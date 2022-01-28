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28/01/2022

烏克蘭和還是戰？

#烏克蘭 #普京 #俄羅斯 #美國 #SWIFT #美國霸權 #北約
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    本欄逢周五更新

    雷鳴天下

　　烏克蘭局勢依然緊張，美國及歐洲股市大幅波動，港股也被波及。會不會真打起來？最後如何收場？

 

　　今天的形勢自有它的歷史根源。二次世界大戰後美蘇冷戰，到了80年代時，蘇聯基本上是中了美國心戰之計，一敗塗地，整個蘇聯瓦解，經濟崩潰、民生凋零，但仍幸手上還掌控著一大批核彈及先進武器，西方國家也不敢太過胡來（見去年12月31日本欄拙作--美俄博弈對中港的啟示）。

 

烏應保持中立 扮演緩衝國

 

　　美國的國策一直都是要遏制蘇聯及後來的俄羅斯，這與意識形態關係不大，霸權利益才是主導，所以即使是親美的葉利欽主政時，美國一樣步步進逼，拉攏了解體後東歐的國家，慢慢對俄羅斯形成圍堵局面。美國的一種具體策略便是挖俄羅斯的牆腳，不斷把東歐國家及從蘇聯解體出來的國家拉入北約。愛沙尼亞與拉脫維亞此等與俄羅斯領土接壤的國家也一早入了北約，俄羅斯當年也無可奈何，但現在有重要戰略位置、與俄羅斯腹地接壤的烏克蘭也被鼓動加入，可把俄羅斯置入險境。2014年俄羅斯為了奪回克里米亞，還打了一仗，歐美國家也無可奈何。

 

　　烏克蘭夾在俄羅斯與北約之間，最好的策略本來便是保持中立，扮演緩衝國的角色。若是親美國，肯定會得罪就在身旁的俄羅斯，除非美國肯與擁有強大軍力的俄羅斯大打一仗，否則烏克蘭只是自己在找死。

 

(iStock)

　

　　對俄羅斯而言，若烏克蘭加入了北約，本身的安全便會受到嚴重威脅，俄羅斯人民也會對政府十分不滿。對美國及其他北約成員而言，多一個烏克蘭在北約，只是錦上添花之事，與生死存亡無甚關係。美國霸權的作風是事事想贏盡，得寸進尺，其他歐洲國家卻不見得有此惡習。

 

美內外交困 難與強國開戰

 

　　如果美國國力足夠強大，也許她能按照其霸權思維行事，但美國近年內外交困，國債直衝29萬億，人民分裂，通脹失控，又剛從阿富汗倉皇逃離，還有與一超級軍事強國打仗的氣魄嗎？拜登說不會派兵，是符合其客觀形勢之言。美國不打，歐洲諸國也不會自找麻煩，與俄羅斯戰場上相見。烏克蘭恐怕是被美國賣了。

 

　　美國為了保住霸主地位，總要說些場面話，表明若俄羅斯派兵進入烏克蘭，俄便要承受巨大代價。也許這代價包括對普京個人的制裁，但這不會有用。一般相信，美國能出的招，最厲害的還是切斷俄羅斯與SWIFT的關係。

 

　　SWIFT是一個國際上銀行貨幣交收的資訊系統，由200餘個國家及地區共1.1萬家銀行組成，一個國家若被排除出去，付錢給其他國家或從其他國家收錢都會十分困難，國際貿易也會應聲下跌。SWIFT不屬於任何國家，政治上中立，但美國卻可通過制裁SWIFT中不聽話的人員而迫使其受美國指揮。實際上，美國也不是事事都能迫使SWIFT就範，因為剔除一個國家會使國際匯市大起波動。2012年制裁伊朗倒是一個例外。若受制裁國家強大，SWIFT會怕茲事體大，不敢動手。俄羅斯是軍事大國，貿易總額每年約8000億美元，世界多個國家，例如德國與中國，都十分樂意買她的能源，她們不會願意見到俄羅斯無法參與國際貿易。

 

將俄逐出SWIFT 美損人損己

 

　　美國若是用盡九牛二虎之力，也許能把俄羅斯逐出SWIFT，但這對美國也是十分不利。美國霸權的基礎之一便是美元，若俄羅斯這樣的大國也不在SWIFT，且因而不能用美元交收，必會使到不少國家探索其他的交收系統，減少使用美元，假以時日，這有可能把美元霸權連根拔起。所以美國除非迫不得已，會鼓勵多些貿易用美元交收。所以美國若用SWIFT這武器，也是一種損人損己的七傷拳，能不用便不用，虛言恫嚇的成分甚大。

 

　　更有甚者，若真把俄羅斯從SWIFT踢走，俄必會加強與中國的合作，中國需要俄的石油、天然氣、小麥，俄則對中國齊全的工業產品有強大需求，二者互補性很強，中俄聯手，美國很難應付。

 

　　普京是一個深明美國弱點的人，他可用何種策略？若美國不再鼓動烏克蘭加入北約，局面可能緩和，但若烏克蘭自己找死，要加入北約，俄羅斯揮軍入烏，換掉其政府，讓親俄人執政，並不奇怪。反正北約不敢開戰，SWIFT的制裁是雙面刃，俄若有與中國合作的底氣，大可不受威脅。

 

　　若如此，世人會再次看到，美國放棄了阿富汗後，可以再丟棄烏克蘭，台灣的民進黨政府也會感到唇亡齒寒。

 

轉載自: 晴報

 

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