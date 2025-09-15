中國經濟 | FOCUS | 經濟「冷風」再起，市場淡定有因

中國三大重磅數據－－工業、社零、固投，8月表現全數低於預期，深究分項細節，更是難掩疲態。不過，面對「昨日重現」般的經濟增長放緩軌跡，A股、港股暫波瀾不興，似押注未來更多政策托底。

首8月固投增速5年低

國家統計局周一（15日）揭盅，8月規模以上工業增加值按年增5.2%（預期：5.7%），錄去年8月以來最低；其中，上游首當其衝「反內捲」的水泥、平板玻璃、電解鋁、粗鋼等行業，產量按年齊跌。

上游首當其衝「反內捲」的水泥、平板玻璃、電解鋁、粗鋼等行業，產量按年齊跌。(AP)

首8月固定資產投資按年增0.5%（預期：1.4%），刷新5年新低；單計8月，按年跌幅更從7月的5.2%擴大至9.5%，或折射產能過剩陰影下，大幹快上式投資持續收斂。至於房地產開發投資，8月按年跌20%，首8月計下降12.9%。

以舊換新效應似遞減

備受關注的社會消費品零售，8月按年增3.4%（預期：3.9%），錄去年11月以來最低；其中，因5月《黨政機關厲行節約反對浪費條例》（俗稱禁酒令）而增速驟然放緩的餐飲收入，錄4個月最低的4496億元（人民幣．下同）。就在周日（14日），25年飛天茅台批發價見1770元，再創上市以來新低。

金價屢創新高，帶動「金銀珠寶類」銷售錄306億元的5個月最高。(AP)

其他類別亦可圈可點。此前受益以舊換新國補，單月零售額一度企上1200億元的「家電音像器材類」，8月縮水至861億元；金價屢創新高，帶動「金銀珠寶類」銷售錄306億元的5個月最高；盡管70個大中城市新建商品住宅價格指數跌幅錄去年3月以來最低的2.5%，但8月銷售額仍按年跌14%。

押注政策支持陸續來

工業、社零、固投三大指標連續第二個月全數低於預期，如同去年甚囂塵上的「二次衝擊」劇本重演－－去年7、8月，上述指標亦是持續低於預期。就在三季度GDP回落至4.6%的數據公布前，央媽於9月底領銜「傾力救市」，最終令四季度GDP強勁反彈至5.4%。

繼提前下達部分2026年新增地方政府債務限額後，更多政策支持將陸續有來。(AP)

與去年不同的是，今次有關資本市場可持續上漲的共識更為堅實，而儘管整體固定資產投資舉步維艱，但零售、工業表現實際仍見邊際改善。換言之，去年「9．24」火箭筒式的強力刺激或難再，但繼提前下達部分2026年新增地方政府債務限額後，更多諸如減息降準式的政策支持將陸續有來。

撰文:金子安