美國會退回到閉關自守嗎？

恒隆的掌舵人陳啟宗有個頗為一貫的論斷，是美國有一根深柢固的孤立主義歷史傳統。第二次世界大戰後，美國當了幾十年世界警察，現在看來已心勞力絀，頭頭碰着黑。倘若世界形勢對她不利，美國很有可能會重新走回孤立主義老路。



孤立主義傳統，可能重走老路

美國如金盆洗手，不再過問世事，對世界的影響自然是天翻地覆的，但她會否這樣做？今天的美國，確然與過去有很大的不同。我6年前到新奧爾良市遊玩，參觀過那裏一所著名的二次大戰博物館，對那裏展品顯示出二次大戰之前美國軍力的極度薄弱及當時反對參戰聲音的強烈，印象深刻。只是她工業發達，迅速地生產到大量武器，以及其兵源充足，才使她幾年內變為軍事超級強國。戰後還通過建立世界銀行、國際貨幣基金組織，及後來的世貿組織等，主導了世界秩序。

美國是現今唯一軍事超級強國，經常出兵外地。(Shutterstock)



其後美國不斷發動戰爭（這是她的另一歷史傳統），在蘇聯解體後，美國變成世界單極強權，風頭無兩。但福兮禍所依，絕對權力絕對腐蝕人心。當美國還在自稱要締建以規則為基礎的國際秩序時，各國政府及人民卻赫然發現最不願意遵守這些規則的國家正是美國。當世界見到「美國可以例外」及「雙重標準」被美國政府看成是理所當然時，她的道德地位便轟然倒塌。美國對此似乎毫無感知，依然以為別人仍會以她為燈塔，但這是不可能持久的。到不滿聲音及反對力量更為明顯時，美國會否感到心靈受創，退出世界舞台，縮回到自己的家園？喜歡耍潑的惡少，常都有此舉止。美國太年輕，有同樣行為不奇怪，所以陳啟宗的推斷並非胡亂猜測。



不過，美國也是一個人才大國，若然重踏孤立主義之路，必先會有無數人分析其利害得失。這便涉及到孤立主義何所指，或是孤立到甚麼地步。我們可先考慮較極端的做法，即政治上不再為任何國際事件強出頭，經濟上則自給自足、自力更生，與全球脫勾。



民生商品傳統工業，倚賴中國



倘若這樣，美國有何所得？有何所失？首先是她可省回一大筆軍費，每年9000多億美元，可用於改善人民生活，也可逐步減輕美國政府的欠債。世界人民也不用再怕美國的軍隊殺到身邊，對美國的好感會增加。軍工綜合體會不再賺得了這麼多錢，但它們可把生產轉為民用，不一定倒閉。但損失方面，也是巨大的。現時全球政府外匯總值約11.09萬億美元，但這包括用美元計價的多種貨幣，美元佔其總量的58.36%，約6.47萬億美元。美國若從武林盟主之位退休，並不等於別國政府會全部放棄用美元作為外匯儲備，但比重上有些減少，卻大有可能。以後美國靠開動印鈔機去換取別人商品，認受性會不及從前，靠發債券去借錢，利息也要付得高一點。

在民生商品及傳統工業產品上，美國不得不倚靠中國。(iStock)



上述的退場成本，雖頗為高昂，但我相信美國可撐得住。更值得她關心的，恐怕是在貿易及生產方面。美國以前是製造業第一大國，但此地位早已被中國取代，以總產值而言，中國佔了世界製造業的35%，美國只是12%。在高新科技的高端製造或設計上，美國依然領先，她的芯片、藥物製造等，還有強大的優勢。但在民生商品上，包括汽車、家電用品等，早已遠遠落後於中國。有一些傳統的工業產品，如鋼鐵，美國便不得不倚賴中國。幾年前三藩市至屋崙那邊的海灣大橋在拖了很多年後終於建成，延誤的原因之一正是美國雖不願意，但卻不能不向中國的振華重工訂購大型的優質鋼材。我有位同學林寶祥，是建橋的領導工程師，據他報告，除了振華重工外，根本找不到能造此等優質鋼材的公司，而且價錢便宜。現時加州計劃要建高鐵，若無中國的鋼材，恐怕不易成事。美國若然走上脫勾，生產上要自力更生，可能需要10至20年以上才能部分重建。她的工業基礎，當中要培訓人才，便是曠日持久之事。



退場成本高，難真正與世隔絕



美國若要退場，是會有成本的，她也會喪失不少現時擁有的特權。當然，她也可選擇不太極端、較為倚重自己的自力更生，而不是全面脫勾，否則美國民生用品的價格必會大升，美國人民的生活水準也會大跌。既然如此，縱然美國將來走孤立主義之路，過程也會是緩慢的，結果也只可能是局部的，不可能真的脫勾，與世隔絕。政治上她不再稱王稱霸，對世界是好事，但經濟上搞逆全球化，對貿易及生產力都不妙，不應推動。

（本文原載於3月29日《香港經濟日報》）