世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

18/09/2025

美國議息 | FOCUS | 鮑公道破點陣圖玄機，「快步減息」前景迷離

#風險管理 #聯邦基金利率 #快步減息 #通脹 #失業率 #美國 #美元
　　按兵不動9個月的聯邦基金利率，周四（18日）終一如預期下調25基點至4-4.25厘。最新點陣圖顯示，2025年減息次數由2增至3，惟依舊「倔強」的鮑威爾，於議息後記者會將今次減息定性為「風險管理（risk management）」，觸發美國股、債一度直線跳水，而最新經濟預測更令市場原本押注的「快步減息」前景撲朔迷離。

 

風險管理　VS 「10：9」微妙差異

　　 
　　伴隨2025年的第一次減息，9月點陣圖顯示減息前置－－今年預測中位數從6月的2次增至3次，議息聲明新增「就業下行風險已上升」表述，特朗普欽點的新理事米蘭果不其然支持減息50基點，無不指向「鴿派」，美股三大指數續歌舞升平。

 

美國議息 | FOCUS | 鮑公道破點陣圖玄機，「快步減息」前景迷離

鮑威爾記者會開場白後，美股、美債即開啟劇烈波動模式。

 

　　不過，主席鮑威爾於稍後記者會「放鷹」，將今次減息稱為「風險管理」，換言之僅是預防式，未來將逐次會議根據經濟數據作出單獨決策；更道破點陣圖關於今年餘下減息是2次還是1次，不過是「10：9」的微妙差異，開啟美股、美債跳水模式，他的開場白「Good afternoon」更成為華爾街風靡的Meme。

 

矛盾預測顯雙邊風險，美元或續跌

 

　　是鴿、是鷹？聯儲貨幣政策路徑如霧裏看花，加上更新的經濟預測，更顯矛盾的處境。一方面，聯儲上調今明兩年GDP增長預測至1.6%、1.8%，並下調明年失業率預測至4.4%；另一方面，又上調明年PCE核心通脹預測至2.6%，2028年方能實現2%的通脹目標。

 

　　 鮑威爾就指，分歧源於不尋常的「雙邊風險」，因此沒有「無風險路徑」，現在是一個比以往任何時候都更具挑戰性的時期。

  

美國議息 | FOCUS | 鮑公道破點陣圖玄機，「快步減息」前景迷離

DXY從三年半低點一度重上97，但跌穿14年長期支撐線的風險不容忽視。

 

　　 減息路徑不確定之下，當天最大的贏家或是美元（DXY），其從三年半低點一度重上97，帶動美股V彈，道指再刷新高。不過，眼見市場押注10月近九成機會再減息25基點，年初至今跌逾10%的DXY跌穿14年長期支撐線的風險不容忽視。難怪「新債王」岡拉克押注金價年底或企上4000美元，並認為黃金佔資產組合25%「並不過分」。

撰文:金子安

 

撰文:金子安

etnet.com.hk