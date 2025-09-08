  • 報價
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

08/09/2025

減息周期 | FOCUS | 侵侵「威利狼」上身，債市黃金齊作反

#貨幣政策 #特朗普 #聯儲 #非農職位 #減息 #失業 #通脹 #債市 #黃金
　　還記得卡通片裏，那隻出盡法寶卻總是跌落懸崖、名叫威利的土狼嗎？當8月慘淡的非農背書特朗普的「大幅減息」論，財長貝森特撰文暗示對聯儲「問責」，貨幣政策以獨立性著稱的聯儲邁向政治化，似指日可待。然而，無論是長短端息差擴闊，還是金價突破3600美元新高，都暗示大玩「權力遊戲」的侵侵，正如已停留半空卻不自知的威利狼。

 

就業增長斷纜，最壞時刻仍未到

 

　　新任勞工統計局（BLS）局長安東尼關於就業報告「不可信」的言論似一語成讖。最新修訂的6月非農就業職位爆冷減少1.3萬個（初值：增13.9萬個），令5、6月下修總數高達25.8萬個，更意味持續四年半的非農就業增長斷纜。

 

減息周期 | FOCUS | 侵侵「威利狼」上身，債市黃金齊作反

8月非農職位初值亦暴跌至2.2萬個（預期：7.5萬個），失業率升至4.3%。(AP)

 

　　8月非農職位初值亦暴跌至2.2萬個（預期：7.5萬個），失業率升至4.3%，其中青年失業率飆至10.5%，錄2016年末以來（除去大流行期間）新高；長期失業（27周或以上）人數躍升至194萬，為2021年11月以來最高。

 

　　隨著企業對關稅影響的觀望期告一段落，以及人工智能對職位的衝擊顯性化，勞動力市場恐低處未算低。儘管打臉侵侵的經濟繁榮論，但就強化聯儲減息周期的「形勢比鮑（鮑威爾）強」狀態。利率市場期貨預計，聯儲基準利率明年9月將跌穿3厘。

 

貝森特發檄文，鋪路聯儲政治化

 

　　另一令聯儲政策路徑向「特朗普化」演進的助力，來自下一任聯儲主席的首輪面試官－－貝森特，最新發表《美聯儲的「功能擴張（Gain of Function）」貨幣政策》文章。其直指，此「功能擴張」貨幣政策實驗導致反覆的預測失誤，呼籲「目標單一、簡單可衡量」的工具。

 

減息周期 | FOCUS | 侵侵「威利狼」上身，債市黃金齊作反

貝森特最新檄文劍指貨幣政策控制權。(AP)

 

　　文章進一步指摘，聯儲模糊了貨幣政策與財政政策的界限，未能履行通脹管理職責，放任階級與世代差距擴大，並與所監管銀行存在無可避免的利益衝突。明言對「整個機構（幣策、監管、溝通、人事、研究）」進行審查。

 

為通脹預期「脫錨」做最壞打算

 

　　貝森特將特朗普「奪權」央行職能的意圖畫公仔畫出腸，首當其衝折射市場憂慮的，當屬2年期、30年期美債息差卻從去年9月首次減息時的0.4個百分點左右，一路攀升至最新1.25個百分點。此外，現貨金刷新3600美元新高，北美最大銀礦生產商Hecla Minning股價突破長達45年阻力位。

 

減息周期 | FOCUS | 侵侵「威利狼」上身，債市黃金齊作反

威利狼執著追逐嗶嗶鳥卻「屢敗屢戰」，常常掉落懸崖仍不自知。

 

　　以上種種，無不顯示市場正為通脹預期「脫錨」失控做最壞打算。難怪下一任聯儲主席大熱、白宮經濟顧問哈塞特最新放言降溫指，「聯儲貨幣政策必須完全不受政治影響」。然而，如同執著追逐嗶嗶鳥卻「屢敗屢戰」，當特朗普如威利狼般執著於操控貨幣政策，真正決定未來借貸成本的，並非在這場權利遊戲中勝算漸高的總統，而是漸失耐心的債市，以及加快脫債（美債）買金（黃金）的各國央行。

撰文:金子安

 

#貨幣政策 #特朗普 #聯儲 #非農職位 #減息 #失業 #通脹 #債市 #黃金
