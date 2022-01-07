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07/01/2022

一年之初對香港的展望

#Omicron #新冠肺炎 #香港地位 #中美關係 #新冠疫苗
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    本欄逢周五更新

    雷鳴天下

　　過去3年，香港經歷了黑暴及新冠疫情，對不少人來說，這3年的光陰實在浪費了不少。人生苦短，沒有多少個3年可以如此耗掉，惟有寄望未來，社會可以加快復原，我們可以追回失去的時間。

 

　　今年香港便有望復甦嗎？未必不能，但前景充滿難以逆料的變數，任何的展望都不能把話說得太絕。甚麼變數？有兩樣是主導性的：疫情如何發展下去？中美矛盾肯定不會這麼快化解，香港處於夾縫中能否逆流而上？

 

　　Omicron來勢汹汹，英美等與香港關係密切的疫情大國，每天新增案例比一年前高峰期還多出一倍有餘，死亡率或重病率雖遠遠不及，但已足以使全球風聲鶴唳，與病毒共存的理論少了人支持。以美國為例，每50多人便有10人中過招，按人口比例，等同香港有120萬人以上感染過。至於死亡人數，美國已因此疫死了超過85萬人，等同香港有2萬人喪生。美國去年的所謂經濟從谷底反彈，竟是付出了如此慘烈的代價！

 

堅決推動打針可解困局

 

若接種率持續偏低，本港疫情會因變種不斷出現而沒完沒了。（資料圖片）

 

　　香港的嚴防，確實為社會帶來了沉重代價，但總算沒有多少本地個案。只是香港作為世界與中國之間的橋樑，卻難免陷入困境，與內地或海外通不了關，會嚴重打擊香港的經濟地位，而通了海外的關又會增加與內地通關的困難。政府容許貨機的機組人員在家短時間隔離而不是到酒店隔離21天，本是一種妥協平衡，但現在有人不遵守規則隨處亂跑，將來隔離措施被迫收緊後，物流成本必會上升，這會直接推高香港的物價。香港疫情所造成的困局，難以完全化解，但若政府能更堅決地強制或引導多些人打針，情況當然會好得多。現時的打針速度依然極慢，政府還須加一把勁才可望達標。

 

　　從較樂觀的角度看，有人把Omicron看成是一種自然界自生的疫苗。據南非一些醫學研究顯示，染上過Omicron的人，對Delta有強大的免疫力，反之則不是。因Omicron病徵較輕微，會否中招等於打針後的副作用？人人都患過Omicron後，以後便不怕Delta，這是否等於新冠會正式消亡？此說不無道理，也許某些國家的防疫政策正建基於此。但問題是Omicron的殺傷力恐怕仍遠大於疫苗，不去打針而要以身試疫，是拿自己身體開玩笑。

 

　　打針的強制或半強制程度，早晚都應加大，政府宜果斷行事，否則今年香港的疫情還是會因變種的不斷出現而沒完沒了。

 

　　疫情吸引住世界的注意力，但我們不能忽視美國挑起的中美角力，依然會深深影響著香港的未來。

 

　　特朗普發動的貿易戰已經全面失敗，這可是有數據可依的結論。只要看看這幾年中國的貿易數字，便可知中國不論是出口量、進口量總量或貿易盈餘，除了2018或2019年有些放緩或稍為下挫後，最近兩年都是復仇式回升。就用貿易盈餘作例子，2021年1月至11月的總值是5,817億美元（用1月至11月的總值是因為12月的數據仍未公布），比貿易戰前2017年頭11個月的3,760億高出54.7%，平均每年增長11.5%。對中國商品的倚賴性更強，美國不是失敗是甚麼？

 

宜把握貨幣及人才機遇

 

　　香港是轉口港，中國貿易活動增加，不少貨物途經香港，對本地經濟自然有正面作用。就算是資本市場，中美交惡暫時仍無法扭轉香港有資金淨流入這一事實。金管局的網站中，每天都會公布一個叫貨幣基礎的數據，若今天的貨幣基礎比一個月前增加了100億，那麼在這一個月內流入香港的資金便比流出多100億，是淨流入；若是負數，則是淨流出。從金融海嘯至今，無論是長期、中期，還是短期，資金流動的趨勢都是淨流入。總也會有些資金撤走，這十分正常，但入來的資金比離去的多。這反映在中美的交惡下，香港雖面臨不少困難，但在重要的指標上，暫仍守得住。

 

　　此種膠著的局面也許會維持多年，港人若是足夠進取的話，有些事是要做的，否則不易把香港推上更高的台階。在金融市場上，中國正在逐步普及化央行主導的數碼貨幣，這對全球的貨幣及貿易系統有深遠的影響，香港不想方設法利用這一機遇便是太浪費了。在人才戰上，美國不斷找留美中國科學家的麻煩，這對香港也是難得的機遇，政府及工商界都應考慮如何招攬這些人才到港工作，人才儲備是一個地方經濟實力的關鍵。做好貨幣及人才方面的事宜，香港便總能在新冠疫情結束後踏上光明的道路。

 

轉載自: 晴報

 

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