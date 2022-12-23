「話說天下大勢，分久必合，合久必分。」這是《三國演義》的卷首語，充滿智慧。當今世界的一部分國家，因經濟全球一體化而互相掛鈎，互相融合了幾十年，她們會否「合久必分」？也有另一些國家因為政治動盪，經濟落後，缺乏基建，一直都與世界發展脫了節，她們與其他國家分開久矣，能否通過「一帶一路」計劃而納入人類命運共同體？

若是要分，裂縫在哪裏？若是要融合，哪些國家較易融合？

當今世界分與合 兩大理論

有兩套影響頗大的理論，或可幫助我們整理這些問題，第一套是已故美國政治學家亨廷頓（Samuel Huntington）的「文明衝突」論，另一套是國際政治學者米爾斯海默（John Mearsheimer）的「現實主義政治」論。「文明衝突」論把國家或人民以他們屬於哪一種文明體系來劃分，文明可包含共同的文化、歷史、宗教、價值觀等要素，例如西方文明與伊斯蘭文明或中華文明便頗有不同，文明之間若是出現衝突，可以是深層次的，後果嚴重；「現實主義政治」論則以國家為劃分的單位，國與國之間有不同的利益，不同的國土與人民，若有利益衝突可打起仗來，若有共同利益也可合作。

世界應以文明體系還是國家作單位來劃分？我不認為這兩種劃分法沒有缺點，但它們都各自含有一定不可抹殺的道理；若是要選，我較傾向以國家而不是以文明體系作單位。兩次世界大戰是否能用不同文明的衝突去解釋？較為勉強；歐洲的大戰，參與的國家文明體系並非南轅北轍，俄烏戰爭參與的雙方，還是同文同種的（東烏與西烏倒是有些分別），但還是出現慘烈的戰事，這顯然與國家利益關係更密切。

美怕失霸權 抹黑動員遏華

中美之間，近年美國頗有利用價值觀戰略，有意無意地把中國描繪為一個邪惡國家，非我族類，思想怪異，這有助於動員美國及西方國家，把中國視為一種威脅，美國對付中國便如十字軍東征般替天行道，中美之間的衝突變為文明衝突，避無可避。但只要細想美國或西方政客及傳媒抹黑中國的宣傳，便知其中虛假成分充斥，欺人亦自欺，若中美之間的宿命是文明衝突，大家價值觀不同，哪用製造假資訊去欺騙美國與西方國家人民，使他們憎惡中國？由此觀之，美國只是害怕失去霸權，才千方百計遏制中國，用「文明衝突」論頂多是個煙幕。

(USTR)

當今世界最危險的關係是中美關係，但這是否意味着這是一個兩極世界？倒也未必。我們可用GDP與人口，把世界劃分一下：以購買力平價計算，美國GDP佔世界GDP 15.4%，中國佔17.7%（2014年中國已超美國）；以人口計，美國人口佔全球人口4.2%，中國14億人口則佔17.5%。世界大得很，中美兩國GDP或人口加起來，都只是世界的小部分，芳自稱兩極，實力有嫌不足，但會否兩國各自有忠實盟友，且都是唯命是從的？若如此，則兩極論或可站得住腳。

我們若把美國、整個歐盟、日本與「五眼聯盟」的其他成員都加起來，總人口可達10.4億，佔世界人口13%，這比起中國的14億、印度的14億、伊斯蘭國家的16億、非洲的14億人口，都頗有不如，只是高於拉丁美洲的6.6億。以人口論，整個西方世界只是絕對少數，她的文明絕對不能當作普世文明；以GDP論，西方世界加上自以為屬於西方國家的日本，倒是共佔了世界產值的38.5%，若她們團結一致，有資格自許為一極。

歐美盟友貌合神離 不牢固

不過，GDP與美國旗鼓相當、但人口多於美國的歐盟，與美國只是貌合神離。美國通過北約組織，對缺乏軍事力量的歐盟確有一定影響，但在俄烏戰爭中，歐盟成了大輸家，對美國早已產生不滿，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）帶隊到訪中國，已顯出歐盟與美國利益有衝突，結盟並非牢固；日本與澳洲雖站在美國一邊，但一樣要照顧自己國家的利益，與美國關係不見得如美國所希望般堅實；英國應是美國最可靠的盟友，脫歐後只能投靠美國，但這個國家正迅速衰落，作用不大。

中國雖不結盟 卻獲廣泛支持

反觀中國，雖有不結盟的原則，但俄羅斯及伊朗都堅決站在中國一方；近年經濟發展迅速的東盟，擁有6.7億人口，她們雖不想選邊站，但從月前東盟會議中可見，她們已向中國傾斜，美國對她們的影響力早已急降；中國在非洲素來得到廣泛支持，當地人口一樣已達14億，前景無可限量；中東產油國中過去頗不乏美國的朋友，但近年局面已大變，從她們對國家主席習近平的禮遇、以及願意以人民幣作為購買石油的貨幣可見，他們早已往中國那方跑；就算是拉丁美洲，本來是美國的地盤，但從近年這些國家屢屢不怕得罪美國可見，她們的獨立性已增加。

從上可知，美國已是沒落霸主，若還懷念着昔日榮光，只會遇上更多不給她面子的國家。中國的外交政策是建立人類命運共同體，不稱霸，也不用把自己變成兩極中的一極，世界大勢的真正走向，還是霸權衰落、各國走向多極格局。

歐盟在俄烏戰爭中成為大輸家，對美國早已產生不滿，德國總理朔爾茨（左）帶隊到訪中國，已顯出歐盟與美國利益有衝突。（新華社資料圖片）