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12/01/2024

「賺到盡」對不對？

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　有位高人最近傳來一篇內地網誌「商聞」的文章，題為《李嘉誠自述》，作者赫然是「李嘉誠」。文章寫得不錯，匆匆一讀後，猜是李嘉誠找人代筆，再讀後卻不作此想。

 

　　文章頗有條理的為李嘉誠「自辯」，作者似乎是因為內地曾有《別讓李嘉誠跑了》而大感不平。文章開宗明義說：「我是一個商人，希望大家不要給我戴上甚麼帽子，無論高的，還是矮的，我都不想有。」又指出：「我是一個純粹的商人，不要用那些空洞的道德來衡量我，如果不能做一個成功的商人，那我的職業是失敗的，不賺錢的商人不是好商人，也沒有資本利潤去做善事。」、「李嘉誠不會跑，也不願跑，更跑不了，這是我的真心話，也是我的誓言。」

 

　　此篇文章是誰人所寫，不得而知。我二讀後問過自己，假如我是李嘉誠，會否找人寫此文來一吐苦水？答案是不會，李嘉誠當然更不屑這樣做。中國歷史上常有偽託古人，用以加強自己文章的權威性，近代用名人的名字抒發己見的，更是多有。李嘉誠在內地撤走部分資本，被一些人質疑，甚至痛罵，已是多年前的事，為何現在又被人提起？也許是近年內地有些企業家並不好過，還有些是真的撤資想跑，中國恒大(3333)執行董事及主席許家印便是一例，所以有些人想借題發揮，要為資本家辯護。

 

李嘉誠多年前從內地撤走部分資本，曾被一些人質疑。（資料圖片）

 

企業家貢獻社會 應獲保護尊重

 

　　我平生從未有過資格當資本家，認識的資本家倒是不少，但想不起與他們有任何利益關係。不可能膜拜資本，也絕不會如民粹分子般憎人富貴。偽託的文章本來不用評論，但上述文章涉及的一些觀點卻值得深究。

 

　　資本家有不同的等級，光是有錢並不值得我們尊敬，但他們當中有能力的一群，可稱為企業家，對社會卻可作出巨大的貢獻，任何社會都應給予他們應有的地位及保護，否則對經濟會有重大傷害。他們對社會有何貢獻？從經濟學的角度看，我們著實需要一批有眼光、有遠見的人不斷發現及發掘機會，把資源配置到最能推動經濟增長的環節上。若無他們，前車可鑑，我們可斷定，大量的資源會被浪費掉，國家社會都會走向貧困，不可不察。但人對前景總不可能看得通透，任何涉及未來的投資，總會有些風險，要當企業家，便必須為自己的決策承擔風險。我們不用因為成功的企業家能家財萬貫、風風光光而眼紅嫉妒，也要知道失敗的企業家往往要投河跳樓。

 

　　上世紀最偉大的經濟學家佛利民(Milton Friedman)曾有名言：商人的天職便是把利潤最大化，亦即港人痛罵資本家時說他們「賺到盡」。究竟在道德上，「賺到盡」是對是錯？我認為這要看條件。「君子好財，取之有道」，這些道是甚麼？

 

亞當．史密斯指出，自由市場的無形之手會把社會總體利益最大化。（資料圖片）

 

　　經濟學鼻祖亞當．史密斯(Adam Smith)早已提出，就算人人追求自私，自由市場的無形之手反而會把社會的總體利益最大化。這裏的關鍵是我們身處的市場，是充分自由競爭的市場（或起碼是接近自由競爭），還是被各種政策扭曲了的市場。在市場被扭曲的條件下，唯利是圖這一資本家的本性會驅使他們搶奪壟斷利潤，對世界造成不公。

 

　　例如，香港多年來有條例要求房屋買家要付出三成，甚至五成的樓價才可買樓，低於此數銀行不能借貸按揭。地產商有見及此，自己提供額外借貸，但這只能限於一手樓宇，在二手市場無此選項，所以近10年來二手市場大幅萎縮。二手樓過去佔了樓宇交易的絕大部分，萎縮後便不能再對一手樓構成重大競爭壓力，這是在一大段時間內地產商得到壟斷利潤的基礎。

 

華為成功靠人才 非盤剝員工

 

　　假若市場有足夠強大的競爭壓力又如何？資本的回報趨向它的邊際產值，勞動力或人才的薪金也會趨向他們的邊際產值，沒有剝削問題。換言之，企業家若是有眼光，他會付給員工合理的報酬，原因不是他們心存正義，而是因為若不如此做，員工會流失掉，對生產不利。當然，有些企業家可能有眼無珠，不識人才，以致自己企業表現平庸或甚至虧本倒閉，市場自會懲罰他們。只懂得思考如何盤剝員工的，根本不可能「賺到盡」！華為如此成功，是靠她重視人才，真正懂得「賺到盡」的原理。

 

偉大企業家取財有道 熱心公益

 

微軟創辦人蓋茨退休後全心投入慈善活動。(Shutterstock)

 

　　成功的企業家擁有的財富會遠超常人，這是他們的本事，沒有甚麼不公平的。但社會關注貧富差距，有些企業家除了有商人頭腦外，也有崇高的道德水平，他們大量捐款，也同時是慈善家。最偉大完美的企業家應有兩特性：做生意時取財有道，「賺到盡」；賺到的利潤大量用作公益事業。微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)、股神巴菲特(Warren Buffett)等做到此點，李嘉誠的捐款也以百億計，對這些企業家宜有適當的尊重。

 

（本文原載於1月12日《香港經濟日報》）

 

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