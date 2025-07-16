解僱威脅 | FOCUS | 聯儲「翻新門」+日債息飆升，完美風暴壓境

美國6月CPI引發通脹「看滿」、「看空」爭議，無論誰方佔上風，7月「意外」減息之路已被堵死，9月亦不容樂觀。企硬不減息以及「翻新門」發酵，鮑威爾面臨的「被解僱」風險與日俱增。聯儲獨立性危若纍卵，疊加日本國債債息近日飆升，完美風暴正壓境。

7月減息淪泡影，加劇侵侵不滿

華爾街屏息以待的6月CPI定格於環比0.3%、同比2.6%。「看滿」者驚呼消費者通脹錄5個月新高，對關稅敏感的玩具、家居用品價格按月分別升1.8%、1%；「看空」者則關注扣除食品、能源後的核心CPI，按月漲幅（0.2%）連續第五個月低於預期，且新車、二手車價格齊跌。

華爾街屏息以待的6月CPI定格於環比0.3%、同比2.6%。(AP)

簡而言之，消費者減少機票、酒店等非必要支出，令服務價格保持低位，對沖了部分消費品上漲所帶來的整體通脹壓力。此種不確定性，印證了鮑威爾的謹慎，利率期貨顯示，7月按兵不動的可能性升至96.9%。在社交媒體呼籲「聯儲已減息3個基點，每年可節省1萬億美元」的特朗普，勢愈發不滿。

親信介入調查，砌「不當行為」

坊間正密切注視，持續發酵的聯儲總部「翻新門」，會否最終成為白宮根據《聯邦儲備法》，坐實鮑威爾「不當行為」的解僱理由。

預算25億美元的聯儲華盛頓總部翻新項目，早於2021年即已動工。風波突然升級，源自聯儲前員工發文指控項目奢華如「國家廣場上的凡爾賽宮」，引發聯儲罕有回應，否認新建VIP餐廳／電梯、新水景等設施。

預算25億美元的聯儲華盛頓總部翻新項目，早於2021年即已動工，近日風波突然升級。(AP)

不過，特朗普趁機任命3位親信加入「首都規劃委員會」，調查鮑威爾涉嫌管理不善、未經批准進行變更、甚至向國會撒謊。他周二（15日）最新暗示，「翻新門」可能構成解僱的理由。曾經提議將特朗普頭像加入總統山（Mount Rushmore）的佛州女議員Anna Paulina Luna今日爆料稱，「解僱迫在眉睫」。

聯儲政治化，日資回潮恐引共振

隨著Polymarket押注鮑威爾今年遭解僱的概率升至26%，德銀警告的「貨幣和債券市場崩潰」會否成真？最值留意的信號是，美國30年期國債殖利率最新重上5%，或暗示債權人擔憂聯儲對抗通脹決心受政治干擾，而要求提高持有美債的風險溢價，進而令長端利率更為陡峭。

美國長端債息再升，或反映市場擔憂聯儲對抗通脹決心受政治干擾。(AP)

此外，儘管美匯指數本月已累計反彈1.8%，但聯儲政治化恐引發新一輪劇烈拋售，最終推高進口商品價格，加劇通脹並推高債息。

更不祥的是，過往扮演全球低息水喉的日本，20年期國債殖利率最新升至本世紀以來最高的2.65%，10年期亦高見1.6%創2008年金融海嘯以來最高水平，此或令原本美債大買家之一的日本機構投資者撤資回朝，續推升美國借貸成本，更恐跟聯儲獨立性危機形成完美共振。

撰文：金子安