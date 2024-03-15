用現代博弈論觀察中美關係

2005年經濟諾貝爾獎得主舒林(Thomas Schelling)是一位研究國與國衝突的專家，他有個看法，對判斷今天中美博弈雙方的策略有何失誤很有幫助。

舒林提出了這樣的一個場景：有位人士拿著槍，指著前面某人大喝一聲：「你若再走前一步，我便開槍！」舒林認為，這並不足夠阻嚇對方的前進，應該要再加一句：「你若退後，我便不會開槍。」才會真正有效。

美續打壓，「不准」華研高端芯片

為何舒林有此看法？我相信那名被威脅人士在作決定時會想，若無得到保證後退便沒事，可能會懷疑是否後退也會被槍擊。既然進也死、退也死，不如跑上前試圖制服持槍者更上算。

若用舒林的標準，美國近年對付中國的策略，可謂一塌糊塗。就用美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)去年訪華談判作例子。網上盛傳她不准中國研發高端芯片，這說法有點加油添醬，估計是她要求中國只發展中低端芯片，那麼美國或許可對中國解禁一些高端芯片。

網傳美國商務部長雷蒙多去年訪華期間，要求中國不能研發高端芯片。(AP)

且不說華為在雷蒙多結束行程時，立刻宣布已自主造出擁有7納米芯片的先進手機，狠狠地打了她的臉，雷蒙多的建議其實違反了舒林的原則。美國其實早便拿著槍時不時射向中國，現在中國有了機關槍可作反擊時，美國卻說你若丟掉機關槍，我便不會再向你射擊。中國當然不會這麼笨，自毀長城，放棄高端芯片的研發，因為她認為美國的承諾已不再可信。

從前中美關係較為正常時，中美兩國倒是很願意遵守經濟規律，各自發揮自己的比較優勢。中國大量生產中低端芯片，支持著電視機、冰箱及汽車等的電子化；美國則研發高端芯片，賣給中國賺錢。既然美國有貨，中國也不願花錢自己研發。但從特朗普(Donald Trump)年代開始，美國卻發了癲，違反自由貿易原則，不斷卡中國脖子。現在中國有能力反擊了，卻又叫她放棄。雷蒙多據說從前是學霸，但如此無智慧，看來美國政界高分低能之輩近年人數累積頗豐。

美戰略性含糊曾奏效，如今過時

美國的貿易談判代表戴琪(Katherine Tai)，表現也與雷蒙多不相伯仲。特朗普年代，美國違反世貿組織規定，對中國加徵關稅，戴琪不肯撤銷，以為可迫使中國多作讓步，這可打錯了算盤。中國沒有向前走，美國已經開槍了。以此作脅迫手段，中國只可能堅守陣地不作任何退讓。

美國貿易談判代表戴琪不肯撤銷特朗普年代對中國加徵的關稅，欲迫華多作讓步。(AP)

美國過去的外交政策倒不見得如此差勁。1962年古巴核彈危機出現，當時蘇聯運載核彈到古巴要對準美國，美國也一早在土耳其部署了核彈瞄準蘇聯。美國要蘇聯立刻停止運載核彈到古巴，雙方核戰一觸即發。當時美國總統甘迺迪(John F. Kennedy)與蘇聯領導人赫魯曉夫(Nikita Khrushchev)有過複雜的秘密談判，最終蘇聯撤走古巴的核彈，美國也答應撤走在土耳其的核彈，人類才逃過滅絕的命運。在談判過程中，雙方都對互相退讓的用詞及步驟小心翼翼，不是胡亂脅迫。

在台灣問題上，美國過去用著一套與舒林的說法完全相反的策略，倒也曾經有效。美國採用的是戰略性含糊，不表態一旦中國收回台灣，美國會否出兵。這樣，中國對美國的回應會捉摸不定，不會輕易動武，美國也可向她的盟友交代，她會保護朋友。

但這套策略今天恐怕過時了，用上述策略的一個先決條件是使用者本身有足夠強大的實力，把對手嚇得不敢隨便行動。現時中美實力對比出現了不少變化，例如，美國若派航母護台，便要面對一個現實，中國完全有能力以低成本的代價，用導彈擊沉前來的航母。艦上5000士兵陣亡是大事，影響更深遠的，是美國的盟國從此會懷疑美國的軍事力量是否支撐得住她的稱王稱霸。

倘兩岸爆發戰爭，中國完全有能力以低成本擊沉前來護台的美國航母。(AP)

「繳槍不殺」，讓步換信得過承諾

要知道，美國的實力相當部分是建築在美元霸權之上，而美元霸權若無軍事霸權的加持，未必守得住。航母一沉，美元也不穩，代價太大了，這個險不能冒。倒是港元與美元掛勾，也會被殃及池魚。

中共的領導層應沒有讀過舒林的博弈論，但中國人民自古以來積累不少智慧。在中共的抗日戰爭及解放戰爭中，他們面對敵人時有句口號：「繳槍不殺」，而且是真能實踐到，就連國民黨的高級將領被俘後，也能保住性命，受到禮貌對待。這正合舒林之意，若對手讓步，可作信得過的承諾。

（本文原載於3月15日《香港經濟日報》）