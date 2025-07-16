  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

16/07/2025

解僱威脅 | FOCUS | 聯儲「翻新門」+日債息飆升，完美風暴壓境

#CPI #美國國債 #日本國債 #解僱 #白宮 #債券收益率 #美聯儲
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國6月CPI引發通脹「看滿」、「看空」爭議，無論誰方佔上風，7月「意外」減息之路已被堵死，9月亦不容樂觀。企硬不減息以及「翻新門」發酵，鮑威爾面臨的「被解僱」風險與日俱增。聯儲獨立性危若纍卵，疊加日本國債債息近日飆升，完美風暴正壓境。

 

7月減息淪泡影，加劇侵侵不滿

 

　　華爾街屏息以待的6月CPI定格於環比0.3%、同比2.6%。「看滿」者驚呼消費者通脹錄5個月新高，對關稅敏感的玩具、家居用品價格按月分別升1.8%、1%；「看空」者則關注扣除食品、能源後的核心CPI，按月漲幅（0.2%）連續第五個月低於預期，且新車、二手車價格齊跌。

 

華爾街屏息以待的6月CPI定格於環比0.3%、同比2.6%。(AP)

 

　　簡而言之，消費者減少機票、酒店等非必要支出，令服務價格保持低位，對沖了部分消費品上漲所帶來的整體通脹壓力。此種不確定性，印證了鮑威爾的謹慎，利率期貨顯示，7月按兵不動的可能性升至96.9%。在社交媒體呼籲「聯儲已減息3個基點，每年可節省1萬億美元」的特朗普，勢愈發不滿。

 

親信介入調查，砌「不當行為」

 

　　坊間正密切注視，持續發酵的聯儲總部「翻新門」，會否最終成為白宮根據《聯邦儲備法》，坐實鮑威爾「不當行為」的解僱理由。

 

　　預算25億美元的聯儲華盛頓總部翻新項目，早於2021年即已動工。風波突然升級，源自聯儲前員工發文指控項目奢華如「國家廣場上的凡爾賽宮」，引發聯儲罕有回應，否認新建VIP餐廳／電梯、新水景等設施。

 

預算25億美元的聯儲華盛頓總部翻新項目，早於2021年即已動工，近日風波突然升級。(AP)

 

　　不過，特朗普趁機任命3位親信加入「首都規劃委員會」，調查鮑威爾涉嫌管理不善、未經批准進行變更、甚至向國會撒謊。他周二（15日）最新暗示，「翻新門」可能構成解僱的理由。曾經提議將特朗普頭像加入總統山（Mount Rushmore）的佛州女議員Anna Paulina Luna今日爆料稱，「解僱迫在眉睫」。

 

聯儲政治化，日資回潮恐引共振

 

　　隨著Polymarket押注鮑威爾今年遭解僱的概率升至26%，德銀警告的「貨幣和債券市場崩潰」會否成真？最值留意的信號是，美國30年期國債殖利率最新重上5%，或暗示債權人擔憂聯儲對抗通脹決心受政治干擾，而要求提高持有美債的風險溢價，進而令長端利率更為陡峭。

 

美國長端債息再升，或反映市場擔憂聯儲對抗通脹決心受政治干擾。(AP)

 

　　此外，儘管美匯指數本月已累計反彈1.8%，但聯儲政治化恐引發新一輪劇烈拋售，最終推高進口商品價格，加劇通脹並推高債息。

 

　　更不祥的是，過往扮演全球低息水喉的日本，20年期國債殖利率最新升至本世紀以來最高的2.65%，10年期亦高見1.6%創2008年金融海嘯以來最高水平，此或令原本美債大買家之一的日本機構投資者撤資回朝，續推升美國借貸成本，更恐跟聯儲獨立性危機形成完美共振。

 

撰文：金子安

 

【你點睇？】政府擬收緊電話卡實名制，以打擊電騙，包括每人每間電訊商限登記3張卡等，你認為這些措施能否有效打擊電騙？► 立即投票

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#CPI #美國國債 #日本國債 #解僱 #白宮 #債券收益率 #美聯儲
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk