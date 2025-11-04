  • 報價
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

04/11/2025

星巴克 | FOCUS | 結盟本土私募巨頭，星巴克謀重登「一哥」

#星巴克 #咖啡 #博裕資本 #瑞幸咖啡 #競爭 #品牌 #潮玩
　　當雙尾美人魚的魅力日漸遲暮，進軍中國26年的星巴克（Starbucks），終於放棄單打獨鬥，作價40億美元出售中國業務60%股權，冀借私募巨頭博裕資本的本土優勢，重整旗鼓迎戰未來「10倍市場增長空間」爭奪，能否重登「咖啡一哥」王座？

 

高溢價叫座力愈顯乏力

 

　　聖誕限量杯、KUROMI聯乘、千禧復古相機；非遺概念店、咖啡主題航班、興趣社區空間……不甘只「賣咖啡」的星巴克，扭盡六壬，誓要捍衛更時尚、更質感、更貼近的高端定位。

 

　　 　不過，在僅次北美的第二大中國市場，星巴克最新一季營收按年僅增6%，遠低於瑞幸最新一季47%的增速。以門店計，星巴克的8011間，亦遠遠落後於瑞幸的26117間（截至6月底）。

 

星巴克 | FOCUS | 結盟本土私募巨頭，星巴克謀重登「一哥」

 

　　 　資本市場似已用脚投票，年初至今，瑞幸股價大漲54%，跑贏星巴克的-11%。更暗流湧動的是，儘管星巴克中國上季同店銷售額按年增2%，但客單價卻按年跌7%（一線城市更跌9%），恐顯示其憑「第三空間」概念理直氣壯維持的高溢價，叫座力愈顯乏力。

 

不動產資源利未來擴張

 

　　鑑於此，星巴克繼6月對數十款產品集體降價後，最新戰略結盟博裕資本，雙方以4：6權益佔比成立新合資公司，擬逐步拓展門市規模至2萬間，顯然是瞄準規模擴張和中小城市下沉路線，跟瑞幸、庫迪、Manner等後來者，角逐中國咖啡市場下一個十倍增長空間。

 

星巴克 | FOCUS | 結盟本土私募巨頭，星巴克謀重登「一哥」

 

 

　　 　為何最終選中博裕？一大合理解釋是，博裕的核心業務之一即是不動產投資，例如其持股65.7%的金科服務，正正是中西部龍頭智慧物業服務商，其通過關聯公司入股的北京SKP亦一度被稱為「全球店王」。換言之，不論是社區流量，還是高端資源，未來都有利星巴克的擴張、營銷及成本控制。

 

保留IP藏潮玩無限商機

 

　　值得一提的是，星巴克今次「賣產」，將續保留星巴克品牌與知識產權的所有者和授權方。事實上，近年來「周邊產品」大行其道，從限量杯、護照夾，到咖啡師熊、復古相機，更憑藉經典綠打造長裙登陸紐約時裝周，可謂潮玩新勢力，商機潛力注定無限。

 

星巴克 | FOCUS | 結盟本土私募巨頭，星巴克謀重登「一哥」

 

　　 面對傍上大佬的星巴克蓄勢反擊，瑞幸的實力亦不容小覷。除了爆款「醬香拿鐵」、「生椰拿鐵」，以及聯乘、周邊搞作多多，其並進軍星巴克大本營北美市場，首兩間門店進駐紐約曼哈頓核心地段，門市編號00001/00002，是否暗示未來開店目標為看齊星巴克的逾萬間？

撰文:金子安

 

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。

