  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

06/11/2025

新股 | FOCUS | 小馬文遠爆冷破發，「即時出行」熱戰初起

#破發 #即時出行 #自動駕駛 #人工智能 #盈利 #現金流 #IPO
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　當「實現自動駕駛出行大規模商業化的領導者」，遇上「L4級自動駕駛領域的全球先行者」－－陷於「瑜亮之爭」的小馬智行（02026）與文遠知行（00800），周四（6日）雙雙登陸港股，不約而同破發（截至半日收市）。面對「AI接管方向盤」大潮勢如萬鈞，除了繼續燒錢，力爭早日盈利，更深遠影響不容忽視。

 

智駕「雙子星」賣產品及服務


　
　　當無人駕駛的重卡，載著中國外運的貨櫃，奔馳在北京往天津港的高速上，北上消費的港人或許正於羅湖口岸，登上無人駕駛的B888小巴前往萬象食家；當無人駕駛的Robotaxi參與全運會廣州站火炬傳遞，無人駕駛的環衛車或許正在全運會場館外清掃灑水。

 

新股 | FOCUS | 小馬文遠爆冷破發，「即時出行」熱戰初起

文遠知行旗下的無人駕駛的B888小巴從羅湖口岸前往萬象食家。

 

　　上述場景，只是智駕「雙子星」業務的一鱗半爪。上半年計，小馬智行的三大業務分別是：自動駕駛卡車服務、技術授權與應用、自動駕駛出行服務，營收佔比48.8%、42%、9.2%。

 

　　同期，文遠知行的三大業務分別是：其他技術服務、銷售自動駕駛出租車及服務、銷售其他L4級車輛（小巴、環衛車、貨運車），營收佔比分別37.9%、31.1%、31%。

 

Robotaxi瘋狂燒錢考驗現金流

 

　　換言之，小馬智行、文遠知行上半年3543.4萬、2786.5萬美元總營收中，被視作競爭最白熱、燒錢最瘋狂的Robotaxi業務，佔比分別為9.2%、31.1%。僅從此角度看，不難理解兩間公司去年第四季納斯達克敲鐘至今，何解股價表現天差地別（漲25% VS 跌42%）。

 

新股 | FOCUS | 小馬文遠爆冷破發，「即時出行」熱戰初起

被視作燒錢最瘋狂的Robotaxi業務，僅佔小馬智行上半年營收的9.2%。

 

　　對於何時能夠盈利，小馬智行CEO彭軍曾指，公司盈利與Robotaxi規模密切相關，預計5萬輛（目前為726輛）為可觸及盈利平衡點，時點預計在2028年至2029年。

 

　　文遠知行CEO韩旭早前則稱，從技術層面來看，自動駕駛肯定能支持5年內實現盈利，但還需考慮更多的商業和政策因素。其招股書顯示，計入今次港股募資淨額約29.3億港元後，公司現金等價物等料維持約50個月的財務可能性。

 

最終贏家還看整合流量和場景

 

　　港股首日的「破發」表現，固然折射小馬智行、文遠知行的前景挑戰，但以目前中國L4級Robotaxi滲透率不到1%看，未來潛力可謂無遠弗屆。

 

　　大摩預計，L4級Robotaxi於中國的滲透率2030年將達8%；高盛則稱，中國Robotaxi市場規模到2030、2035年，將分別達140億、610億美元。不過，兩間港股新貴皆面對勁敵－－百度(09888)旗下蘿蔔快跑，截至10月31日，其每周訂單量已超過25萬單。

 

新股 | FOCUS | 小馬文遠爆冷破發，「即時出行」熱戰初起

最終贏家誰屬，並非單一玩家的技術路線，而是誰能最大效率地整合流量和場景。

 

　　當司機位空無一人的Robotaxi，普及至隨處可見，從汽車型態到個人空間，從城市規劃到生活方式，都或迎來重新定義。而最終贏家誰屬，並非單一玩家的技術路線，而是誰能最大效率地整合流量和場景。「即時零售」大戰後，下一個生態之爭，注定是「即時出行」。

 

撰文:金子安

 

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#破發 #即時出行 #自動駕駛 #人工智能 #盈利 #現金流 #IPO
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 07:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk