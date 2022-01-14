洪門宴有人認為是大件事，也有人相信是小事。姑不論事件影響多大，把不同人等的責任釐清，還各人一個公道，才可使社會較為和諧，我們也可從此檢討抗疫的策略如何可改進。

我認識洪為民，但不熟，他是我臉書上的朋友，也曾在有關前海的論壇上碰過面。有份參加洪門宴的官員及大部分立法會新晉議員，我並無私交，科技大學有兩位副校長在壽宴中短暫逗留，他們是舊同事，我當然認識。說了這麼一大堆，是要講清楚我可用旁觀者角度看此事。

（資料圖片）

主人家非政圈名流

先搞清事件的來龍去脈。有些我不知道的，也曾問過一些有在壽宴出現的立法會議員。

據我所知，洪是IT人出身，是人大代表、香港選委，職務是前海香港聯絡官，難以說他是商界，官商勾結用詞不當。他也算不上是政圈的名流大人物，官員議員毋須跑去奉承，但他熟悉與前海有關的人脈，香港政商界日漸認識前海的重要性，與他保持關係，當他是盲公竹，則十分合理。

晚宴是自助餐，看其格局，是私人宴會，不是公費的，宴會也難以歸類為可吸引為食之人的豪門夜宴。宴會在1月3日，但邀請在一個多月前已發出，發請柬時香港尚未感覺到Omicron的重大威脅。1月3日當天，是立法會的宣誓日，對新晉議員來說，這是人生新一頁的開始，晚上利用個機會敘一敘，人之常情，況且洪是選委，赴宴的議員，有17人是選委界別的，也許他們的出現，有謝票的含義。

官員不知特首勸喻

林鄭說在1月3日當天，她曾勸喻過官員（我相信是司局長級官員）不要參加人多的宴會，有去赴宴的官員，絕大部分應不知她有此勸喻。在1月5日，政府才公布一系列更多限制的抗疫政策，1月3日赴宴，並無違反任何指引。若說他們敏感度不足，倒不如說具體抗疫的負責人更遲鈍，大家按著指引行事，若1月3日赴宴有問題，為何不及早警告？

綜上所述，我看不到赴宴的賓客有何過失，尤其是那些職務上與前海有關的人，跑到那裏禮貌上打個招呼，因另有要事要辦，或是見到人太多，勢色不對，急急離去的，更是何罪之有？社會中素有一些反精英的民粹主義情緒，政府或傳媒若迎合此等情緒，把赴宴者都當賊辦，則是使人失望的。

有沒有人要負起一點責任？是要負的，但也不應是人頭落地的事。據說赴宴者可能有200多人，遠遠超過該D級餐廳的容量。也許主人家是一早廣發請柬，邀約的人甚多，他可能以為不會這麼多人來，來到的也不會留下吃完再走。人算不如天算，元旦過後不少人或仍有holiday mood，賓客人數便多於預期了。當然，這只是猜測，若主人家是故意逼爆現場的，他的責任便更大一點。

網上流傳的照片中有一張是主人家不戴口罩全情投入唱歌的，背景中也有些人不戴口罩。這照片所記錄的，確是不當行為。在沒有保護設施下，為何敢除下口罩唱歌？我查問過一位赴宴者，此照片的背景確是現場，這責任推不掉。

餐廳也有責任。它有無堅持賓客都照過「安心出行」後才放行？有沒有計算著入場人數？若無，應該受罰，以儆戒其他食肆。

政府推動打針不力

在此事中，我們也可看到，香港人是社交動物，而且頗為為食，有東西吃的聚會，頗能吸引人參加。此種文化或是源於香港家居面積細小，大家不慣在家中宴客，要與朋友相聚，大多會找間食肆。這本來不利抗疫，但其實也可把它化為積極因素。近日政府宣布了新政策，在2月24日若無證據打過一針，便不許到食肆進食。這招是有些效果的，排隊去打針的人應聲猛增。

此點在經濟學中大有講究，人口中有一部分人賭性十足，他們不怕風險，若不打針，有低概率會中招甚至死亡，這些人心存僥倖，他們不會理會低概率的死亡，所以不去打針。但現在若不打針，有極高或甚至百分百的概率不能去飲茶，這還了得？所以他們趕緊排隊打針。

打針及檢驗都是重要的抗疫工具，前者尤其重要。政府的決策人便是不懂經濟、不懂提供誘因激勵市民打針，寄望於他們以生命為重，只能說服一部分人，不是全部。政策上多加誘因，例如不打針便不能領取5,000元，將來不打第2針便不能飲茶等等，每一招都可針對不同人等，若仍不夠，大可強制。現在打針情況雖好轉，但每天打針人數也只是4萬左右，打首針的不足2萬，依然遠遠不夠。若還不能加強激勵或強制，疫情還是會沒完沒了。人人都打了針，社交活動可放寬。政府不敢作為，才應為疫情負起最大責任。