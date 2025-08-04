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04/08/2025

關稅大限 | FOCUS | 助「特」為虐關稅蓋棺，中國谷內循環雙管齊下

#特朗普 #韓國 #汽車產業 #全球自由貿易 #關稅戰 #房地產 #股市
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　　特朗普最新簽署「進一步修改對等關稅稅率」的行政命令，多國關稅終蓋棺定論，屈服者獲贈15%-20%稅率，頑抗者被施加高達40%稅率，另對「轉運」商品徵收40%關稅－－全數將於周四（7日）凌晨生效。全球貿易一體化黑雲罩頂，最吊詭的問題是，何解多個對美順差大國不約而同跪低？侵侵對「叢林法則」食髓知味，中國如何破局？

 

歐日韓領銜跪低反當贏

 

　　《交易的藝術》還是《訛詐的藝術》？4月2日「解放日」至今四個月，高舉關稅大棒的特朗普，竟一舉拿下多個對美順差大國－－歐盟、越南、日本、韓國、泰國，以及東盟成員印尼、柬埔寨、菲律賓。

 

關稅大限 | FOCUS | 助「特」為虐關稅蓋棺，中國破局直指內循環

歐盟向美國跪低，惟馮德萊恩稱「帶來穩定及可預測性」。(AP)

 

　　協定後的15%至20%單邊關稅，遠高於美國2022年時向各國徵收的2%左右水平（柬埔寨除外，當時為10%），再加上千萬美元級對美投資/貸款擔保（儘管執行存在挑戰）、承諾購買液化天然氣、大米、波音飛機等美國貨，可謂雙重進貢。但無論是馮德萊恩、石破茂還是泰國、柬埔寨等，皆異口同聲歡呼「帶來穩定及可預測性」、「雙贏」、「重大勝利」。

 

三大槓桿，助成功訛詐

 

　　何解上述多國紛紛屈服於侵侵的關稅訛詐，或者說，甘願助「特」為虐，任其快速顛覆二戰後建立的全球自由貿易體系？

 

關稅大限 | FOCUS | 助「特」為虐關稅蓋棺，中國破局直指內循環

何解多國甘願助「特」為虐，任其快速顛覆二戰後建立的全球自由貿易體系？

 

　　顯而易見的原因，首推美國市場的不可替代性。看看歐盟（2359億美元）、越南（1235億美元）、日本（694億美元）、韓國（660億美元）、泰國（455億美元）等去年對美順差，與其如同老撾、瑞士、加拿大般被克以40%、39%、35%重稅，不如接受可控的風險。

 

　　其次，對歐、韓、日的汽車產業，或越、泰、柬的紡織產業而言，倘若遭美國徵收的稅率相若，本國都難稱得上唯一的輸家。換言之，特朗普的個自擊破策略，最終換來多國集體妥協。此外，作為多年緊抱華盛頓大腿的盟友，歐、日、韓、菲等多國，內裏並不排斥通過貿易、能源、投資等協議，與美國更緊密的捆綁。

 

政策重心回歸長遠發展

 

　　特朗普「二進宮」7個月，關稅訛詐捷報頻傳，令美國一舉成為關稅收入大國，對罕有獲延長談判期限的中國（另有墨西哥）而言，要如何破局？尤其是特朗普行政命令明言，對通過其他國家轉運、及在中轉國未發生「實質性轉變」的商品，加徵40%的關稅。

 

　　值得留意的是，最新中央政治局會議強調，中國發展環境面臨深刻複雜變化，不確定難預料因素增多，卻未如4月那樣提及「國際經貿鬥爭」、「受關稅影響較大企業」，顯示政策重心已從緊急應對關稅衝擊，回歸長遠發展路徑（例如十五五）。

 

關稅大限 | FOCUS | 助「特」為虐關稅蓋棺，中國破局直指內循環

中國兩大發力點是，通過反內捲提高薪資水準，以及通過穩定樓市、繁榮股市，修復居民資產負債表。

 

　　從最高層近期頻頻提及「有力促進國內國際雙循環」、「縱深推進全國統一大市場建設」等看，直指最佳突圍之道－－釋放逾160萬億元居民存款的潛力，將增長模式轉為內需驅動。而兩大發力點即是，通過反內捲提高薪資水準，以及通過穩定樓市、繁榮股市，修復居民資產負債表。

撰文:金子安

 

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