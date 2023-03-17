中國促成沙伊和解，俄烏和平有望？

每年中國的人大政協會議，都是領導層放下其他工作，把精力時間都集中在與會議有關事務的時刻，但想不到今年兩會進行期間，中國竟同時做了一件轟天動地的大事。3月10日，王毅連同沙特阿拉伯及伊朗要員在北京宣布，經過4天的會議，沙伊兩國願意重建外交關係，雙方並計劃重開大使館。

（AP圖片）

此事本身已是一件劃時代的大事，足以實至名歸地取得諾貝爾和平獎。當然，此和平獎被西方世界操控，近年屢有頒給破壞和平的人，不要也罷，它也絕不會頒給中國政府官員。沙伊兩國在中國調停下和解，還可使人憧憬俄烏戰爭有無和平的可能，後者更是愛好和平者的期盼。

一帶一路「錢景」 使華更值信賴

為何沙特與伊朗的和解這麼重要及中國的角色這麼受到注目？首先是沙伊兩國積累數百年的世仇，其衝突極難完全化解。在伊斯蘭世界中，沙特與伊朗都是大國，雙方都以伊斯蘭教義治國，但對教義的解讀不同。沙特是遜尼派主導，伊朗則是什葉派，兩派不和。1979年伊朗發生伊斯蘭革命，國王巴列維被推翻，從此伊朗不再是美國親密盟國，反而成為美國死敵。沙特則一向與美國關係良好，近年才摩擦不絕。伊朗因為被美國多方制裁，經濟大受打擊，所以對石油價格能否高企，十分重視；沙特則重視較長遠石油利益，對短綫油價是否理想不太在意。我們若再注意到民間屢有針對對方的激烈抗議活動，甚至殺害教士事件，便知要兩國握手言和是何等困難。

但中國還是成功了，這固然由於中國國際地位增強，早已是伊朗最大貿易國，同時是沙特最大出口國；也是由於沙特近年似看透了美國只顧自己利益，在中東則不斷製造亂局，所以不再信任美國。中國的一帶一路亦使兩國看到了前景，主張貿易和氣生財的中國自然更有可能被視為可信賴的中間人。

烏強要加入北約 恐招致滅國

中國連與其他國家結盟也不肯，更不願當世界盟主，但把中東這火藥庫逐步締造為和平地帶，符合中國利益。沙伊兩國的和解能維持多久，仍充滿變數。此事使美國大失面子，中東不和，反而有些國家會尋求美國支持，在美國近年石油已可自給自足的新條件下，美國並不需要中東的和平，她會否搞局，挑撥離間，有待將來的事實證明。以色列則顯然不想見到兩個敵國互相握手言和，她會有何行動，仍是未知之事。

有了促成沙伊和解的範例，中國便更有可能成為俄烏爭鬥的和平使者。俄烏戰爭本是一個無法用外交方法化解的困局。涉事的4方︰美國、北約、烏克蘭與俄羅斯都有強大誘因死撑下去，不是靠外交行動便可改變主場。

美國一早便訂定計劃，口中不承認，但行動上卻思茲念茲都要把北約擴至俄羅斯邊境，長遠目的是削弱俄羅斯，使中國失去一個有力的援手。2014年美國在烏克蘭搞政變，把親俄政府換成親美政府，此後一直派遣人員到烏克蘭滲入到各軍政部門，目的便是把烏克蘭牢牢掌控（近來對台灣也有相近動作，其派赴台的所謂「台灣學人計劃」，在台議會中被詬病，正是由於在烏克蘭也有同樣的計劃），我們不能期望美國會主動退出。至於北約中的歐洲國家，她們被美國拖入困局，受損甚大，但苦於軍力受制於美國，無法自拔，惟有聽命於美國，美國這後台老闆不退，歐洲也難以脫身。烏克蘭更無自主權，此國有可能被肢解，甚至滅國，離開她的千多萬人口，可能永遠也不回去了，這是不懂時勢，強要加入北約的必然後果。俄羅斯視烏克蘭加入北約是對自己生存的嚴重威脅，不斷絕烏加入北約的可能，並取得戰爭勝利，不會退兵。

美後欄起火 銀行危機隨時爆

如此相持不下的局面怎生了得？俄本來沒有打算佔領烏克蘭全國的意圖，若要達此目的，派遣過百萬大軍也未必足夠，但俄開始時只派了19萬，顯然目標是要收復烏東部的省份。19萬兵力不大可能應付得了北約支持的烏軍，但俄已增兵，近來局面大變。俄經濟靠穩，軍工廠被激發出巨大生產力，彈藥、飛彈源源不絕，反而北約方面的彈藥近乎用光用淨，打下去應付不了俄的炮火飛彈。美國則後欄起火，用錢過多，印鈔票不行，加息則已使銀行危機一觸即發，再無限量送軍火到烏克蘭，自己便先吃不消。

中國與烏克蘭及俄羅斯都關係良好，也是兩國最大的貿易國。中國的一帶一路要途經烏克蘭，實不想此地戰火漫天，因會禍及一帶一路大計也。在俄羅斯佔了上風的時刻，中國未必不能為和平作中間人。雖然我不認為此事一次便可成功，但中國以中立國身份調停，總會加深國際上中國是和平使者的印象，別國抹黑，難度也會增加。只是美國必會想法破壞兩國的和平談判，我們尚未能樂觀。