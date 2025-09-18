美國議息 | FOCUS | 鮑公道破點陣圖玄機，「快步減息」前景迷離

按兵不動9個月的聯邦基金利率，周四（18日）終一如預期下調25基點至4-4.25厘。最新點陣圖顯示，2025年減息次數由2增至3，惟依舊「倔強」的鮑威爾，於議息後記者會將今次減息定性為「風險管理（risk management）」，觸發美國股、債一度直線跳水，而最新經濟預測更令市場原本押注的「快步減息」前景撲朔迷離。

風險管理 VS 「10：9」微妙差異



伴隨2025年的第一次減息，9月點陣圖顯示減息前置－－今年預測中位數從6月的2次增至3次，議息聲明新增「就業下行風險已上升」表述，特朗普欽點的新理事米蘭果不其然支持減息50基點，無不指向「鴿派」，美股三大指數續歌舞升平。

鮑威爾記者會開場白後，美股、美債即開啟劇烈波動模式。

不過，主席鮑威爾於稍後記者會「放鷹」，將今次減息稱為「風險管理」，換言之僅是預防式，未來將逐次會議根據經濟數據作出單獨決策；更道破點陣圖關於今年餘下減息是2次還是1次，不過是「10：9」的微妙差異，開啟美股、美債跳水模式，他的開場白「Good afternoon」更成為華爾街風靡的Meme。

矛盾預測顯雙邊風險，美元或續跌

是鴿、是鷹？聯儲貨幣政策路徑如霧裏看花，加上更新的經濟預測，更顯矛盾的處境。一方面，聯儲上調今明兩年GDP增長預測至1.6%、1.8%，並下調明年失業率預測至4.4%；另一方面，又上調明年PCE核心通脹預測至2.6%，2028年方能實現2%的通脹目標。

鮑威爾就指，分歧源於不尋常的「雙邊風險」，因此沒有「無風險路徑」，現在是一個比以往任何時候都更具挑戰性的時期。

DXY從三年半低點一度重上97，但跌穿14年長期支撐線的風險不容忽視。

減息路徑不確定之下，當天最大的贏家或是美元（DXY），其從三年半低點一度重上97，帶動美股V彈，道指再刷新高。不過，眼見市場押注10月近九成機會再減息25基點，年初至今跌逾10%的DXY跌穿14年長期支撐線的風險不容忽視。難怪「新債王」岡拉克押注金價年底或企上4000美元，並認為黃金佔資產組合25%「並不過分」。

