世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

12/09/2025

預製菜 | FOCUS | 羅永浩「背刺」西貝，三巨頭齊競逐透明化

#預製菜 #羅永浩 #西貝 #賈國龍 #浣熊食堂 #七鮮小厨 #高德掃街榜 #透明化
　　瑞典肉丸、金湯酸菜魚、爆漿拉絲菠蘿包……「預製」食品無處不在。然而，港人北上熱門食店之一的西貝，近日卻因「預製菜」指控陷入輿論風波。創始人賈國龍誓言對「吐槽」的網紅羅永浩興訟，並宣布後厨「開放參觀」。聯想美團、京東、阿里分別進軍浣熊食堂、七鮮小厨、高德掃街榜，折射餐飲業將告別流量內捲，真實、透明勢成核心競爭力。

 

網紅羅永浩：預製菜還那麼貴

 

　　今次風波始於羅永浩周三（10日）的一條微博，「好久沒吃西貝了……幾乎全都是預製菜，還那麼貴，實在是太惡心了……」這位以創業錘子手機、怒砸西門子冰箱、手撕方舟子而出名的網紅，最新背刺的對象西貝，為年營收逾60億人幣的西北菜連鎖巨頭。

 

網紅羅永浩的一條微博，將西北菜連鎖巨頭推上風口浪尖。

 

　　眼見賈老闆斥責「損害品牌形象」、誓言起訴，羅永浩宣布懸賞10萬元徵集「預製菜」證據，西貝隨即以周五（12日）起開放370家門店廚房供大眾參觀回擊。

 

　　事件迅速成為熱搜，焦點並非預製菜的功過，畢竟以「即食、即熱、即烹、即配」為特色的內地預製菜產業規模，預計今年將突破6000億元。令爭議持續發酵的，一是消費者的知情權，二是價值與價格匹配。

 

餐廳流量營銷勢轉為真實透明

 

　　曾幾何時，明爐現煮、即點即製被視作天經地義，然而眼下卻是從酒樓的預製點心，到餅店的急凍蛋糕，再到咖喱牛腩、梅花叉燒、冬瓜鴨腿湯……被坊間稱為「10間餐廳有6間」都以預製菜來降低成本。相比打工族在便利店吃一份即叮、即食的意粉飽肚，最令消費者不忿的，恐怕是以為吃的是「大廚現炒」，實際卻是「堂食袋裝」。

 

　　有鑒於此，不難理解京東推出七鮮小廚，主打「現炒現做　+ 透明廚房」；美團打造浣熊厨房，強調「全程可視可追溯」；針對餐飲業刷好評、買流量等公開的秘密，阿里最新祭出「高德掃街榜」，借用戶真實的「到店行為+信用評級」，打造新的評價體系挑戰「大眾點評」一家獨霸。

 

預製菜 | FOCUS | 羅永浩「背刺」西貝，三巨頭齊競逐透明化

阿里祭出「高德掃街榜」，借用戶真實的「到店行為+信用評級」，打造新的評價體系。

 

　　從羅永浩、西貝的預製菜之爭，到外賣三國殺各方不約而同競逐透明化，「民以食為天」依然永恒，變的是致勝規則－－從流量營銷，轉為真實透明。西貝能否借「開放後厨」成功反擊羅永浩？幾可肯定的是，開放式廚房設計將是下一個食店潮流。

撰文:金子安

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

etnet.com.hk