關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

11/08/2025

加密貨幣 | FOCUS | 「加密」煉金術，侵侵又搞作

　　社媒（Truth Social）、運動鞋（Trump 2028）、香水（VICTORY 47）……房地產起家的侵侵，將「自家招牌」生意做得風生水起，但若論巔峰之作，非加密貨幣領域莫屬。從代幣WLFI、到迷因幣$TRUMP、再到穩定幣USD1，特朗普家族賺得盆滿鉢滿，而最新動作則是，開放401退休金投資加密貨幣，以及推動旗下去中心化平台公司World Liberty Financial（WLF）公開上市。

 

借WLF賺盆滿鉢滿

 

　　史上最熱衷加密世界的總統，必定是老特。單看其1月宣誓就任前三天精準推出的$TRUMP，最新價格雖較高位跌近九成，但FVD（全稀釋估值）仍高逾94億美元。按特朗普旗下CIC Digital及關聯實體Fight Fight Fight LLC總計持有80%供應量計，任何一小杯羹，都足以令其大賺特賺。

 

加密貨幣 | FOCUS | 「加密」煉金術，侵侵又搞作

去中心化平台公司World Liberty Financial由特朗普擔當名譽聯合創始人、三個兒子出任共同創辦人。

 

　　 　更直接的例證，則是由特朗普擔當名譽聯合創始人、三個兒子出任共同創辦人的WLF，主要業務有二：一是出售數字代幣WLFI，首兩批共計250億枚，募資5.5億美元；二是發行1：1挂勾美元資產的穩定幣USD1，主打脫離傳統銀行，支持便捷全球支付和數字資產交易。


　　 
　　據特朗普6月披露的年度財務文件，其在WLF擁有157.5億個WLFI代幣，並通過WLF獲得了5740萬美元收入。

 

或仿Strategy圈錢

 

　　 　但這只是特朗普家族關於加密貨幣生意的冰山一角，最新消息是，WLF據報成立上市公司，募資15億美元，無疑將加持WLF的「政治獻金交易平台」地位。

 

加密貨幣 | FOCUS | 「加密」煉金術，侵侵又搞作

WLF據報成立上市公司，募資15億美元，無疑將加持WLF的「政治獻金交易平台」地位。

 

　　 　繼較早時位於阿聯酋的加密貨幣公司DWF Labs、幣圈億萬富翁孫宇晨分別購買價值2500萬美元、7500萬美元的WLFI代幣，以跟特朗普家族拉近距離後，WLF極可能仿效MicroStrategy（現改名Strategy）發行可轉換債券購買比特幣的策略，解鎖WLFI代幣（總供應量1000億枚）加碼加密資產。

 

既當球員又當球證

 

　　 　無論是擁躉還是有所求者，一可高價買入WLFI代幣獻金，二可擁抱USD1穩定幣表忠（例如阿布達比支持的投資集團MGX 3月通過USD1向幣安投資20億美元）。無獨有偶，特朗普的中東事務特使維特科夫正正是WLF的名譽聯合創始人。

 

加密貨幣 | FOCUS | 「加密」煉金術，侵侵又搞作

「既當球員，又當球證」式的利益輸送，最大的犧牲品恐是美元公信力。

 

　　 　從此角度看，「加密貨幣總統」家族的幣圈生意才剛剛啟航，未來三年半任期，加密數字資產不單是權力「變現」的利器，更是攪動政圈的金融槓桿。但當其家族介入為「美元霸權」續命的穩定幣生意，而老特對聯儲的獨立性步步緊逼，「既當球員，又當球證」式的利益輸送，最大的犧牲品恐不言而喻。

 

撰文:金子安

 

