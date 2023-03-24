近日歐美接連有銀行倒閉或資產大跌後被賤賣，首先出事的是美國的一間中型銀行矽谷銀行（SVB），接着有簽名銀行（Signature Bank）及第一共和銀行（First Republic Bank），後來更有屬於「全球系統性重要銀行」（GSIB）、港人熟悉的瑞信。

網上有傳言，近日香港及新加坡的銀行業務甚盛，常排長龍，原因是很多人把歐美的存款調回港星兩地，以策安全。我不知傳言是否屬實，但在銀行處理帳目時，又確是等得比前要久。為何會出現此種情況？

若說這些銀行像雷曼般靠有毒資產過度擴充而爆煲，並不準確，它們的崩潰，原因頗不相同，起碼表面原因是這樣。矽銀的例子很典型，它是被美國聯儲局及美國政府所累。

美急加息 銀行所持低息證券貶值

(AP)

矽銀是美國第16大銀行，它投資其實十分保守，不太碰高風險資產，據去年12月底公布的報告，它的投資組合中，美國政府債券（Treasury Bills）共172億美元，佔總投資量的13.76%；投在按揭證券的資產共915億美元，佔總投資量73.09%。這些本是銀行的正常投資，持有美國政府的債券及借錢給客戶買房子，還不夠安全？

只是禍從天降，避也避不了。美儲局自2022年初急速加息，從0.25厘加至今年2月，共加了8次息，達到4.75厘，本周還再多加0.25厘。本來加息也沒甚麼大不了，只要銀行的投資回報率高於其發放給存戶的利息，銀行便仍可賺取息差，繼續盤滿砵滿，而銀行存款利率也一直處於低位。實際情況可沒有這麼簡單。

加息後，銀行過去買入的低息債券或借出的低息按揭，立時價值比不上新發行的高息債券或高息按揭，帳面上，銀行一直持有的低息證券價格便會大跌。要注意，這只是帳面上的資產價格下跌，只要資產不出售，損失便不體現。但帳面上的損失已足夠打亂局面。

今年1月19日，矽銀公布自己有150億美元的帳面虧損，而此銀行的資本總額也就只得160億美元，開始時，那些分析員還不知道危險之所在，矽銀股價還急升，但當市場冷靜下來，自然有些人認為帳面損失也是損失，君子不立危牆之下，提款走人是自保之道。在3月9日一天內，矽銀存戶便提走了420億美元！

瑞信情況與矽銀卻不盡相同。加息也使它蒙受損失，但它的困境與擠提更為接近。這所有166年歷史的瑞士金融機構，本來甚得國際存款人的信任，但瑞士去年放棄了維持200多年的中立國政策，凍結了俄羅斯存戶190億美元的資產，這顯示瑞士的銀行在政府放棄政治中立、倒向美國後，是會把與其立場不合的存戶之資產奪走，以後誰敢再相信它？瑞信流失了大量存款，這又迫使它賣掉一些低息證券，帳面損失變成實質損失，遭瑞銀賤價收購。

瑞士中立不再 瑞信流失大量存款

瑞信的問題是它受瑞士政府的愚蠢所惑，沒有守得住極有價值的政治中立，制裁別人變成制裁自己。以此為先例，瑞士政府若繼續盲從美國，這國家的金融地位就算不完全崩潰，也會大幅削弱，誰說胡亂制裁別國不會傷及己身？

美國的情況一樣是自作自受。為何美儲局要加息？這是因為要壓低通脹。為何有通脹？這是因為美儲局大印鈔票。為何要印鈔？這是因為美國政府胡亂用錢，入不敷支還要去打仗。從前中國等國家還肯借錢給她，現在她連債主也無端得罪，但還是要借，便只能自印鈔票，自己借給自己。世上沒有免費午餐，印鈔票也變不出魔法來，據美國的聯邦存款保險公司（FDIC）估計，因加息而導致的銀行帳面損失，已超越6500億美元，這筆巨額虧損不會自動消失，而是要美國社會承擔，矽銀只是首先中招的一員而已。

歐美應休養生息 停到處挑起戰火

美儲局及負責挽救存戶的FDIC是否有能力保護銀行及其存戶？恐怕有心無力。FDIC自己的本錢只有1280億美元，而且還是帳面不停縮水的美債，如何夠力量填補得了6500億美元的損失？美儲局更不濟，它持有極大量的美債，帳面損失已達3300億美元，但資本額卻只得420億美元，若非它有公權力，能印銀紙，早已陷入破產。

在此等態勢下，歐美社會最應該做的是休養生息，搞好經濟，不是到處挑起戰火，制裁這制裁那，但她們目前還是不會作此想，所欠的債，終是要還的。