關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

25/09/2025

服務出口 | FOCUS | 促進服務出口，外貿謀「新硬核」

　　茶飲、潮玩、短劇；雲服務、車聯網、碳管理……「Made in China」貨物貿易之外，「服務貿易」正追逐中國出口的另一硬核支柱。商務部周三（24日）領銜8部門發布《促進服務出口的若干政策措施》，誓要令上半年高達15%的增速更上層樓，扶持經濟、就業新動能之外，更旨在提升海外巧實力。

 

涵蓋運輸、旅遊、知識

 

　　繼去年8月國務院發布《促進服務消費高質量發展的意見》，商務部領銜多部門，接連就對內「擴大服務消費」、對外「促進服務出口」多招齊發。政策背景是，首8月國內服務零售額增長5.1%，高於同期商品零售的4.6%；上半年服務出口增長15%，亦高於同期商品出口的7.2%，足見潛力巨大。

 

上半年免簽入境的外國人錄1364萬人次，帶動同期旅遊服務出口1748.7億元。

 

　　何謂服務出口？以規模計最大的當屬「運輸」，跨境電商、中歐班列、集裝箱物流、海外碼頭運營等，皆屬此類；常見的還有「旅遊」，單計上半年，免簽入境的外國人錄1364萬人次，帶動同期旅遊服務出口1748.7億元；方興未艾的則是「知識密集型」，包括電信計算機及資訊服務、知識產權使用、研發/管理諮詢、個人文化和娛樂等。

 

雲、茶飲、影視齊發力

 

　　典型例子之一為阿里雲，目前在全球29個地區運營90個可用區，就在近日，其宣布計劃在巴西、法國、荷蘭首次設立雲計算地域節點，並擬擴建位於墨西哥、日本、韓國、馬來西亞、迪拜的數據中心。

 

服務出口 | FOCUS | 促進服務出口，外貿謀「新硬核」

「知識密集型」服務出口包括電信計算機及資訊服務、知識產權使用等。

 

　　而最吸引眼球的，則是短劇、茶飲、潮玩等充滿東方美學、中式特色的服務出口。就在本月中，霸王茶姬位於全美第七大購物中心、洛杉磯Del Amo Fashion Center的新店開業，上月喜茶亦首次進軍硅谷。此外，愛奇藝、騰訊旗下WeTV在東南亞狙擊Netflix，擬製作泰國、印尼等原創劇集。

 

賣方案、體驗大有空間

 

　　教育出海潛力也不容忽視，通過大規模在線開放課程（MOOCs）平台輸出中文教學資源，例如清華大學主辦的「學堂在線」，全球選課人次已達12.5億（截至2月），為全球排名第二的MOOCs平台。　

 

服務出口 | FOCUS | 促進服務出口，外貿謀「新硬核」

清華大學主辦的「學堂在線」，全球選課人次已達12.5億（截至2月）。

　

　　儘管風生水起，但相比全球服務出口規模相當於實體貨物出口規模的約三分一，中國的此比例僅為13%；以去年計，中國服務出口總額僅為全球一哥美國的約39%。換言之，未來「賣方案」、「賣體驗」、「賣場景」的服務出口發力仍大有空間。此不僅是經濟增長方式的轉型，更是國家巧實力的價值升級。

 

撰文:金子安

