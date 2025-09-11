  • 報價
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

11/09/2025

雲業務 | FOCUS | 甲骨文「恐龍」復活，點「雲」成金輪盤續轉

#雲端業務 #甲骨文 #博通 #英偉達 #阿里巴巴 #OpenAI #CoreWeave #資本支出
　　「恐龍」復活、點「雲」成金－－AI軍備競賽白熱化，nothing is impossible。創業於1977古早年代的軟件公司甲骨文（Oracle），憑藉爆炸性的雲端業務增長指引，市值一日之間暴漲2440億美元。另一邊廂，遭博通（Broadcom）狙擊的晶片之王英偉達（Nvidia），亦跨界到「雲」。

 

雲業務發力，股價狂飆

 

　　阿里巴巴（09988）二季度雲業務收入按年大增26%，帶動公司績後股價單日勁升18%，周三（10日）更創52周新高。惟相比太平洋對岸的甲骨文，只是小巫見大巫。這個昔日數據庫寡頭，多年來「雲轉型」未果淪為二流玩家，突然借AI東風翻身，股價周三（10日）狂飆36%。

 

雲業務 | FOCUS | 甲骨文「恐龍」復活，點「雲」成金輪盤續轉

甲骨文股價狂飆，令聯合創始人拉里身家單日激增，成為全球首富。

 

　　催化劑當屬強勁的業績指引，公司預期，本財年「雲基礎設施（OCI）」收入增77%至180億美元，未來4個財年分別達320億、730億、1140億、1440億美元。不過，英偉達僅展望未來一季的營收，甲骨文的「水晶球」一眼就是5年，是否可信？公司底氣來自4550億美元的「剩餘履約義務（相當於儲備訂單）」，更預計未來數月將超過5000億美元。

 

憑中立、靈活策略逆襲

 

　　由此衍生的問題是，何解OpenAI、xAI等巨頭，不幫襯雲業務市佔遙遙領先的AWS（亞馬遜旗下）、Azure（微軟旗下），卻選擇甲骨文？除了更低的使用、遷移成本，最大優勢或是其採用中立、靈活的「多雲」策略。

 

雲業務 | FOCUS | 甲骨文「恐龍」復活，點「雲」成金輪盤續轉

甲骨文的「多雲」策略是靈活性的代名詞。

 

　　所謂中立，即是甲骨文未推出自有大模型，而是允許客戶直接在雲上自由使用各種大模型（如ChatGPT、Gemini、Grok等）；所謂靈活，則是甲骨文既與AWS、Azure互聯，又通過遍布全球的數據中心連接各種公有雲、專用雲等，滿足幾乎任何場景。

 

　　為了應付巨額合同，甲骨文預計本財年資本支出按年升65%至350億美元，以擴建全球數據中心，僅英偉達B200、H200 GPU就擬擴展至逾13萬個、6.5萬個。

 

AI「永動機」暫難證偽

 

　　大幹快上之下，甲骨文最新財季增收不增利，GAAP淨利僅29億美元，近持平去年。換言之，雖「恐龍」復活，但巨額資本開支與盈利壓力揮之不去，更遑論與OpenAI的最新合約，據測算所需電力將相當於逾兩個胡佛水壩的發電量。

 

雲業務 | FOCUS | 甲骨文「恐龍」復活，點「雲」成金輪盤續轉

「GPU-雲-AI大模型」驅動的「永動機」故事暫難證僞。

 

　　此種大躍進能否持續？市場似繼續用脚為「GPU-雲-AI大模型」驅動的「永動機」投票。獲英偉達支持的雲服務商CoreWeave執行長最新稱，「需求的深度、規模與廣度都將壓倒性的大」，帶動該股周三同升17%。而兩年前就推出自家雲DGX Cloud的英偉達，最新季報顯示，多年期雲端服務協議金額按年飆兩倍至109億美元，華爾街齊押注其股價將企上2字頭。

撰文:金子安　 　 

 

我要回應
