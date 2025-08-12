  • 報價
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

12/08/2025

美俄峰會 | FOCUS | 烏克蘭僅「頭盤」，普京晤侵侵三大盤算

#美俄峰會 #地緣政治 #領士爭端 #阿拉斯加 #頓湼茨克 #澤連斯基 #俄美關係 #北極航道 #普京 #特朗普 #俄烏戰爭 #大國博弈 #國際評論 #烏克蘭
　　一個半世紀前，沙皇以720萬美元賣了阿拉斯加；周五（15日）在這一曾經的俄羅斯海外飛地，特朗普又擬以何代價賣了烏克蘭，最大化美國利益？除了拉攏普京、分化歐洲，更有潛在的俄製稀土、北極航道，乃至他心心念念的諾獎。而對普京而言，只要擺出姿態，將澤連斯基置於對「和平」說不的位置，已算不枉此行，若達另兩大目的，更是Bonus。

 

勢贈「和平締造者」高帽

 

　　繼成功斡旋泰國－柬埔寨、阿美尼亞－阿塞拜疆之後，特朗普3天後將再出馬調停俄烏。在莫斯科堅拒烏克蘭/歐洲代表在場的氛圍下，普京勢向他送上「和平締造者」的高帽，甚至重溫美蘇當年並肩對抗納粹的友情歲月。

 

美俄峰會 | FOCUS | 烏克蘭僅「頭盤」，普京晤侵侵三大盤算

上一次「特普會」要追溯到2019年的G20峰會 (AP)

 

　　在英、法、德、意、歐盟等周日（10日）聯合發表聲明，強調「外交解決方案必須保護烏克蘭和歐洲的重要安全利益」後，特朗普周一（11日）淡化「特普會」達成協議的可能，稱會面僅是「試探性」。

 

奪頓湼茨克，不排除換地

 

　　何解？關鍵就在普京的要價，他上周向到訪克里姆林宮的白宮特使維特科夫明言，基輔須從烏東的頓湼茨克地區全面撤軍（烏軍目前控制當地約三分之一）。此要求的背後玄機是，烏克蘭自2014年頓巴斯戰爭起，就持續以鋼筋混凝土工事、戰壕、地雷等在當地北部修築堅固防線，此正正是俄羅斯自去年以來，一直未能有效向烏克蘭縱深推進，並陷入消耗戰的主因。倘若烏軍不戰而撤，意味一旦普京反悔，俄軍將向西直搗第聶伯羅，進而進逼基輔。

 

美俄峰會 | FOCUS | 烏克蘭僅「頭盤」，普京晤侵侵三大盤算

頓湼茨克地區隨處可見成排的龍牙狀反坦克障礙物 (AP)

 

　　不過，從普京的親密盟友、白俄羅斯總統盧卡申科罕有稱，目前俄佔的扎波羅熱和赫爾松地區「歷史上屬於烏克蘭」，似間接印證了特朗普上周放風的俄烏「領土交換」。

 

「分治」歐洲，待價而沽

 

　　回顧歷史，大型戰爭鮮有因和平協議而終結，普京願意赴阿拉斯加晤特朗普，除了白令航線不經任何「敵對」第三國領空、美國非國際刑事法院（去年對普京發出逮捕令）締約國之外，最重要的盤算亦並非「和平」，而是第一層面，將戰爭之過諉以烏克蘭；第二層面，尋求俄美「分治」歐洲潛規則；第三層面，強化自身在中美博弈之間的待價而沽。

 

美俄峰會 | FOCUS | 烏克蘭僅「頭盤」，普京晤侵侵三大盤算

特朗普對北極高緯度地區航道、油氣資源垂涎已久，令俄羅斯在北極的軍事存在成為普京的籌碼之一。(AP)

 

　　蓋洛普7月最新民調就顯示，僅24%的烏克蘭受訪者支持戰鬥到最後勝利，遠低於2022年時的73%。一旦普京的方案（例如領土交換、停火、不尋求政權更迭）遭基輔拒絕，即可將澤連斯基置於對「和平」說不的位置。


　　
　　此外，從特朗普對北極高緯度地區航道、油氣資源垂涎已久，以及近日大讚俄羅斯稀土是潛在的貿易對象看，克格勃出身的普京自然深諳博弈之道。烏克蘭將是美俄峰會的「主菜」或僅屬「頭盤」？答案很快揭盅。

 

撰文：金子安

我要回應
