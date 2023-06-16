戰爭與瘟疫是人類歷史中的兩大災劫。我們這代人經歷了幾十年的和平繁榮盛世，卻也終不得不面對這兩大災劫。戰爭雖暫時只在烏克蘭，但其直接與間接的影響，又顯得那麼近，否則一向不理世界大事的港人，怎會對俄烏戰爭的關注度一年多來居高不下？至於疫情，雖然我們知道，還不能掉以輕心，但從這麼多人申請護照及回鄉證的事實看來，大家報復式的外遊或許已反映著港人已將瘟疫拋諸腦後了，這又意味著我們可以為疫後世界的經濟如何走下去作一階段性總結。

先看一些已知的事。每年4月，國際貨幣基金組織（IMF）都會發表一個對全球經濟的展望。據今年的報告，2022年一些重要的國家或地區經濟形勢如下︰中國GDP上升了3%，美國增長0.9%，印度4.5%，英國0.4%，歐元區1.9%，日本1.1%，東盟5.5%，香港負3.5%，澳門負26.8%，俄羅斯負2.1%，烏克蘭負30.3%。

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俄負增長 遠少於IMF預期

這些去年的數據很易理解。中國在2021年經濟大力反彈8.4%後，在2022年頗受上海等地長時間封城的影響，生產鏈斷裂，影響到全國的經濟，所幸這已成過去。美國則不但在疫情中死了百多萬人，還要面對高通脹，經濟增長也基本上停滯。英國增長率更低，已屬於進入了衰退期。澳門太倚賴賭博，疫情下的損失十分驚人。香港去年仍飽受疫情困擾，負3.5%的增長表現十分差勁，與東盟的高增長相比，高下立判。烏克蘭負30.3%，我看恐怕還是低估了。俄羅斯則表現驕人，在西方世界無底線的制裁下，IMF本來預測她會有負8%的增長，但她的經濟卻終站穩了，這對北約並非是好消息。

今年形勢又如何？IMF做了一些預測。IMF的預測過去雖不甚準確，但一般不會太離譜，我們也可用作參考。據IMF的預測，中國2023年GDP增長約5.8%，我則相信更接近6%。中國是一個龐大的經濟體，現又處於急劇轉型期，這便意味著一些傳統的行業增長會停滯，甚或萎縮被淘汰，但同時有些新興的行業卻會遍地開花，過去我們屢屢被一些新行業的成就顛覆著我們的認知，將來也會如此。

中美經濟差距 進一步收窄

IMF對美國GDP的預測是增長1%，遠低於中國，這意味著中美經濟實力的差距又再進一步收窄。美國號稱世界第一大經濟體，時日不多矣。

IMF認為印度將有6.2%的增長，西方國家一直寄望印度能取代中國，但這難矣哉，中國GDP是印度的5.2倍，而且印度社會階級森嚴，發展容易被遏抑。至於印度的前宗主國英國經濟乏善可陳，IMF對今年的預測是負0.4%，我看她若能達此水平，便已算不錯了。歐元區深度捲入俄烏戰爭中，IMF認為她會有1%的增長，但要注意，她的GDP已包含了不少軍火武器的產值，但這些產品不會造福人民的消費，而是被用作殺人放火，歐洲人民實際的生活水平，當有顯著的減損。日本經濟停滯了30年，今年也不例外，但她卻蠢蠢欲動，打算發展軍力，為虎作倀，愚不可及。

IMF無法預測今年烏克蘭的經濟，此國一早便犯下致命錯誤，希望加入北約，她的前景黯淡，就算不亡國，經濟也永久性的受損了。IMF認為俄羅斯今年經濟可回復正增長，達0.7%，若然如此，拜登原本的大計，是完全失敗了。

對澳門，IMF的預測頗為驚人，2023年是58.9%的正增長，2024年繼續有20.6%的增長，看來澳門政府還會有錢可派。至於香港，應可重回正軌，今年增長3.5%，明年3.1%。

3股逆風 礙全球經濟復甦

各國的前景雖有好有壞，但總體大環境卻並不理想，全球經濟都要在逆風中慢慢前行，能頂得住逆風的便算可以交代了。逆風之一是不少國家在疫情期間不斷濫發貨幣以作政府開支，為遏止通脹，以美國為代表，要大幅加息，這容易把全球推向衰退。

逆風之二是「去全球化」或經濟「脫鈎」的影響逐漸浮現。全球化能使各國按自己的比較優勢去生產，各國之間互相倚靠，世界得以和平。但現時美國卻把別國對自己的倚靠當作武器，脅迫別人聽她指揮，卻忘記自己也要倚賴其他國家。經濟一旦脫勾，全球生產力必有所倒退，很可能引致嚴重衰退，之前從「全球化」中的得益要回吐出來。

逆風之三是勞動市場出現變化，疫情期間世界不少地方的人民為了抗疫，可躲在家中領取福利，不用工作或只通過線上工作。疫情結束後，不大願意再到公司工作，有位大僱主告訴我，他們找不到員工，肯回公司上班的聲稱只是「畀面」僱主。世界勞工短缺，其來有因，但同時另一些行業的失業率又高企，勞動市場調整需時。