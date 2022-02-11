18歲的天才滑雪運動員谷愛凌從首鋼大跳台騰飛而上數十尺高空，翻了幾次身後穩妥美妙地落地的情景，震撼了全國人心，其他國家的滑雪愛好者也為之讚歎不已。冬奧的焦點又重新回到它理所當然的主角，即運動員身上。這位2019年加入中國籍的中美混血兒，也許還不知道她為世界創造了多巨大的價值！

(來源:谷愛凌IG)

奧運金牌超模學霸 集一身

谷愛凌並非一般的奧運金牌獲得者，她身上擁有太多使人眩目但又勵志的原素。早在她正式加入中國籍前，她已獲得過無數獎牌，在內地年輕人中是大紅人。她是IMG模特兒公司旗下的超模，其面孔多次出現在時尚雜誌的封面，這與她的高顏值當然有關。她是一名學霸，在三藩市私立名校「大學高中」早一年完成課程畢業，又在以滿分為1,600分的SAT考試中取得1,580分，被史丹福大學錄取。奧運金牌、超模與學霸集於一身，已是教人羨慕，但更重要的是她同時也是一位卓越的文化與和平使者。

她的英語與普通話都是母語發音的水平，既成長於三藩市頂級豪宅區海崖（Sea Cliff，此區地位與香港山頂相似），每天看著金門橋及日落閃著金光的太平洋（我到過此區考察過房地產，並無虛言），母親是北大畢業生、史丹福的MBA、華爾街的風險投資人、滑雪教練，外婆則也曾是運動員。谷每年暑假還會回北京一次，所以她自稱是北京大妞。以此背景，她作為中美文化的使者，促進人民的互相認知，可算是十分有說服力。更難得的是她很有見地，在某些酸溜溜的網民攻擊及西方傳媒想預設陷阱的提問下，也應付得揮灑自如，不忘倡議要享受運動的本身及激勵多些人參與學習滑雪。蘇東坡在《留侯論》中有言︰「卒然臨之而不驚，無故加之而不怒。此其所挾持者甚大，而其志甚遠也」，谷年紀輕輕，竟然做到了，她媽媽谷燕的教女秘術，很值得參考！

年輕人楷模 中美和平使者

她創造了多少價值？對世界有何貢獻？隨便也可數到一大堆。很多運動員能進名校，往往被認為是靠校方放水，不是靠真材實料的成績，但有了谷愛凌這學霸作先例，運動員也可挺起腰來說，運動員也有可能爭取好成績的。模特兒常被視作花瓶，但出了個谷愛凌，誰敢懷有偏見，以為模特兒都是無腦的？學業成績標青的人是否都是書呆子？以後我們還能抱著如此偏見嗎？

據谷媽媽所言，每年暑假帶谷愛凌回北京，目的之一是參加「奧數」的學習班，在那裏10天，所學頂得住在美國學習一年，谷愛凌學霸的能力或許便從此而來。這對「奧數」本身已起到重大的廣告效應。

在美國帶過孩子的人都會明白對子女提供中英雙語教育的困難，現在谷家有樣板可看，谷愛凌雙語流利，對中美文化皆熱愛，性格中既有美國姑娘的爽朗自信，又有北京大妞對傳統中華文化的自豪，谷家的教育方法極有市場價值。

以上對社會對世界的貢獻，又都比不上她作為年輕人楷模及中美和平使者來得那麼重要。以她的影響力，將來可能會有以千萬或甚至上億計算的年輕人會對滑雪感到興趣，這是政府千金難求的結果。

回歸中國籍 粉碎抹黑謊言

她和平使者的身份更是從天而降的禮物。西方傳媒及政客一直都在千方百計謊言盡出的抹黑中國，希望世人都相信內地人民正過著暗無天日慘被壓迫的絕望生活。但一位前途無可限量、充滿陽光、笑得燦爛、有強大心理質素及聰明絕頂的學霸、金牌得主、時尚寵兒，卻甘願回歸中國國籍，這與惡意抹黑中國的宣傳是如此相衝突，西方媒體能不手忙腳亂，苦思如何變陣？最有效的方法是把她也抹黑掉，所以要設下陷阱等她說錯話。但這不易，此女天性活潑，思茲念茲便是如何在滑雪上再創高峰及懷有大愛，希望鼓勵年輕人，她對政治權謀並非無知，但顯然不感興趣，若對一位面孔在時尚雜誌經常出現的人硬是扯上醜惡的政治，徒自若人反感，得不償失。高台自由式滑雪，其可觀性源自它體現出的自由舒展精神，喜歡這運動的，自會喜歡自由。谷愛凌根本不用做甚麼，只做回她自己，她的存在已足以打敗一大堆在暗室中惡意虛構出抹黑中國的謊言。當然，西方不少民眾還是會有人愚蠢地相信這些謊言，拒絕到中國來一探究竟，谷愛凌就算神通廣大，也救不了這些人。這對中國也並不造成太大威脅，若你的敵人都是蠢材，你又何用擔心甚麼？

當中國經濟不斷發展後，她會成為一塊有巨大吸力的磁石，把人才都吸了回來，谷愛凌只是一例。人才淨回流現象早已出現，根據國家統計局的數據，自2010年開始，每年回流的留學生，人數已多於在早4年前出國的留學生，這反映讀畢4年後，大多都回來，再加上從前在外生根的也開始回來，這現象對抹黑者來說也是一很不方便的事實。