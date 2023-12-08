「適者生存」還是「強者生存」？

近年香港經濟表現差強人意，今年的實質GDP與2018年相比，恐怕還會低兩、三個百分點。如此停滯的局面也可反映在消費、貿易、股票、房地產等等領域之中。其主因固然與新冠疫情有重大關係，但香港面對的負面因素，卻又遠不止於日漸離去的新冠。我們一旦處理得不好，香港大有可能如日本般跌入停滯陷阱中。

港擁優勢 化解危機關鍵要「變」

不過，在困難背後，香港依然擁有不少優勢。能否化解負面因素，利用到優勢，關鍵在一個「變」字。達爾文說「適者生存」，沒有說「強者生存」，因為科學根據只證實了前者，沒有支持後者。香港自己的歷史，也說明當港人身段靈活、適應能力高的時期，每每便能化險為夷，走出困境，創造輝煌。

近年香港經濟表現差強人意，但也有新的機遇，抓握關鍵在一個「變」字。（資料圖片）

50、60年代香港人口暴增，人民收入低下。港人除了繼續利用其天然優越的地理位置及港口進行進出口貿易外，還很快學會利用廉價勞動力生產勞動密集的產品，紡織廠如雨後春筍，吸納了大量勞動力。當港人的技能有所提升後，需要較高技術的製衣業亦興旺起來。

老一輩的港人自然也不會忘記在家穿膠花的日子，我小時候僅有的零用錢便是靠此而來，哪有今天禁止童工這麼講究。我中學暑假時當過推銷員，在觀塘、新蒲崗、荃灣等工廠區，逐戶售賣價格定於2500元、只懂計算加減乘除的計數機，並在一個月內成為公司的最佳推銷員。當時眼見香港的工業非常發達，而事實上，香港已是玩具與電子手錶的世界第一大生產地。

不過，香港作為重要工業城市的地位，在70年代後期已面臨南韓等地區也能提供廉價勞工的威脅，隨時失去競爭優勢。但在此時，平地一聲雷，世界形勢丕變。中國推行改革開放，大量港商拿著一個公事包便到內地創業，工業迅速北移，形成香港是前店、內地是後廠的格局。香港本土的製造業勞動力雖下降了九成有多，但服務業及金融業卻成長了起來。若無上一代港人的善於應變，今天的港人收入恐怕會沒掉過半。

外部受美打壓 內部青年「躺平」

今天香港面對著的困難，我認為有來自外部的，也有內部的自身問題。外部主要是美國因為恐懼中國的崛起而全方位地遏制中國的發展，對香港的無理打壓也會不遺餘力。此政策對美國傷害極大，但香港經濟也難免被波及。此種態勢會持續多久？我相信還可能會更惡劣。但約15年後，情況會大幅改善，原因是到時中國的GDP（以購買力平價計算），可達到美國與歐盟GDP的總和。美國堅持損人害己的政策，再無意義，應面對現實，向中國求和，大家一起賺錢。

至於香港的內部問題，我認為是部分港人失去了從前以市場力量為指路明燈、哪裏有錢便向哪裏發展的務實心態，取而代之的是沉溺於口號式意識形態，不懂世界艱難、大國博弈凶險無比的幼稚思想。有此心態的年輕人因為脫離現實，必會遭到不少挫折，失望之餘，容易出現「躺平」的心理，不思進取，就算機會就在眼前也會錯失。香港政府把公屋比例增加，取得公屋實質等於天降數百萬元資產，這也會削弱年輕人為前途而奮鬥的意志，「躺平」、「巨嬰」的現象更易出現。這對港人的應變能力，當然不利。

加入RCEP拓「帶路」 港新機遇

我們當然也要指出，香港也有新的機遇。香港加入RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership，即區域全面經濟夥伴關係協定）是早晚之事，港人傳統上與南洋諸國關係甚密，馬來西亞、印尼等地的華人不少都懂粵語，看香港電視劇長大，與香港文化頗為親近。何況香港素來是自由港，RCEP的大幅削減甚至取消關稅，正是香港發揮所長的地方。

至於一帶一路，也包括中東產油國。石油以人民幣結算的前景已非虛幻，香港是最大的人民幣離岸中心，有責任發展以人民幣為基礎的金融產品。這不但有助中國的經濟發展與地位，對香港也是重要商機。大灣區的高新科技發展，已接近可與三藩市矽谷分庭抗禮，10年內或許可超越。香港的科研力量有國際認可的實力，近水樓台，怎可白白錯過機會？

填海造地能滿足新時代經濟與科技發展的土地需求，符合長遠利益；圖為交椅州。（資料圖片）

適應新形勢 港須造地提升科研

有機遇若不能掌握，便只是空談。港人要利用到機會，還是要回到「窮則變，變則通」的原理之上。歐美市場萎縮，港人便要開拓自己不一定熟悉的一帶一路市場。高科技的發展，能創造很多嶄新有高回報的投資機會，但港人一般的科技水平甚為平凡，這便需要我們多投資在科技研究上。教育體制中的科技含量也要增加，否則如何駕馭得了新的科技？香港土地昂貴，如何承載到新時代經濟與科技發展的所需？基建及填海造地才符合長遠利益。若能變，香港的前途是光明的，雖然道路也是曲折的。

香港的前途也繫於中美博弈的結果。美國很強，但近年似乎無法適應世界地緣政治的變化，進退失據，力不從心。中國起點遠低於美國，但近40年來皆能適應到其比較優勢的變化，以致能迅速多方面追上美國，這也正是香港最要適應的新形勢。





（本文原載於12月8日《香港經濟日報》）