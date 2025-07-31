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31/07/2025

美國議息 | FOCUS | 誰是真「大Boss」？鮑公「帶刺」捍獨立性

#聯邦公開市場委員會 #通脹 #就業 #減息 #GDP
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　　誰才是美聯儲的「big boss」？鮑威爾周三（當地時間30日）以一連串「帶刺的專業主義」回擊特朗普的施壓甚至謾駡，力捍獨立性。不過，今次FOMC（聯邦公開市場委員會）議息驚現32年來最分裂投票結果，加上美國二季度GDP被稱為史上最怪，都顯示聯儲的困境愈陷愈深。

 

鷹派語調打壓9月減息押注

 

　　繼上周面對面施壓減息，侵侵周三一早再於社交媒體施壓減息，都未動搖「Too Late（遲鈍鮑）」連續第五次按兵不動的決心。鮑公更放鷹稱，「未來兩個月的數據是否足以支持降息？現在很難說，我們不會提前決定」，令利率期貨市場關於9月減息的押注急降20個百分點（63% VS 43%）。

 

美國議息 | FOCUS | 誰是真「大Boss」？鮑公「帶刺」捍獨立性

鮑威爾於記者會語帶雙關地指，聯儲局很少接待總統來訪，更別說是參觀建築。(White House)

 

　　摩根資產管理預期，聯儲9月減息的門檻似乎較高，12月的可能性較大；美國銀行甚至認為今年都不會減息。

 

　　鮑公在記者會上還表示，不會考慮利率變化對政府（國債利息）成本的影響以及聯邦政府的財政需求，「這樣做既不利於我們的信譽，也不利於美國財政政策的信譽。」對於特朗普上周四（24日）巡視聯儲總部，為近20年來首位到訪的現任總統，他語帶雙關地指，很少接待總統來訪，更別說是參觀建築。

 

兩反對票顯內部公開決裂

 

　　種種表態，都讓人聯想到他在特朗普第一任期時，眼見時任司法部長Jeff Sessions、國防部長James Mattis先後「被辭職」，　面對總統「沒有膽量，沒有理智，沒有遠見」的指摘，鮑公堅稱，在任期結束前，「我絕對、絕對、絕對不會主動辭職……除了死亡，我從未想過有何情況會令我無法完成任期。」

 

美國議息 | FOCUS | 誰是真「大Boss」？鮑公「帶刺」捍獨立性

鮑曼(右)、沃勒(左)皆由特朗普任命，兩人罕有共同投票反對按兵不動。(AP)

 

　　「遲鈍鮑」跟侵侵硬扛到底之意毋庸置疑，但總統的干預，從罕現2位理事投票反對議息決定可見一斑－－鮑曼、沃勒皆由特朗普任命，前者上月更獲正式提拔為聯儲負責監管事務的副主席。此一自1993年以來「最分裂」的投票結果，再次凸顯了聯儲內部鷹鴿兩派的公開決裂，特別是6月點陣圖曾顯示，7位成員預計今年減息次數為零。

 

次季GDP反彈藏多重噪音

 

　　然而，更大分歧恐在於對美國經濟到底是何狀態的判斷。就在議息結果揭盅前，美國商務部公布二季度GDP年率增3%（預期：2.3%），特朗普隨即在社交媒體高呼，「高於預期，立即減息，沒有通脹，讓美國人買房和再融資！」

 

　　若觀察分項數據，進口因關稅暴跌令「淨出口」貢獻一飛衝天至4.99個百分點，創1947年以來最高紀錄；「消費者支出」貢獻僅0.98個百分點。上半年計GDP增1.2%，較低於去年的2.8%。此外，需求關鍵指標「面向私人國內買家的最終銷售額」錄2022年底以來最低增速，20個最大城市房價亦連跌三個月。

 

美國議息 | FOCUS | 誰是真「大Boss」？鮑公「帶刺」捍獨立性

需求關鍵指標「面向私人國內買家的最終銷售額」錄2022年底以來最低增速。(AP)

 

 　　展望未來，鮑公的最大考驗仍在頂住內（反對票委員）外（特朗普）壓力，穿透關稅擾動下的數據噪音，此不單牽涉通脹、就業兩大目標，更攸關美元信用。無論「帶刺的專業主義」能否助聯儲避免重蹈早前兩次誤判物價前景的覆轍，毫無懸念的是，「big boss」的抗爭足以令他名垂青史。

撰文:金子安

 

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