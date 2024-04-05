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05/04/2024

甚麼才是超級大國？

#雷鳴天下 #中國 #美國 #中美關係 #製造業 #軍事 #大國博弈 #經濟 #政治
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　在蘇聯解體前，美蘇兩國明顯是當時的超級大國。用市場匯率計算，在60年代，美國GDP獨佔全球GDP的40%，蘇聯遠比美國為低，但低多少難以定奪。這是因為80年代中以後，才有把物價差別因素考慮在內的「購買力平價」計算法，而美國的物價遠比大多數國家為高，所以上述的40%有水份。

 

美綜合實力強，惟華多領域趕超

 

　　在軍事上，蘇聯擁有大量核武，科技上與美國一樣能送人上太空，其科學家數量之多及質量之高，也使別國望而生畏。到了今天，俄羅斯GDP只是美國的零頭，但中國及其他國家增長比美國快，美國的GDP已跌至全球的25%左右。不過，美國的軍費每年9000多億美元，比緊接美國排名的10個國家，即中國、俄羅斯、印度、沙特、英國、德國、法國、南韓、日本和烏克蘭的軍費總和還要多。從這個意義上，美國顯然是世界唯一的軍事超級大國。

 

　　中國能否稱為軍事上的超級大國？以數據作比較，中國軍事開支只是美國的三分之一，差距頗大。但中國製造武器的成本及軍人薪水遠低於美國，又不用像美國般全球設置800多個軍事基地，3000億美元左右的軍費已足以使美國忌憚不已。中國的軍費是第三名的俄羅斯的3.4倍，我們從此可判斷，中國已是軍事上的大國。但中國人較謙和，不會把自己當成是軍事強權，所以軍力上的超級大國帽子，不戴也罷。

 

中國軍事開支只是美國的三分之一，但已足以使美國忌憚。(AP)

 

　　不過，美國兩個政黨早已統一了思想，把中國視為美國最大的威脅，必要遏制之而後快。這與意識形態無甚關係，越南是共產主義國家，美國還是拼命拉攏之。中國的實力才是真正使美國坐立不安的因素，縱然中國絕無打算攻擊美國，只想和平崛起，美國也不會容許此事的發生。

 

　　今天美國的綜合國力雖仍勝於中國，但中國在多項較量中已靜悄悄地把美國從冠軍寶座上推了下去。中國現時已是世界第一的貿易大國，全球有130多個國家的最大貿易夥伴正是中國。以購買力平價計算，中國的GDP已是美國的1.3倍，或許是更高。科技上亦有不少領域超越了美國，但最使美國寢食難安的應是製造業。

 

在製造業，中國是世界唯一超級大國

 

　　中國的製造業在大多數人沒有注意的情況下，已經一躍成為世界唯一的超級大國。對，是超級大國，還是唯一的。何以見得？據瑞士經濟學家鮑德文(Richard Baldwin)分析歐盟蒐集的數據所得，在製造業總產值上，中國佔了全球的35%，美國排第二，只佔12%，中國也超過了排名第二至第十的總和，這不是製造業的超級大國是甚麼？若用增加值去計算，中國的製造業一樣也佔了全球的29%。上述數據是2020年的，到了今天，中國佔有的優勢可能更明顯。

 

 在製造業總產值上，中國佔了全球的35%。(Shutterstock)

 

　　為何製造業的地位這麼重要？美國人應是很懂的。我曾在美國新奧爾良市參觀過它的二次大戰博物館，原來在1939年1月，美國的軍機只得1700架，遠遠不是德國或日本的對手，士兵也只得33.5萬人，只及德國的九分之一，所以美國人大多反對參戰。但美國工業基礎強大，咬一咬牙把國防開支提升到GDP的四成，光是戰機也造出了30萬架。美國憑她的工業，把自己變身為世界軍工廠，在戰爭時期，服務業、金融業通通靠邊站，實體的工業製造能力起決定性作用。

 

美續遏華，港人宜有心理準備

 

　　中國雖沒有意願與美國打仗，但美國策略家必會有遠慮，總會把中國的軍事潛力考慮在內，而這是要看製造業的底蘊，挑戰這方面的全球唯一超級大國，美國怎能不三思？

 

　　美國現今頗希望在本土重建製造業，在某些領域上，如製藥、芯片等，美國實力強橫，但在整體的高新科技上，美國與中國都是在起跑線上，大家都在探索人類的未知，誰勝誰負，無人知曉。但在較傳統與民生有關的製造業，如家電用品、電動車、太陽能、鋼鐵等，美國已落後中國太多，相關人才也十分缺乏。美國人喜歡賺快錢，當律師或金融炒家，賺錢比當科學家、工程師快得多。若美國要重建製造業，沒有10至20年恐怕難有希望。

 

 美國著重發展服務業，重建製造業需要一段長時間。(Shutterstock)

 

　　展望將來，按目前的發展軌跡推斷，大約15至20年後，用購買力平價計算，中國的GDP大約是美國加上整個西方世界的總和，亦即經濟上也是唯一的超級大國。美國絕不想有此事，所以未來的十多年，必會出盡各種手段去阻礙，港人宜有心理準備。

 

（本文原載於4月5日《香港經濟日報》

 

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