴大，6月新建商品住宅銷售額更錄按年跌13.6%，70個大中城市新建商品住宅價格指數環比跌幅亦錄8個月最差。

 

中國經濟 | FOCUS | GDP「穩中向好」藏暗湧，棚改2.0強刺激落空

據國統局數據測算，6月新建商品住宅銷售額錄按年跌13.6%。(AP)

 

　　樓、車、餐飲、整體商品消費難言火爆，最大玄機自然直指收入。據國統局數據，上半年居民人均可支配收入中位數18186元（人民幣．下同），意味全國一半人口月均可支配收入低於3031元。其中，人均財產净收入僅增2.5%，遠低於2019年同期的13.2%。

 

　　何解？回看2019年，商品房銷售額直逼16萬億元，滬指、創業板分別飆升22%、47%，帶動財產净收入水漲船高，亦推升全年消費品零售總額按年增8%，一舉突破41萬億元大關。

 

中央拒扮演最後貸款人角色

 

　　眼下，對財富效應最大拖累當屬樓市，就連昔日龍頭萬科（02202），最新亦預計上半年净虧損突破100億元，到底要如何「更大力度推動房地產市場止跌回穩」？

 

中國經濟 | FOCUS | GDP「穩中向好」藏暗湧，棚改2.0強刺激落空

中央城市工作會議提出，「穩步推進」城中村和危舊房改造。(AP)

 

　　時隔十年召開的「中央城市工作會議」今日塵埃落定，就市場熱議的「棚改2.0」，會議僅提出，「穩步推進」城中村和危舊房改造，顯示中央政府仍拒扮演最後貸款人角色，而視地方政府為因城施策推動房地產市場企穩的主要責任人。

 

　　從「穩中向好」定調，到樓市強刺激落空，顯示最高層傾向在第三季對大規模增量政策謀定而後動，10月中央政治局會議無疑較7月更有看頭。

撰文:金子安

 

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