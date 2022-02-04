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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

04/02/2022

中美70多年的博弈

#中美關係 #大國博弈 #特朗普 #奧巴馬
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    本欄逢周五更新

    雷鳴天下

　　在第二次世界大戰時，中國與美國是盟友，但戰後兩國關係緊張的時間居多，其原因多半涉及美國誤判中國的國情與意圖，到今天依然如此。回顧過去80年歷史，有助我們判斷未來形勢。

 

美國近年錯誤地以遏制中國為核心國策

 

　　在上世紀40年代末，美國政府對蔣介石政府其實非常不滿，毛澤東也多次向美國發出訊號，希望能與其建立友善關係，可惜美國戰後的主要戰略是反共，以致1949年後美國朝野不斷埋怨，為何會失去了中國。但當時美國軍力正盛，經過二戰的鍛練，軍隊的戰力也超卓，並沒有把中國這麼一個又窮又落後的農業國家放在眼內。殊不知毛澤東所建立的軍隊，雖然裝備欠缺，但卻有鋼鐵般的意志，在朝鮮戰爭中硬生生的把美軍打回三八綫，將麥克阿瑟將軍以為2、3個月內便可戰勝的美夢打碎。此戰使美國對中國大為忌憚，數十年來仍不再敢向中國挑動戰爭。

 

抗衡蘇聯 美國越戰後與華修好

 

　　整個60、70年代，美國被越戰弄得焦頭爛額，再加上與蘇聯冷戰，戰略上要把中國拉過來抗衡蘇聯，剛好中國也視蘇聯為最大威脅，甚至判斷蘇聯一度想對中國發動核戰，所以推動了深挖洞廣積糧運動，所以中美關係轉好。

 

　　在70年代的前一半，美國興起了中國熱，交流團此起彼伏，美國社會中不少人，尤其是反越戰的，很多都把仍在文革中的中國理想化為世外桃源、人類的希望，對於文革中人民所受之苦卻茫然無知。1979年，鄧小平已接了手清除文革的遺害，又開始推動改革開放政策，美國眼見中國的路向有益美國，又有助於制衡蘇聯，所以美國決定丟棄台灣，與中國建交。

 

　　80、90年代中美兩國都處於休養生息期，兩國關係亦較平穩。到了1991年蘇聯垮掉後，美國放眼世界已無敵手，而且得中國廉價勞工之助，美國經濟獲益匪淺，所以對中國雖有警戒之心，但關係未有破裂。

 

中國經濟迅速增長 威脅美霸權

 

　　2001年是重要的轉折點，這時中國剛加入世貿組織，其實質GDP與1978年相比，已是後者的8.24倍，中國的經濟奇蹟在沒有世貿組織之助前早已耀眼登場。美國要維持自己霸權，最重要的不是看別的國家接受甚麼意識形態、實施甚麼制度，而是其國力能否構成威脅。中國當時經過20多年的高速增長，不可能不引起美國某些政客的注意。若論中美經濟實力的對比，當時美國的GDP，按市場滙率計算，仍是中國的7.9倍，所以美國的一些政客認為中國只是一個區域性的力量，美國向她打壓，中國也無力反抗。況且在1999年，美國射出幾枚導彈炸了中國駐南斯拉夫的大使館，中國也無可奈何，更使這幫人相信中國可欺。美國對華政策在小布殊剛上任後，欲變未變，中國確要面對重大風險，戰爭不一定打響，但經濟發展受遏制卻有可能。不能不說中國國運亨通，九一一事件出現，美國忙著反恐，中國迅速加入反恐行列，美國也沒甚麼藉口對付中國。

 

　　這段反恐帶來的機遇到了2008年差不多已消費殆盡，但美國此時出現金融海嘯，為中國帶來了新的安全期。在這一年，美國GDP與中國的比例，已降至3.5倍，而且美國十分需要中國買她的國債及繼續持有美元儲備，有求於中國，中美關係繼續能維持表面上的風平浪靜多7、8年。但要注意奧巴馬已著手建設跨太平洋夥伴協作（TPP），要把中國孤立在外。

 

特朗普連串定點打擊 無一成功

 

　　奧巴馬的大計被特朗普完全打碎。2016年特朗普上台前，美國與中國GDP比例已繼續下降至1.68倍，中美實力差距迅速收窄，而且美國已高度倚賴與中國的貿易。特朗普本人並不一定仇視中國，但他的手下卻頗有反華人士，他們決定對華發起一連串的定點打擊，包括貿易戰、科技戰、宣傳戰及香港的顏色革命等，但沒有一項成功，反而自己通脹加劇，中國卻更增加自己科研的獨立性。

 

　　特朗普這4年並未能阻止中國的發展，到了新冠出現後，美國國力大損，至今死掉90多萬人，中國不但幾乎絲毫無損，而且人民支持政府的程度大增，國民的意志更堅定，更相信中國能成功繼續發展。2021年美國GDP只是中國的1.3倍，大約7、8年以內，中國便要超過美國了。

 

　　美國雖錯誤地以遏制中國為核心國策，拜登也犯上同樣錯誤，但美國已失去了阻止中國復興的機會了。究其原因，是美國浪費了太多資源干涉別國的發展，以致自己國內問題叢生，政府欠債纍纍，通脹高企，中國則並無追求霸權，而是不斷集中資源追求發展，超越自己。

 

　　一個國家的發展，從來都是人的因素最重要。美國在1876年出現了第一所研究型大學約翰霍普金斯，其開始建立的科研體制為美國帶來了百多年的領先科技與人才紅利。但未來情況漸會有變，只要看看跨國量度學能的PISA排名便知。中國在數學及科學上，15歲學生能力全球第1，美國數學排37，科學排18，未來人才競爭勝負，已知過半矣。

 

轉載自: 晴報

 

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