美俄峰會 | FOCUS | 烏克蘭僅「頭盤」，普京晤侵侵三大盤算

一個半世紀前，沙皇以720萬美元賣了阿拉斯加；周五（15日）在這一曾經的俄羅斯海外飛地，特朗普又擬以何代價賣了烏克蘭，最大化美國利益？除了拉攏普京、分化歐洲，更有潛在的俄製稀土、北極航道，乃至他心心念念的諾獎。而對普京而言，只要擺出姿態，將澤連斯基置於對「和平」說不的位置，已算不枉此行，若達另兩大目的，更是Bonus。

勢贈「和平締造者」高帽

繼成功斡旋泰國－柬埔寨、阿美尼亞－阿塞拜疆之後，特朗普3天後將再出馬調停俄烏。在莫斯科堅拒烏克蘭/歐洲代表在場的氛圍下，普京勢向他送上「和平締造者」的高帽，甚至重溫美蘇當年並肩對抗納粹的友情歲月。

上一次「特普會」要追溯到2019年的G20峰會 (AP)

在英、法、德、意、歐盟等周日（10日）聯合發表聲明，強調「外交解決方案必須保護烏克蘭和歐洲的重要安全利益」後，特朗普周一（11日）淡化「特普會」達成協議的可能，稱會面僅是「試探性」。

奪頓湼茨克，不排除換地

何解？關鍵就在普京的要價，他上周向到訪克里姆林宮的白宮特使維特科夫明言，基輔須從烏東的頓湼茨克地區全面撤軍（烏軍目前控制當地約三分之一）。此要求的背後玄機是，烏克蘭自2014年頓巴斯戰爭起，就持續以鋼筋混凝土工事、戰壕、地雷等在當地北部修築堅固防線，此正正是俄羅斯自去年以來，一直未能有效向烏克蘭縱深推進，並陷入消耗戰的主因。倘若烏軍不戰而撤，意味一旦普京反悔，俄軍將向西直搗第聶伯羅，進而進逼基輔。

頓湼茨克地區隨處可見成排的龍牙狀反坦克障礙物 (AP)

不過，從普京的親密盟友、白俄羅斯總統盧卡申科罕有稱，目前俄佔的扎波羅熱和赫爾松地區「歷史上屬於烏克蘭」，似間接印證了特朗普上周放風的俄烏「領土交換」。

「分治」歐洲，待價而沽

回顧歷史，大型戰爭鮮有因和平協議而終結，普京願意赴阿拉斯加晤特朗普，除了白令航線不經任何「敵對」第三國領空、美國非國際刑事法院（去年對普京發出逮捕令）締約國之外，最重要的盤算亦並非「和平」，而是第一層面，將戰爭之過諉以烏克蘭；第二層面，尋求俄美「分治」歐洲潛規則；第三層面，強化自身在中美博弈之間的待價而沽。

特朗普對北極高緯度地區航道、油氣資源垂涎已久，令俄羅斯在北極的軍事存在成為普京的籌碼之一。(AP)

蓋洛普7月最新民調就顯示，僅24%的烏克蘭受訪者支持戰鬥到最後勝利，遠低於2022年時的73%。一旦普京的方案（例如領土交換、停火、不尋求政權更迭）遭基輔拒絕，即可將澤連斯基置於對「和平」說不的位置。





此外，從特朗普對北極高緯度地區航道、油氣資源垂涎已久，以及近日大讚俄羅斯稀土是潛在的貿易對象看，克格勃出身的普京自然深諳博弈之道。烏克蘭將是美俄峰會的「主菜」或僅屬「頭盤」？答案很快揭盅。

撰文：金子安