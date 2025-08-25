  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

25/08/2025

恒指擴容 | FOCUS | 三新貴破「染藍魔咒」，港股變幻正當時

#泡泡瑪特 #中國電信 #京東物流 #藍籌股 #紅籌股 #恒指季檢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　港股藍籌榜距離100隻的終極目標再近一步－－恒指公司公布最新季檢結果，將成分股由85隻增至88隻，泡泡瑪特（09992）、中電信（00728）、京東物流（02618）三新貴周一（25日）更齊破「染藍魔咒」，或預示中資股攻勢未完。值得留意的是，三新貴都曾遭遇失意時刻，泡泡瑪特2月、5月兩度染藍大熱倒灶，中電信、京東物流曾雙雙淪紅籌棄子，背後反映何市場邏輯？

 

「染藍魔咒」未應驗

 

　　「染藍」是詛咒，還是祝福？看看2020年9月「染藍」的阿里（09988），股價至今仍較彼時腰斬；2021年6月「染藍」的碧桂園服務（06098），去年6月遭剔除時，股價蒸發逾九成。

 

恒指擴容 | FOCUS | 三新貴破「染藍魔咒」，港股變幻正當時

泡泡瑪特成第一隻染藍的新零售股，折射港股變幻時。

 

　　不過，「染藍魔咒」似並不適用三新貴，泡泡瑪特周一半日破頂高見331元，京東物流勁飆7.6%，中電信亦升0.8%。究其原因，一是業績基本面，三間公司上半年淨利分別按年增363%、13.9%、5.5%；二是流動性改善，包括資金從債市、存款的搬家效應，望延續中港股市上攻動能。

 

進進出出顯優勝劣汰

 

　　在今次同時榮膺藍籌、紅籌雙料之前，泡泡瑪特2月、5月兩次染藍未果；中電信2020年11月、京東物流2024年8月，更曾遭恒指公司剔除出國企指數，最新翻身晉級藍籌。相比之下，當時頂替京東物流染紅的極兔速遞（01519），最新遭剔除出中國企業指數，或折射核心競爭力此消彼長，以及恒指公司篩選機制愈加傾向優勝劣汰。

 

恒指擴容 | FOCUS | 三新貴破「染藍魔咒」，港股變幻正當時

去年頂替京東物流染紅的極兔速遞，最新遭剔除出中國企業指數。

 

　　事實上，自恒指1969年面世，除了中電（00002）、煤氣（00003）、匯控（00005）、電能實業（00006）屹立不倒，成分股進進出出屢見不鮮。例如，新世界（00017）曾「兩進兩出」，從1973年首次染藍，到2003年5月遭剔除，到2005年再次入選，最後到去年11月遭剔除。

 

金融、地產比重續降

 

　　截至最新7月，恒指金融業、地產建築業比重續降至33.3%、3.85%，非必需消費、資訊科技業比重則升至25.3%、18.3%，而泡泡瑪特更是第一隻染藍的新零售股。

 

　　當新消費、智能化、統一大市場為代表的新經濟勢力稳步進入市場核心圈層，港股的想象力不再局限傳統的ATM，恒指「有波幅無升幅」的歷史或亦將變幻。

撰文:金子安

 

【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#泡泡瑪特 #中國電信 #京東物流 #藍籌股 #紅籌股 #恒指季檢
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 建行亞洲逆市降港元定存息，中銀6個月最高2.6...

26/08/2025 19:18

貨幣攻略

特朗普用國家名義敲詐企業

26/08/2025 10:15

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk