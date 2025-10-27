  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

27/10/2025

新股 | FOCUS | 擁鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎

#IPO #新能源車 #寧德時代 #賽力斯 #華為 #問界 #鴻蒙智行 #字節跳動 #奇瑞 #嵐圖 #比亞迪 #東風
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　擁有鴻蒙智行「嫡長子」——「問界」品牌的賽力斯(09927)（滬：601127），周一（27日）啟動在港招股，勢刷新早前奇瑞(09973)創下的今年最大汽車IPO紀錄，加上頭頂「毛利率No.1」光環，惟招股價上限較A股大幅折讓約24%，遠不如「寧王」進取，何解？

 

折讓約24%，料掀超購潮

 

　　若論內地新能源車的明星車型，2021年12月誕生、首款與華為深度合作的問界，必榜上有名。全系累計交付逾80萬輛，其中M9連續18個月穩居50萬元級豪車銷冠，令生產彈簧、減震器起家的賽力斯，脫胎換骨為A股市值近2600億元的新能源車巨企。

 

新股 | FOCUS | 鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎

2021年12月誕生、首款與華為深度合作的「問界」，全系累計交付逾80萬輛。

 

　　今次赴港招股，一手入場費13282.62元，擬集資最多131.76億元，勢刷新奇瑞9月創下的今年最大汽車IPO紀錄。對比A股今午159.22元收市價，折讓約24%，大幅高於寧德時代(03750)5月赴港招股的6.5%，以及最新三一重工(06031)的14%，料掀起超購潮。

 

競爭白熱化，問界上半年銷量跌

 

　　賽力斯的招股書將自己定位為「領先的新豪華汽車品牌」，最有力的數據佐證包括：上半年毛利率高達28.9%，問鼎國產車企之首；繼去年終結連續5年虧損後，上半年歸母淨利潤續飆81%，並派現金紅利逾5億元。

 

新股 | FOCUS | 鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎

隨著鴻蒙智行其他四界」風生水起，「嫡長子」的風頭似有式微之勢。

 

　　不過，隨著鴻蒙智行其他「四界（智界、享界、尊界、尚界）」風生水起，「嫡長子」的風頭似有式微之勢。上半年計，問界銷量按年減18.9%；最新9月華為系純電動車型銷量榜更顯示，同樣傍上華為大腿的嵐圖知音、智界R7、阿維塔07，銷量全面碾壓問界M8、M9、M5。

 

銷售費用佔比高，超研發

 

　　更大的細節魔鬼在賽力斯的「銷售費用」，佔營收比例高達14.3%，遠高於比亞迪(01211)的3.3%，以及擁有智界品牌的奇瑞的4%。玄機就在賽力斯的營收逾九成依賴問界，而每賣出一輛問界，都需向華為支付相應的服務費。其半年報顯示，「售後服務費」支出按年增逾三倍至5426.6萬元，此或許是零跑(09863)近日明言，不會使用華為乾坤智駕而堅持自研的原因之一。

  

新股 | FOCUS | 鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎

賽力斯的營收逾九成依賴問界，而每賣出一輛問界，都需向華為支付相應的服務費。

 

　　此外，儘管今次港股募資擬將約70%用於研發投入，但賽力斯的整體研發費用佔營收比例，遠低於比亞迪、小米(01810)，上半年計，三者分別為4.7%、8.3%、6.7%。不過，正面消息是，賽力斯最新聯手字節跳動，布局具身智能，或旨在開啟第二增長曲線。

 

黑馬在後，開啟第二曲線

 

　　值得留意的是，老牌國企東風(00489)旗下新能源車品牌嵐圖，同遞交赴港上市申請。儘管以介紹形式上市不涉及募資，但其9月交付1.52萬輛刷新單月紀錄，首7個月毛利率高達21.3%，研發佔比7.6%，且配置華為「全家桶」——全新嵐圖知音，9月銷量超越純電版問界。簡而言之，黑馬實力不容小覷。

 

新股 | FOCUS | 鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎

老牌國企東風旗下新能源車品牌嵐圖，同遞交赴港上市申請，黑馬實力不容小覷。

 

　　最新消息並指，鴻蒙智行繼「五界」之後將打造「三境」，不單華系車內部的競爭日趨激烈，賽力斯的下一個關鍵爆款無論是新車型，還是機器人，都不容有失。從此角度看，較大折讓的定價，或正正體現賽力斯對未來的謹慎。

 

撰文：金子安

【你點睇？】「習特會」料南韓進行，你認為能否達成貿談成果？► 立即投票

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#IPO #新能源車 #寧德時代 #賽力斯 #華為 #問界 #鴻蒙智行 #字節跳動 #奇瑞 #嵐圖 #比亞迪 #東風
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk