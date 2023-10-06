美國對付中國的五柄劍

美國要窮盡一切力量去遏制中國的發展，已是路人皆見之事。美國為達此目的，工具是手上的五把利劍。這些劍雖都曾經鋒利，無堅不摧，可惜現時都已生了銹，隨時斷裂解體。

華為彎道超車 新手機達5.5G水平

第一把劍是美國的科技。科技決定生產力，軍事實力亦取決於科技。美國當今仍是科技綜合實力最強大的國家，自二次大戰後接收了世界多國的頂尖科技人才，不但首先發展出核武、派人登上月球，亦操控著互聯網，其超級電腦可與中國的有一拼之力。但近年科技有不少領域被中國超越，基礎科學研究的頂尖論文數量，已被中國追上。美國在芯片設計及生產上有先行者的優勢，在全球經濟一體化的環境中，中國認為從美國及其他國家進口芯片更加便宜，過往便不大發展這行業，以致今天美國可利用中國這短板來卡脖子，的確在短期內對中國造成相當困擾。

但中國人民的創造力及意志力似已被動員起來，在多個科技領域上升的力量勢不可擋。美國政府極怕華為，有人認為是因為未來的通訊是靠人造衛星，不再是互聯網。而人造衛星訊號在室內收不到，地上需要5G或更先進的技術連接。有了華為，美國便難以控制未來的通訊科技，所以一定要莫須有地弄死華為。但出乎美國政府及香港黃黑分子意料的，是華為不但弄不死，還彎道超車，新出手機被不少人視作到達5.5G水平，而且在沒有EUV光刻機的條件下，中國造得出7納米或更先進的芯片。不用多久，中國大有可能大量生產最先進的芯片，並以白菜價出售。一旦到此階段，今天西方國家中不少著名的科技公司，恐怕競爭不到要倒閉。

美元強損生產力 更難脫離華貨

第二把劍是經濟戰。特朗普(Donald Trump)發動的貿易戰，正如有道行的經濟學家所一早預料，不但不會達到目的，且會自殘，這幾年的事實亦證明了此定論。拜登(Joe Biden)政府的愚蠢在於還是看不到這點，貿易戰還要硬撐下去，部分的通脹亦由此而來。

更嚴重的是，美國政府開支無度，欠下33萬億美元巨債，政府屢受財困停擺威脅，看不到前面的曙光。財困下要多印鈔票，這自動推高通脹，通脹一上，再加上不能不增加借貸，便惟有升息。息口上升，美元當然轉強，這倒不是甚麼好事。日圓匯率30多年前被迫上升，日本經濟便倒楣足幾十年。強美元等於美國商品或服務在國際市場中十分昂貴，美國商品容易乏人問津，這會倒過來打擊美國的生產力。市場萎縮，賺不了錢，公司的科研自會缺乏經費，科研也就比不上別人了。

本來美國也可能用金融工具威脅中國，但在俄烏戰爭中，美國及其盟友制裁俄羅斯時八寶盡出，卻仍無法撼動俄羅斯，反而暴露了自己的底牌，使中國能及早預防，美國的制裁牌未出，恐怕已成廢招了。在美國無法不加息的環境下，中國似尚暗藏一招，便是不但不跟隨加息，還反其道而行，息口有下調傾向，這使人民幣匯率向下。中國沒有追求高匯率的表面風光，匯率下調有利出口，減少入口，對美國產品的競爭力構成重大的威脅。這對美國的生產商不是好消息，但美國人民可買到價廉物美的中國貨，更脫離不了倚賴中國了。

美威逼利誘各國抗華 惟成效弱

第三把劍是外交。國務卿布林肯(Antony Blinken)可能是美國最忙碌的官員之一了，美國要到處拉幫結派威逼利誘各國對付中國，但總的效果也只是一般。世界上三分之二國家最大的貿易夥伴是中國，你要她們選邊站在美國一邊對付中國？她們懾於美國的軍事霸主地位，或許不敢得罪美國，最佳的策略便是虛與委蛇。她們並不是美國可靠的盟友。

當然，也有些國家較為死心塌地跟隨美國。英國脫歐後無依無靠，惟有把自己變成貼身膏藥般貼在美國身上。美國中情局前職員斯諾登(Edward Snowden)曾揭發美國的監聽無遠弗屈，究竟有多少政要被美國政府抓住痛腳，不能不言聽計從，我們不得而知。

美國威逼利誘各國聯手對付中國，但大部分所謂盟友只是虛與委蛇。(Shutterstock)

第四把劍是媒體資訊戰。這本是西方國家的獨門秘技，實力強大，但她們對中國的抹黑宣傳戰早已遭到重大挫敗。西方傳媒在香港及新疆問題上胡言亂語，對更熟悉這兩地實情的中國人民猶如打了預防針，知道不能再相信其假新聞。無理拘留華為副董事長孟晚舟更挑起中國人民對美國、加拿大的憤怒，更加不相信西方媒體的宣傳。不過，此種宣傳對西方政客卻有影響。政客支持下的大量反華宣傳，效果之一便是自己掉進了自設的陷阱，知道反華對美國不利，也不敢不繼續反華，難以自拔。

第五把劍是軍事。中國的核武的數量不及美國，但已有足夠摧毁美國的力量，雙方互相制衡。核戰打不起來。在常規武器上，中國早已有攻擊美國本土且無法阻擋的力量，一樣使到美國有所顧忌，中美戰爭對美國不划算。更有甚者，是美國根本沒有為與中國開戰，在軍事人員訓練上及軍工生產上作出準備。美國知名軍事分析員Scott Ritter便曾指出，美國雖連年征戰，但大都是恃強凌弱，根本想不到自己的航母可以被中國的飛彈炸沉，本土也會受攻擊，機場及導彈發射站亦會被摧毁，這對美國的戰略與戰術都大為打擊。軍事上，狹路相逢勇者勝，美國也討不了多少便宜。

（本文原載於10月6日《香港經濟日報》）