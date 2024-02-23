  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
雷鳴天下
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

23/02/2024

假如特朗普再當選總統

#雷鳴天下 #特朗普 #美國 #選舉 #中美關係 #大國博弈 #烏克蘭 #俄烏戰爭 #拜登 #北約 #歐洲 #中國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　今年11月美國便會再選總統，雖然這距今仍有漫長的九個月，政治上甚麼事情都可能發生，但按目前走勢看來，我相信特朗普(Donald Trump)起碼有八、九成機會勝出。這並非特朗普有甚麼過人之處，而是拜登(Joe Biden)太老太過不濟。特朗普再當上總統，已非單純是假設性的問題，而是大有可能成為人人都要面對的現實。這對美國國內外都有深刻的影響，不可不早作準備。

 

倘重入主白宮 恐加速美衰落

 

　　先談對美國國內的影響。特朗普乘著民粹主義之勢而崛起，本身有大量支持者擁護。他們對美國近年左翼自由主義思潮的泛起大感不滿，事事都講求政治正確更使他們不耐煩。這本來可使美國人的思潮更多元化，互相制衡，有其好處。但可惜特朗普此人瘋瘋癲癲，既霸道又無知，他若再當上總統，只會加速美國的衰落。他在任時言論常有駭人聽聞之處，例如他曾以為把消毒水注入體內便可殺死新冠病毒，又或因陽光可殺病毒，他建議要研究如何把強光在體內照亮。此等言論出自市井匹夫尚可，但出自堂堂總統口中，美國人民怎能不羞慚無地自容？

 

特朗普的外交政策打著「美國優先」旗號，令美國在國際不斷樹敵。(AP)

 

　　在對外政策上，他以「美國優先」為藉口，得罪無數盟友；對中國則發動貿易戰，害人害己。在貿易戰之初，經濟學界早已知道這不會有贏家，美國人若不能控制其揮霍的習性，加重關稅根本不會減少美國對中國的貿赤。果不期然，2017年中國對美貿易盈餘2758億美元，貿易戰開始後的2020年是3165億美元，2022年更上升至4006億美元！特朗普的政策何其失敗！美國人才濟濟，不過特朗普的性格，卻使有識之士不是被炒，便是自行離開，身邊只剩下一批別有用心或是唯唯諾諾之輩，中國古代奸臣與昏君共舞之圖像，竟在白宮中重現。若他再當選，證明美國的制度根本無法自我改正，美國自稱為民主燈塔，但塔內之燈正被熄滅，更不會被國際社會尊敬。

 

或停援烏止戰 責任全推拜登

 

　　在對外關係上，特朗普倒可能有重大「貢獻」。他說上任後可24小時內結束俄烏戰爭，這倒不算吹牛。俄烏戰爭至今，烏克蘭無可能戰勝已成定局。美國從中雖曾因售賣天然氣到歐洲而得嘗一些甜頭，但隨著烏方戰事失利，而北約又不能輸，繼續戰鬥只會構成北約諸國沉重的財政負擔。現在北約撒手不管會非常沒面子，但若特朗普上台，他則大可把責任一股腦兒推到拜登身上，並且立刻停止對烏方的援助。他自己毫髮無損，還可以和平使者自居，與普京(Vladimir Putin)握手言歡，再找人提名他競逐諾貝爾和平獎，雖然不會得獎，但也可自吹一會。

 

特朗普稱若歐洲諸國不交北約「會費」，美國便不會為歐洲提供軍事保護。(Shutterstock)

 

　　對於北約其他成員，他一向不假以辭色，亦曾表示若歐洲諸國不交北約的「會費」，美國便不會為歐洲提供軍事保護。特朗普若當選，歐洲諸國各有得失。北約東擴以致俄羅斯反擊，已是北約一大錯誤政策，歐洲諸國也因此錯誤而損失甚大。既然特朗普可通過把責任推給拜登而脫身，法、德等國亦可如法炮製，說美國背信棄義，烏克蘭頹勢已成，再提供援助也只是燒錢，一樣可乘機拋棄烏克蘭。美國要歐洲的北約成員交軍費，法、德等大國也可不理特朗普，把錢用在獨立於北約的軍隊之上。不過，歐洲多國素有恐俄傳統，俄國面積48倍大於德國，人口多近兩倍，怎會不懼？一些小國如愛沙尼亞等，人口只得幾百萬，更會因俄羅斯戰勝而十分擔心。歐洲也許會因特朗普不再玩下去而出現不穩。

 

　　在以色列及中東的問題上，特朗普似無特別背景要偏幫以色列。反之，猶太人控制的美國傳媒，對特朗普一向不友善，冷嘲熱諷無日無之，特朗普會否給以色列面子，值得懷疑。

 

嫌出招未夠辣 制裁華料升級

 

　　對中國的政策也會是特朗普的難題，貿易戰及科技戰等對中國的制裁始自特朗普年代，拜登不但沒有取消，還大幅擴大。現時美國對華政策仍處於一種兩敗俱傷的境界，特朗普會如何處理？除非有重大利益，他不會撤掉這些制裁，但拜登加重版的制裁也取不到好處。特朗普較可能的取態是埋怨拜登團隊能力低劣，出招不夠辣，他大有機會把對華制裁再升級。由此可見，特朗普當總統，中美關係也不易改善，但因特朗普會得罪不少盟友，中國在歐洲的形勢會更寬廣。

 

特朗普倘當選，大有機會將對華制裁再升級。(iStock)

 

　　特朗普沒有發動過戰爭，在美國總統中，他是較罕有不願打仗的一人，原因可能是他認為這是蝕本生意。他也曾表示過，台灣離美國太遠，離中國太近，言下之意，似乎對台灣問題並不熱衷。美國政客希望以台灣亂局來為中國製造麻煩，他們能否說服特朗普對台問題更加肉緊，不得而知。

 

（本文原載於2月23日《香港經濟日報》）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多雷鳴天下文章

你可能感興趣

#雷鳴天下 #特朗普 #美國 #選舉 #中美關係 #大國博弈 #烏克蘭 #俄烏戰爭 #拜登 #北約 #歐洲 #中國

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk