西方媒體的認知戰走向挫敗

近年美西方對中國發動的戰爭中，有一戰場主打的是認知戰。在佔世界人口12%的西方世界中，其主流媒體過去一直在話語權中佔有近乎壟斷的地位，它要說你邪惡你便是邪惡，它自稱正義便是正義，其他人等缺乏平台反駁。若實事求是的去評價，西方主流媒體歷史上也確曾偶然是正義化身，例如尼克遜的水門事件被曝光、美國大兵越戰期間在美萊村屠殺平民，也被揭發，我們實應對這些無畏的記者致敬。不過，今天美國的社會，包括傳媒，與半世紀以前相比，卻早已面目全非，我與很多當年同期在美留學及工作的朋友談起此事，都深覺一個偉大的社會在急劇倒退，今不如昔，使人傷感。

美西方傳媒還剩有多少公信力？最好的檢驗是問問它主要的受眾，亦即美國人民。有一個叫「路透社學院」（Reuters Institute）的機構與牛津大學近年有發表各個國家及地區人民對新聞報道的信任程度，2021年6月發布了一個當年1月尾2月初對46個國家及地區人民進行的問卷報告，發現只有29%的美國人信任看到的新聞，是這46個國家及地區的包尾大班！最高的是芬蘭這個較為與世無爭的國家，有65%的人信任傳媒的報道；至於香港，有40%的人相信傳媒，成績普通，但卻已勝過台灣的31%、英國的36%及美國的29%多矣。

（AP）

去年僅26%美國人信任傳媒

2022年6月這個機構更新了調查結果。一年過後，美國的傳媒有無長進，爭取到多一點的信任？沒有，信任傳媒報道的美國人進一步下降至26%，美國排名仍是46個國家及地區中最低；台灣也不遑多讓，再緊隨美國，跌至27%；英國亦跌至34%；香港則稍有進步，在一些充滿偏見的媒體不敵《香港國安法》而消失後，港人信任媒體的比例微增至41%。

在2021年初調查之時，美國的低信任比例也許是反映了特朗普年代奇怪的傳媒生態，但到了2022年初，美國政府已是民主黨拜登的天下，美國傳媒與民主黨關係一向較好，但美國人信任傳媒的比例卻更低。由此可見，美國傳媒失去公信力並非由哪人當總統可以決定。

在美國傳媒大肆報道的國際新聞中，最為突出的自然是對中國的不斷抹黑。既然美國人民不相信其新聞報道，那麼他們還會受到這些報道的影響嗎？答案是不被信任的媒體還是會起到潛移默化的作用，一看數據便知。

美國的民調機構蓋洛普多年來一直有做美國人對中國好感度的調查。1989年初，72%的美國人對中國有好感；1989至2017年之間，好感度在33%至50%之間徘徊；在2018年的調查，可能因為特朗普到過故宮與習近平會面有滯後效應，好感度稍升至53%；2019年的調查應已反映到貿易戰及美媒體的抹黑，好感度急降至41%。此後連年下跌，2020年是33%，2021年是20%，2022年是20%，2023年更可能因調查時撞正氣球事件，降至15%！

在過去幾年，中國有何變化，以致這麼少的美國人對中國有好感？從宏觀經濟角度看，中國經濟縱使在新冠疫情期間，增長率還是超過歐美，幾年後中國名義GDP成為世界第一已是勢不可擋，美國人喜好當世界一哥，對此會感不快，好感消退，不足為奇。在此期間，中國完成將1億絕對貧困的人口脫貧，科技、基建等進步一日千里，但美國的媒體若非完全不報道，便是陰陽怪氣地胡說一頓，美國一般人民根本沒有知情權，又怎會對中國的觀感產生影響？

美西主流媒體落力抹黑中港

至於美西主流媒體最賣力論說的，倒有3件。一是說香港變了天，人民失去了自由民主法治，十分痛苦。眾所周知，香港的黑暴分子自然大感失落，但香港早已穩定下來，重新在打造更好的明天。我也讀過不少美西傳媒對黑暴時期的報道，清楚知道他們把一些重要事實藏了起來，絕口不敢報道，西方世界人民不明情況，自然受騙。二是說新疆有種族滅絕，中國政府邪惡無比。但新疆在非疫情期間每年有1.5億遊客，2021年有21國的外交人員到訪，2022年有32個伊斯蘭國家的政治及宗教領袖前往，2023年只過了3個月，已有8個非洲國家的外交人員訪問，他們得到的結論，與那些從未到過新疆的西方記者截然不同。三是說中國會侵略台灣。把未有發生之事不倫不類的論述，不值得反駁。

在越戰時，美國人民反戰情緒高漲，原因之一是他們有可能被徵召入伍到戰場送死。今天美國早已廢除了徵兵，人民不用怕被迫送死，所以對國際大事並無多大興趣。不過，最近的TikTok事件，可能會對1.5億TikTok用戶構成重大損失，年輕人見識了國會中一大批愚蠢及橫蠻的議員如何用洪荒之力迫害TikTok，發展下去，可能會使這一輩的年輕美國人問這問題︰美政府抹黑得了TikTok，對中國難道不是抹黑嗎？我在澳門科技大學聽新加坡著名評論家馬凱碩演講，他也不由感歎過去高估了美議員的IQ。