全球人口收入差距下降了20年

收入分配是各國都關心之事，但原來從過去200年全球人口收入分配的變化，我們可看到世界各地經濟實力的此消彼長及將來大局如何演變，其中一個重要的事實，是近20年多來，全球人口收入並非如不少人所以為的更貧富懸殊，而是更趨向平等，而作出此種貢獻的主力，正是中國。

9年前及10年前，我兩次被梵蒂岡所邀，參加那裏的國際經濟學術會議，在2014年那一次，我碰上了原籍塞爾維亞的世界銀行領導經濟學家（Lead Economist）米蘭奴域（Branko Milanovic），他是世界知名的收入分配專家。他因在世界銀行供職，掌握各國不少數據，當時有一份關於1988至2008年世界人口收入分配的研究報告，頗引起注意。近日他在美國《外交事務》上發表了另一篇文章，把數據更新至2018年，讓我們能更清楚的看到世界大勢。

港基尼系數 遠低於世界人口

量度收入分配的一種常用方法是計算某個社會的所謂「基尼系數」（Gini Coefficient，香港譯作「堅尼系數」，是根據英文發音的誤譯，內地用意大利原文的發音更準確），當人人收入都相同時，基尼系數為0，若1人得到所有收入，其他人皆毫無收入，那麼此系數便是1。基尼系數的值一定是在0與1之間（有時也被當作0與100），愈接近1，收入便愈不平均。

米蘭奴域把世界各國人口的收入數據不分國界地都放在一起，將他們視作同一地球村之人。如此一來，收入分配的差距會很大，例如住在紐約市的富人收入自然遠高於當地的窮人，但紐約的窮人收入又往往高於埃塞俄比亞的「富豪」。按此種計算法，世界人民收入的基尼系數一定頗高，據米蘭奴域的數據，2018年是0.601，我們可用常被詬病為貧富懸殊的香港作為比較，據統計處按2021年人口普查數據計算出的基尼系數，香港的人均「除稅及福利轉移後有從事經濟活動住戶收入」的基尼系數已降至0.376，遠低於世界人口的0.601。

中國改革開放 人民收入速升

世界人口在2018年的基尼系數0.601，雖然遠高於香港，亦即貧富懸殊程度遠甚於香港，但其實這已體現了一種重大的改進。世界基尼系數的最高峰是0.694，出現在1988年，為何會在2018年大幅跌至0.601，首次體現出世界人民收入的懸殊逐步緩解？

這主要是因為中國的高速發展。中國有兩個特別之處︰第一，自1978年以來，她的人均實質GDP上升了43倍；第二，她的人口非常龐大。在1978年，世界人口中主要都是窮人，其中最大的族群正是來自中國，有這麼多窮人，加上西方國家轉為富有，基尼系數當然高企。在中國改革開放的頭20年，中國人民收入迅速上升，雖然有利於降低窮國人民與富國人民的收入差距，但在收入的絕對數值上，中國仍太低，不足以撼動整個世界的格局。四小龍等新興經濟體，收入雖早已升至頗高的位置，但她們人口太少，對世界的基尼系數影響也有限。不過，在近20多年來，中國的人均收入，逐漸進入世界銀行所劃分的高收入階段，再加上中國人口眾多，中國頓一頓腳，世界也會震動，中國的高經濟增長，自然會等於世界的窮人大量減少，世界人口的基尼系數也大幅度降低。

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中國將來的經濟會繼續高速增長，但我相信她對降低基尼系數的影響力會慢慢下降，原因是中國已進入高收入階段，收入的繼續上升，不會拉近窮國與富國的差距，甚至有可能把基尼系數再提高。

華中產崛起 世界格局將質變

替中國接棒的可能是印度。此國人口眾多，人均收入不到中國五分之一，顯然仍是窮國。近年她經濟增長不錯，若此趨勢能持續一段時間，可以複製部分中國過去的成績，一大批窮人的收入可提升，世界人口的基尼系數可再下降。但印度社會問題複雜，窒礙增長的因素很多，未必能持續高增長很久。若印度無法對拉低世界人口的基尼系數起很大的貢獻，我們還應把注意力放在非洲諸國之上。

非洲55國人口眾多，收入也低，若能因參加一帶一路而融入世界經濟供應鏈中，前途也無可限量，有實力接手降低基尼系數。

米蘭奴域的報告頗多有意思之處，例如，他指出當前中國大約有4,000萬人的收入達至美國人收入中位數或以上，亦即這4,000萬中國人比半數美國人口收入更高。他估計在20年內，中國高收入人口的人數會與美國的高收入人數相若。這意味著中國一個實力強大的中產階級會出現，購買力及生產力都可能超越美國，世界格局又會起到質的變化。



