世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

28/08/2025

美團 | FOCUS | 燒錢反擊守市佔，美團不甘只「送飯」

　　贏了訂單、月活，輸了盈利、股價，到底是「得」是「失」？中國外賣一哥美團（03690）放榜，迎戰阿里（09988）、京東（09618）力保市佔率的代價，最終反映於二季度淨利（經調整）按年重挫89%，惟至暗時刻料第三季才見真章。周四（28日）半日暴瀉10%錄新低，未來能否絕地翻身？

 

主業淨利重挫，新業務虧損擴

 

　　從外賣業務掌舵人王莆中的「我們不想捲、但不能不反擊」，到創始人王興的「最優先考慮市佔率，而非盈利」，美團今次令市場大跌眼鏡的財報，可謂是必然。

 

　　二季度，營收按年增11.7%至918億（人民幣．下同），7月日訂單量峰值刷新1.5億單紀錄，BUT，經調整淨利按年重挫89%至15億（預期：99億），經營利潤率大降19.4個百分點至5.7%，背後是銷售成本（主因提高騎手補貼）、銷售及營銷開支（主因外賣推廣激勵）分別按年飆升67%、24%，至逾614億元、225億元。

 

美團為應對外賣大戰提升騎手補貼，令二季度銷售成本按年飆升67%。

 

　　此外，被視作美團第二增長曲線的新業務（包括美團閃購、浣熊厨房、小象超市、海外Keeta等），二季度虧損同按年擴大43%至19億元。

 

至暗時刻，料第三季才見真章

 

　　「蠟燭兩頭燒」的殘酷現實，不單是拜4月以「百億補貼」燃點外賣「三國殺」的京東所賜，更有多年對美團毫無還手之力的餓了麼遲來的復仇。王興於績後電話會上稱，預計第三季核心本地商業業務（主要為外賣）將現「重大虧損」。換言之，美團早市103.1元新低恐低處未算低。

 

外賣平台龍頭美團，遭京東、餓了麼左右夾擊。

 

　　最堪憂的是，儘管京東較早時揭盅的包括外賣的「新業務」，二季度勁蝕147.8億元（按年擴大212%），但僅佔總營收的3.9%；阿里雖尚未就二季度放榜，但包括外賣的「本地生活集團」業務，亦僅佔總營收的6.8%（首季計）；相比之下，美團的「核心本地商業」佔總營收71%。換言之，外賣對京東、阿里而言，可謂小賭怡情，對美團卻攸關生死存亡。

 

浣熊、小象、快樂猴多路出擊

 

　　對此，美團已多路出擊，試圖構建更多場景的即時零售生態，包括去年籌建的集中式外賣廚房「浣熊食堂」，目前已開放北上廣深杭加盟；主打生鲜食雜30分鐘快送的「小象超市」擬逐步擴展至所有一二線城市；社區折扣超市「快樂猴」首店據報周五（29日）亦將於杭州開業。

 

美團 | FOCUS | 燒錢反擊守市佔，美團不甘只「送飯」

主打生鲜食雜30分鐘快送的「小象超市」擬逐步擴展至所有一二線城市。

 

　　聲言「在競爭中成長起來」的美團，APP月活突破5億，閃購業務日均單量按年增32%，客單價達85元，或預示用戶粘性在慘烈血戰中提升。不過，當王興強調，待行業競爭回歸理性，「就會看到我們的優勢，創造更多的價值」，仍需資本市場背書。

撰文:金子安

 

#外賣 #阿里巴巴 #京東 #盈利 #市佔率 #即時零售 #浣熊廚房 #餓了麼 #小象超市 #王興 #快樂猴
