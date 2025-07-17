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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

17/07/2025

11 SKIES | FOCUS | 的士牌玩完VS新世界敗走，稀缺紅利淪燙手山芋

#新世界發展 #稀缺 #網約車合法化 #四大家族 #優步 #機場SKYCITY航天城 #經濟模式 #價值重估
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　　拉鋸近11年的香港「網約車」合法化之爭塵埃落定之際，老牌四大家族之一的新世界（00017），套現自救亦終入高潮－－出售核心資產。兩宗戲碼的「副產品」，異曲同工指向的士牌價、股價市值大幅縮水，折射昔日資源稀缺紅利，隨時因新興潮流淪為燙手山芋。

 

零供給造就「一張牌=一層樓」

 

　　衣食住行、吃喝玩樂，日常所需的每一細分領域，都可能是商機或投機。最明顯的例子即是昔日「一張牌=一層樓」的的士牌，「受惠」自1998年起零新增供給，總量僅15250個的市區牌，2015年一度被炒至逾720萬元。

 

11 SKIES | FOCUS | 的士牌玩完VS新世界敗走，稀缺紅利淪燙手山芋

總量僅15250個的市區的士牌，2015年一度被炒至逾720萬元。

 

　　同樣，眼見粵港澳大灣區發展規劃綱要發布如箭在弦，中原指數直逼190，新世界於2018年5月豪擲200億元投得「僅此一家」的機場SKYCITY航天城項目，並於2020年11月命名為「11 SKIES」，摩拳擦掌乘天時地利，打造輻射大灣區的零售、娛樂、金融、健康一體化樞紐。

 

11 SKIES套現，最多恐蝕50億？

 

　　但正所謂「此一時，彼一時」，最新的士牌價格較高位縮水逾六成，當年遭警方「全力打擊」的Uber如今正大光明賣廣告，更重要的是，在中央政府指導下，港府就網約車合法化的規管細節，終於邁出實質步伐，預計10月立法會會期結束前通過主體法例。倘若Uber、高德、滴滴、TADA等平台，獲准不設下限收費或補貼大戰搶客，的士牌價恐遠未見底。

 

11 SKIES | FOCUS | 的士牌玩完VS新世界敗走，稀缺紅利淪燙手山芋

Uber、高德、滴滴、TADA等網約車平台，紛紛進駐香港。

 

　　至於過去一年多密密出售愉景新城商場（40.2億元）、啟德體育園營運公司（4.2億）等非核心資產的新世界，近日終接近就核心資產忍痛割愛。繼內媒早前曝出公司擬放售上海K11寫字樓（已否認）、杭州及深圳K11後，最新據報擬以150億元至170億元估值，蝕讓11 SKIES套現。

 

舊模式難敵新潮流下的價值重估

 

　　不過，鑑於該項目目前出租率據報僅四成，且預計最快明年3月啟用的T2航廈，初期主打廉航和東南亞航空公司，或意味早前冀望大灣區、T2、三跑帶動項目溢價的初衷，跟現實有落差，誰人願意接手更充滿巨大不確定性。

 

11 SKIES | FOCUS | 的士牌玩完VS新世界敗走，稀缺紅利淪燙手山芋

新世界擬將「11 SKIES」打造輻射大灣區的零售、娛樂、金融、健康一體化樞紐。

 

　　當上家欲尋求「執平貨」的下家，下家卻唯恐「接火棒」，簡而言之，從的士牌照的斷崖式跳水，到11 SKIES的蝕讓困局，表面是資產流動性危機，實則都指向一個殘酷現實：依賴牌照、基建等稀缺性红利的舊經濟模式，恐難敵新潮流下的價值重估。

 

　　同樣的道理，亦適用於昔日榮膺「地王」、今日劈價求售的啟德跑道區項目，以及「一顆恒久遠」而價格較2011年高位縮水六成的鑽石。

撰文:金子安

 

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