  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
雷鳴天下
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

11/11/2022

中美經濟脫勾會造成甚麼影響？

#大國博弈 #分工 #經濟脫勾 #衰退
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　近年由美國推動的對華經濟脫勾論在西方世界甚囂塵上，這是走回頭路逆全球經濟一體化的趨向，對全世界的經濟都破壞甚大。中國雖鼓吹人類命運共同體，西方的有識之士及企業家很多都明白脫勾之害，德國總理朔爾茨訪華後甚至明確反對脫勾，但這些國家的政客要擺脫美國控制並不容易。究竟經濟脫勾或使全球生產供應鏈斷裂，會帶來怎樣的危害？若全球化走上回頭路，中美兩國誰的損失會更大？

 

　　這些問題不易回答，近日重溫今屆經濟諾貝爾獎得主之一、前美國聯儲局主席伯南克最重要的1983年論文，頗有啟發。伯南克研究的是上世紀30年代大蕭條為何會發生，而且持續了這麼久，殺傷力這麼大。他所分析的金融危機與逆全球化的生產脫勾，表面上風馬牛不相及，但內裏的深層次意義卻大有共通之處。

 

　　上世紀30年代，美國一間頗為健康的中型私營銀行「合眾國銀行」周轉不靈，美儲局不肯出手拯救，終於倒閉，這又引發了大量銀行擠提及倒閉，美國的GDP及就業率都斷崖式下跌，此段歷史，是美國財經界揮之不去的夢魘。伯南克延續了佛利民開創的研究，在1983年發表了一篇劃時代的論文，發現大蕭條確是因美儲局的失當所引致的銀行倒閉所造成。但為何銀行倒閉會有如此巨大及持續的破壞？主要原因是銀行在日常正常的業務中，與顧客建立了一定的互信，而互信又是建基於銀行所掌握到的客戶資訊，銀行知道哪些客戶可信，哪些涉及重大風險，在決定是否借出資金時有據可依。若銀行倒閉，這些資訊便湮沒了，受影響的客戶跑到別的銀行借錢，因無信用紀錄可尋，銀行可沒有這麼容易相信他們。借不到錢投資，經濟衰退劇化為蕭條，客戶的信用要很長的時間才能重建，復甦變得遙遙無期。

 

中斷分工 降低生產力

 

　　伯南克的研究結果其實是印證了中國傳統的智慧︰覆水難收。有些東西失去了便回不到頭。銀行倒閉，其所掌握很有價值的資訊便灰飛湮滅了。這與生產鏈脫勾有何相通？

 

（iStock）

　

　　過去40年全球經濟一體化大步發展，龐然大物的中國融入了世界經濟，使得世界的市場變得更大，生產分工更為細緻，各國或甚至各公司更能按照自己的比較優勢去生產。現代經濟學的開山鼻祖亞當史密早已在《原富》指出，分工生產是促進生產效率進步的根本性因素。過去40年的全球化分工，更成功地創建了效率極高及十分複雜的生產供應鏈，一環扣一環，哪一環節出了問題，都足以構成重大影響，半年前上海封城波及世界，便顯出供應鏈一旦斷裂所造成的風險。

 

　　若中國與美西經濟脫勾，會對全球生產力帶來甚麼影響？這有三重作用。第一，從前開始的全球分工並不是隨意而為，而是按各國的比較優勢而訂定。脫勾後，各國便又都走回自力更生的舊路，甚麼都造，把資源從有優勢的生產中調配到不擅長的生產中去，這種過程本身便足以造成生產力下降，令經濟衰退。

 

　　第二重作用更嚴重。在原本的分工過程中，沒有優勢的企業早已被迫倒閉，她們的員工失了業、轉了行或已退出勞動市場，這些人原本的技術可能都已生了銹，沒有用了。工廠中的設備若未一早賣掉，恐怕也因年代久遠已不能再用了。銷售網絡在業務中斷幾十年後還能再用？不要開玩笑了。由此可見，全球化之下的分工，不單可推進有繼續生產的行業之生產力，又同時丟棄了沒有優勢的行業，後者原本擁有的人才、技術、設施、網絡，也是覆水難收，一去不復返了。舉個例子，香港現在是個金融中心，數十年前卻是個紡織業中心，現在若重操紡織故業，到哪裏找人？

 

　　第三是各國都生產自己所需，不作出口入口，這樣一來，公司面對的市場一定萎縮，沒有了足夠大的規模，賺不了錢。

 

華產業光譜 全球最寬

 

　　上述的作用，會造成世界性的生產大衰退或經濟蕭條，各國都會吃虧，但美國的虧比中國更大。美國本來把資源集中到高端產業，脫勾後卻要重建中低端產業，這不是有較高的科技便做得到的。舉個例子，要美國復活40年前已丟棄的鋼鐵廠，能否找到資金及工人？我毫不樂觀。至於中國，產業光譜全世界最寬，甚麼產業都有基礎。這等於中國雖有大規模的分工，但即使不是擁有比較優勢的行業，依然沒有滅絕，較易重出江湖，在逆全球化時不致措手不及。這好比伯南克在應付金融海嘯時，用量化寬鬆政策注資到所有銀行，防止她們倒閉，保住了其元氣及資訊，美國才能避免大蕭條。

 

　　中國還另有一有利之處，脫勾後，她要強化的是高新科技，會大力加大投資，這會帶來持續的進步，反而美國要投入資源重搞低端工業，不利之至。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多雷鳴天下文章

你可能感興趣

#大國博弈 #分工 #經濟脫勾 #衰退

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk