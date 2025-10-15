  • 報價
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

15/10/2025

中國經濟 | FOCUS | 核心通脹重返1%，旅遊CPI大上大落

#K型復甦 #脈衝式紅利 #機票價格 #CPI #通縮 #酒店 #旅遊
　　中國核心CPI，時隔19個月首次重返1%，印證通縮壓力紓緩。分項數據中，最大看點除了按年飆升的金/鉑金飾品價格，就要數按月急挫的機票、酒店價格。

 

機票價格7月飆、9月挫

 

　　國家統計局周三（15日）公布，9月CPI按年跌0.3%（預期：-0.2%），主因豬肉領銜的食品價格錄4.4%的20個月最大跌幅；若扣除食品、能源價格，核心CPI按年漲幅連續5個月擴大至1%。

 

　　細看分項，9月金飾品、铂金飾品價格按年分別飆42.1%、33.6%。隨著老鳳祥、老廟黃金最新報價齊突破每克1200元（人民幣．下同）大關，10月漲幅勢進一步擴大。

 

中國經濟 | FOCUS | 核心通脹重返1%，旅遊CPI大上大落

 

　　此外，隨著暑假結束，7月大漲的機票、賓館住宿價格最新按月分別跌13.8%、7.4%，聯想國慶中秋黃金周假期的消費現象，更耐人尋味。

 

消費現象盡顯Ｋ型分化

 

　　簡而言之，即是K型分化明顯。國慶中秋假期期間，盡管跨區域流動量創歷史新高，但全民人均消費僅911元，按年微跌0.5%；不過，美團口徑的人均消費卻按年增16.8%，且機票訂單按年大升逾40%。

 

中國經濟 | FOCUS | 核心通脹重返1%，旅遊CPI大上大落

 

　　與此同時，三四線城市熱度升溫，刺激三四線城市及景區周邊經濟型酒店價格大漲，帶動錦江酒店（中國區）、華住集團8天假期接待人次按年分別增30%、36%，其中10月3日滿房門店分別錄近6500間、超8100間。但硬幣的另一面，卻是年輕人或搭帳篷、或睡車上，「整頓旅游業」的網絡熱話。

 

脈衝式紅利漸難以為繼

 

　　最奇葩的是，旅遊熱持續升溫，國內三大航（國航、東航、南航）卻錄連續五年半虧損。而相對錦江、華住、首旅如家等加快擴張步伐，另一邊則是截至8月底，內地逾400個價格千萬元以上的酒店項目待價而沽，但成功交易僅27個。其中，去年首次掛牌價高達7億的重慶北碚悅榕莊酒店，最新成交價僅8181萬元。

 

中國經濟 | FOCUS | 核心通脹重返1%，旅遊CPI大上大落

 

　　種種數據顯示，旅遊業賴以生存的「旺季漲價、淡季跳水」的脈衝式紅利，面對需求K型分化愈來愈難以為繼。而無論是金飾品作為「隱性儲蓄」的需求火爆，還是旅遊這一服務消費的價格大上大落，都指向政策要向可持續的國內需求進行再平衡。

 

【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？

